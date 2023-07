Objavljeno narančasto upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku: Prijete nove oluje i grmljavinska nevremena

Autor: I.G.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavljuje promjenljivo i vrlo nestabilno vrijeme u utorak. U većem dijelu zemlje biti će pljuskova i grmljavine, a na zapadu zemlje moguća su i olujna nevremena. Najviše će sunčanih razdoblja biti u Dalmaciji.

Kako poručuje DHMZ, puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, na moru i jugo, koji će naglo okretati na sjeverni i sjeverozapadni, najprije na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti. Uz nestabilnosti bit će prolazno i olujnog vjetra. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji i do 35 °C.





Moguća jača grmljavinska nevremena

“U utorak možemo očekivati još jedan vrlo olujan dan. Trebalo bi pratiti prognozu i upozorenja te biti neprestano na oprezu s obzirom na to da će se gotovo cijeli dan pojavljivati nevremena u različitim dijelovima Hrvatske, a ponegdje će biti i izraženija. Bit će i jakog vjetra i lokalne tuče i svih drugih elemenata koji mogu doći s takvim nevremenom”, rekla je u ponedjeljak ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Dunja Mazzocco Drvar.

U splitskoj i dubrovačkoj regiji postoji opasnost od toplinskih valova dok je u kninskoj regiji opasnost umjerena. Vrijeme će u utorak biti opasno u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj, gospićkoj, riječkoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji.

⚠️DHMZ – KRATKOROČNO UPOZORENJE NA OPASNE VREMENSKE POJAVE ZA HRVATSKU

➡️Veliki olujni sustav kreće se prema Hrvatskoj i najprije će stići do Istre. Zatim će zahvatiti Kvarner te središnje i istočne krajeve. pic.twitter.com/biHCliHC78 — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) July 25, 2023

Građane se poziva da budu spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i da se zaštite od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu. Osječka, zagrebačka, karlovačka, gospićka i riječka regija suočit će se grmljavinskim nevremenom. Splitska, dubrovačka, riječka, kninska i gospićka regija suočit će se s iznimno visokim temperaturama. Vjetar će puhati duž Jadrana, od Istre do samog juga zemlje.









HAK: Promet pojačan u smjeru mora

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac uočena je srna, pa iz HAK-a mole vozače za dodatan oprez.









Zbog šumskog požara i vatrogasnih vozila na kolniku na Jadranskoj magistrali (DC8) na predjelu Mali Žali kod mjesta Brsečine vozi se otežano, jednim trakom uz regulaciju policije. Povremeno se vozi usporeno i na dionicama gdje traju radovi.