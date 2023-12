Objavljene užasne poruke ubojice iz Praga: Javio se samo nekoliko sati prije krvavog pohoda

Nakon masovne pucnjave na Filozofskom fakultetu Karlovog sveučilišta na Trgu Jana Placha u Pragu, u kojoj je ubijeno najmanje 15 ljudi, 24 ranjeno, a napadač eliminiran, na platformi “X” (bivši Twitter) pojavila se navodna poruka ubojice.

Naime, prvo se predstavio na nepoznatoj web stranici, a potom objasnio što će učiniti, i zašto. Jezivo pismo koje je objavio nekoliko sati prije masovne pucnjave ledi krv u žilama.

This is a message from the apparent perp of the shooting at Prague University. His name is David Kozak. I am unable to 100% verify this but this is an update I have for you. As soon as I get more information on… pic.twitter.com/UWiU2yrbYJ

“Uvijek sam želio ubiti, mislio sam da ću u budućnosti postati manijak. Shvatio sam da je mnogo isplativije baviti se masovnim nego serijskim ubojstvima. Sjedio sam… čekao… sanjao… želio… ali Alina je postala zadnja točka. Kao da mi je došla u pomoć s neba baš na vrijeme .

Ovaj kanal će nakon ovoga biti zatvoren jako dugo, iako sam ga prvo htio otvoriti, ali sam pročitao upute da bi bilo bolje kanal otvoriti nekoliko sati prije snimanja. Vjerojatno ću to učiniti”, napisao je.

Reports of many killed in a mass-shooting at the Charles University of Prague, Czechia.









The pictures below show the shooter of the roof of the building and students trying to hide from him on a ledge high up in the air. pic.twitter.com/9K0ibvudGP

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 21, 2023