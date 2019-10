Oblačno i kišovito vrijeme, potom i razvedravanje uz buru i sjeverac

Autor: Dnevno

Prevladavat će oblačno s kišom, češćom u Dalmaciji gdje će još biti i lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom. Prijepodne će na sjevernom Jadranu i u najzapadnijim kopnenim područjima oborina postupno prestajati, a potom se i djelomično razvedriti. Na istoku i osobito na jugu zemlje kiše može biti do kraja dana. U unutrašnjosti će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar poslijepodne slabjeti. Na sjevernom Jadranu će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, a tijekom prijepodneva će se proširiti i na Dalmaciju. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu od 9 do 14, a na Jadranu od 15 do 20 °C.