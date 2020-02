Objavljeno još jedno ime u stožeru Andreja Plenkovića u borbi za HDZ: Jeste li iznenađeni?

Autor: Dnevno

Završio je sastanak stožera premijera Andreja Plenkovića, o strategiji i kampanji za izbore unutarstranačke izbore u HDZ-u. Kao što je već otprije poznato za zamjenika predsjednika stranke kandidirat će se Tomo Medved, a za potpredsjednike Oleg Butković, Ivan Anušić i Branko Bačić. Ivan Anušić je također potvrdio da je četvrta kandidatkinja za potpredsjednicu HDZ-a na unutarstranačkim izborima, Zdravka Bušić.

Zdravka Bušić dala je izjavu novinarima nakon prvog sastanka izbornog stožera Andreja Plenkovića. Na pitanje je li prepoznatljiva među članovima HDZ-a, kazala je kako smatra da je poznata jer je u HDZ-u od 1989. godine.

“Mislim da sam prepoznatljiva među članovima jer sam u HDZu od 1989. godine. Učlanila sam se kada sam bila u Americi, u Hrvatsku sam došla 1990. i vodila sam ured predsjednika Tuđmana.”

“Kasnije sam bila u Saboru, Vijeću Europe, sada sam u Ministarstvu vanjskih poslova. Ja predstavljam kontinuitet u HDZ-u, mirnoću, kolegijalnost i inkluzivnost,” kazala je Bušić.

Novinari su htjeli znati hoće li biti prljave kampanje u predstojećim unutarstranačkim izborima u HDZ-u, kazala je sljedeće:

“Ja nemam repova iza sebe, radila sam u NSK-u, imam svoju profesiju, u 30 godina u Hrvatskoj nemam niti jednu ljagu, aferu.”

“Uvijek se nađu oni koji povezuju stvari, kakve veze ima što sam ja sestra Zvonka Bušića, što je to krivo, što je tu loše. Ja sam član stranke i ponosna na to i ono što radim, čime mogu doprinijeti, nije me iznenadio poziv predsjednika stranke za kandidaturu. Treba težiti da ima više žena u politici”, dodala je Bušić.

Izbori za predsjednika stranke održat će se 15. ožujka, a drugi krug, ako će ga biti, planiran je za 22. ožujka. Kandidati potpise mogu skupljati od 10. do 28. veljače, a bit će potrebno skupiti 10.500 potpisa. Kandidati za potpredsjednika moraju skupiti nešto više od 6000 potpisa. Nakon toga ide provjera, a kampanja traje od 2. ožujka do 15. ožujka. Sve završava Općim saborom HDZ-a 17. svibnja.

Protukandidat Andreju Plenkoviću bit će Miro Kovač, a njegovi prvi suradnici bili bi Ivan Penava vukovarski gradionačelnik i Davor Ivo Stier bivši ministar vanjskih i europskih poslova.