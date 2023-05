OBLJETNICA ČLANSTVA U UN-u: ‘Hrvatska predsjedava u Komisiji za izgradnju mira’

Autor: Franka Alvarez

Republika Hrvatska danas puni 31 godinu članstva pri Ujedinjenim narodima. U protekla tri desetljeća bila je i ostala predana održavanju međunarodnog poretka utemeljenog na Povelji UN-a i međunarodnom pravu. Povodom toga oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Kao aktivan čimbenik globalnog mira i sigurnosti, Hrvatska je dala doprinos mirovnim misijama i operacijama UN-a diljem svijeta, u kojima su sudjelovali pripadnici Oružanih snaga RH, hrvatske policije, kao i hrvatski diplomati. Hrvatska je bila članica svih najvažnijih tijela i organa Ujedinjenih naroda, od nestalne članice Vijeća sigurnosti, članice Gospodarskog i socijalnog vijeća, Vijeća za ljudska prava, Komisije za izgradnju mira te brojnih drugih tijela. Hrvatska je pružateljica razvojne i humanitarne pomoći, a kao država članica Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza aktivno sudjeluje u mnogobrojnim inicijativama i reformskim procesima na globalnoj razini.

Republika Hrvatska aktualna je članica Gospodarskog i socijalnog vijeća za razdoblje od 2022. do 2024. godine te Komisije za izgradnju mira za razdoblje od 2023. do 2024. godine, kojom ujedno i predsjedava tijekom 2023. godine. Kroz svoje stručnjake, Hrvatska sudjeluje u radu Odbora za kontribucije i UN-ovog Pododbora za prevenciju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja.





Kao predsjedavajuća država UN-ove Komisije za izgradnju mira u 2023. godini, Hrvatska je fokus stavila na prevenciju, otpornost i bolju povezanost mira i sigurnosti, humanitarne pomoći i održivog razvoja, kao i na pitanja vladavine mira, pravde, jačanja institucija i ljudskih prava, učinkovitog i adekvatnog financiranja izgradnje mira, te intenziviranja razmjene s glavnim tijelima organizacije.

Hrvatsko predsjedanje Komisijom događa se u vrijeme kada se u okviru Organizacije formiraju prijedlozi konkretnih politika uoči Samita budućnosti (Summit for the Future), koji će se održati 2024. godine i do kada će se razraditi i utjeloviti nova vizija Naše zajedničke agende (Our Common Agenda), koja naglašava potrebu za uključivim, umreženim i učinkovitim multilateralizmom. U tom kontekstu, Hrvatska kroz svoje predsjedanje aktivno podupire oživotvorenje politika kako bi se svijet približio miru, sigurnosti i blagostanju, te kako bi se ubrzalo postizanje ciljeva održivog razvoja i učinkovito suočilo s izazovima klimatskih promjena.

Hrvatska čvrsto podupire multilateralizam kao ključan oblik globalne suradnje s uređenim međunarodnim odnosima između država te poretkom uspostavljenom na međusobnom uvažavanju i poštivanju temeljnih načela i vrijednosti na kojima su utemeljeni Ujedinjeni narodi – međunarodnom pravu, miru, sigurnosti, vladavini prava te zaštiti ljudskih prava i sloboda. U svjetlu još jednog rata na europskom tlu, odnosno invazije na Ukrajinu, zaštita ovih načela ostaje ključna i trajna zadaća međunarodne zajednice.

Republika Hrvatska je u sljedećem razdoblju istaknula kandidature za ponovnim članstvom u Komisiji za izgradnju mira (2026. – 2027.), Vijeću sigurnosti (2030. – 2031.) i Vijeću za ljudska prava (2032. – 2034.) te će nastaviti jačati svoju međunarodnu prisutnost i ugled u ovoj krovnoj svjetskoj organizaciji”, poručili su iz Ministarstva.