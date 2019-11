OBJAVLJENI NOVI PODATCI O PLAĆAMA PROSVJETARA: Situacija se mijenja iz dana u dan

Autor: Dnevno

U prvih devet mjeseci, prosječna plaća u osnovnom školstvu bila je niža od prosječne plaće svih zaposlenika u Hrvatskoj.

”Rat” Vlade i zaposlenika u osnovnom i srednjem školstvu traje već više od 30 dana, a borbi se ne nazire kraj jer službeno pregovori između “zaraćenih” strana još nisu niti počeli.

Nakon više poziva od strane premijera Plenkovića, sindikati su se odazvali na poziv na sastanak u petak poslijepodne u Banskim dvorima. No, iz sindikata su uoči sastanak rekli kako nije riječ o pregovorima, već o početnom razgovoru.

Od početka štrajka pojavljivali su se i različiti iznosi plaća prosvjetara na koje je onda javnost reagirala ili snažnijom podrškom borbi za veća primanja ili tvrdnjama da učitelji i profesori za svoj posao dobivaju prevelike plaće pa njihov štrajk nije opravdan.

Državni zavod za statistiku jučer je objavio detaljne podatke o prosječnim plaćama u Hrvatskoj za rujan s posebnim naglaskom na primanja u obrazovanju. U tom je mjesecu prosječna neto plaća u Hrvatskoj iznosila 6418 kuna.





U cjelokupnom sektoru obrazovanja prosječna neto plaća bila je 562 kune viša od prosjeka svih radnika i iznosila je 6980 kuna, a imala je kontinuirani rast u posljednja tri mjeseca.

U srednjem obrazovanju prosječna plaća u rujnu bila je 6803 kune, što je 385 kuna više od prosjeka svih zaposlenika u Hrvatskoj, a u osnovnom 6721 kunu, što je 303 kune više od prosjeka za cijelu Hrvatsku. I u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju prosječna plaća u rujnu rasla je u odnosu na dva mjeseca ranije.

Kada se pogledaju podaci o prosječnoj neto plaći u prvih devet mjeseci 2019. godine, razlika između svih zaposlenih i zaposlenih u obrazovanju manja je nego u posljednjim mjesecima.

U cijeloj Hrvatskoj prosječna plaća od siječnja do rujna iznosila je 6432 kune, za cjelokupni sektor obrazovanja 6779 kuna, za srednje obrazovanje 6557 kuna, a za osnovno 6421 kunu. To pokazuje da je na razini prvih devet mjeseci prosječna plaća u osnovnom obrazovanju bila čak i manja od prosječne plaće svih radnika.

Državni zavod za statistiku prije dva dana objavio je i distribuciju plaća prema decilima za rujan prema kojem je medijalna plaća iznosila 5539 kuna. To znači da je polovica radnika u Hrvatskoj u rujnu imala plaću manju od 5539 kuna, dok je druga polovica imala veću od tog iznosa.

Prosječna plaća u obrazovanju, kao i one u osnovnom i srednjem obrazovanju, spadaju u šesti decil koji se “proteže” od 6235 kuna do 7038 kuna. To znači da u prosjeku učitelji i profesori imaju plaće veće od 60 posto radnika u Hrvatskoj.

Naravno, treba napomenuti da se radi o prosječnim plaćama za sve radnike u Hrvatskoj i prosječnim plaćama u djelatnosti obrazovanja, a ne pojedinačnim plaćama učitelja i profesora, piše RTL.hr.