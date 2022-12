OBNOVA SPORO NAPREDUJE ZBOG MOĆNIKA IZ SJENE? ‘Plenković i Vujčić zamjerili su se najgorim ljudima na svijetu, već su slomili Banku Engleske’

Od razornog potresa na Baniji prošlo je već dvije godine, no čini se da će velik dio građana i ovu Novu godinu dočekati u kontejnerima. Unatoč pustim obećanjima i porukama o sjajnom napretku radova, očigledno je da obnova potresom pogođenih područja teče neopisivo sporo. Spora obnova zasmetala je i premijeru Andreju Plenkoviću, koji je nedavno izjavio kako “ono što ide – ide dobro”, te naglasio da se “mora ubrzati izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća”.

Mnogi su mediji počeli nagađati kako Ivan Paladina, ministar graditeljstva, državne imovine i prostornog uređenja, zbog spore obnove i propuštenih prilika glede sredstava EU-a, provodi svoje zadnje dane u Vladi, no nije jasno je li to zato što ga je premijer Andrej Plenković odlučio smijeniti ili Paladina sam daje ostavku.

“Sad će Paladina biti kažnjen, ali on nije doveden da nešto napravi, već da ništa ne napravi. I onda će opet veliki premijer reći da to tako ne može i dovest će novog ministra i sve ono što smo ranije govorili će se ostvariti. Novi vladin plan mjera će biti sve ono što su predložili profesor Vladimir Čavrak i njegova grupa još prije nekoliko godina i to će se napraviti”, smatra Vidaković.

Na pitanje novinarke kako je moguće da se nakon dvije godine obradi samo 40 posto zahtjeva, Vidaković je odgovodio da je očigledno netko rekao da se to ne radi.

“Pa zna se kako se upravlja. Paladina se pohvalio kako tri puta tjedno ima interne sastanke. Na internim sastancima se napravi nekakav izvještaj, a po tom izvještaju se prati koliko se nečega realiziralo. Kod obnove je teško pratiti, jer ne može se točno znati koliko će se obnove realizirati točno u datum. Ali nakon što ste uspostavili proces da se podnose zahtjevi, možete pratiti koliko se zahtjeva obradi. Kristalno je jasno da se dvije godine na tome uopće nije radilo”, kaže Vidaković.

Kaže kako je očigledno da će i Hrvatska doživjeti ekonomski pad. Dodaje i kako u takvim situacijama kad građanima pada standard, kako se mora narodu dati nešto politički opipljivo.

“A jedina opipljiva politička stvar je obnova. Ne samo Andrej Plenković i Boris Vujčić već i cijela Europska ekonomska infrastruktura zamjerila se najgorim ljudima na svijetu i sad oni dolaze po svoje. A to su trgovci obveznicama. Ne postoje opasniji, krvoločniji ljudi od trgovaca obveznicama. I sad kad su oni slomili Centranu banku Engleske shvatili su da mogu slomiti Europsku centralnu banku i pitanje je samo koliko je potrebno sile da se sruši cijela struktura europskog državnog duga”, kaže Vidaković i dodaje da je to jedan od razloga zbog kojeg kamatne stope enormno rastu.