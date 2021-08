OBJAVLJENO TKO SU POGINULI AMERIČKI VOJNICI! Uočen stravičan podatak: ‘Pa to su djeca. Mi šaljemo klince da tamo umru!’ Jedan je trebao postati otac…

Identiteti 13 pripadnika američkih oružanih snaga, koji su poginuli u terorističkom napadu u zračnoj luci u Kabulu u četvrtak, polako cure u medije.

Objavljena su imena jednog pripadnika mornarice, devet marinaca i jednog vojnika, dok identiteti još jednog marinca i vojnika javnosti još nisu poznati jer vojska prvo mora obavijestiti njihove obitelji.

U tekstu koji je objavio NY Post navedeno je 11 imena s biografijama stradalih pripadnika oružanih snaga, a samo letimičnim pogledom može se zaključiti zastrašujuća činjenica – u bombaškom napadu poginuli su vojnici od kojih je većina imala tek 20 godina, a najstariji je imao 31.

22-godišnji Maxton Sovak bio je pripadnik medicinskog osoblja mornarice. Rođen u Ohiju, srednju školu završio je 2017. godine.

“Bio je još klinac. Mi tamo šaljemo djecu da umru. Djecu s obiteljima koji sada imaju praznine, baš poput naše”, objavila je na društvenim mrežama žena koja se predstavila kao njegova sestra.

Otac 20-godišnjeg Kareema Nikouija nije ni znao da mu je sin poginuo dok nije vidio marince pred ulaznim vratima svoje kuće.

“Budan sam 36 sati, još sam u šoku. Obitelj je u šoku”, rekao je novinarima.

20-godišnji Rylee McCollum iz Wyominga bio je na svom prvom zadatku, tek se oženio i za tri tjedna trebao je postati otac.

“Cijeli život je htio biti marinac”, posvjedočila je njegova sestra Roice McCollum za lokane medije.

Zasad poznati identiteti poginulih američkih vojnika objavljeni su na OVOJ poveznici.

