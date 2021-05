OBJAVLJENA VELIKA PROGNOZA ZA LJETO: Očekuje nas red sunca, red kiše, Dalmacija upozorena!

Autor: M.V.

Svjetski meteoservis AccuWeather objavio je veliku sezonsku prognozu za ljeto u Europi, a čini se i da će biti neobično promjenljivo. Upozoravaju naime na vrućine te nedostatak duljih kišnih epizoda u dijelovima kontinenta, ali i na kišna razdoblja i niske temperature. Tvrde naposljetku kako bi, s obzirom na to da se zimsko vrijeme ove godine nad dijelovima kontinenta zadržalo dulje nego obično, neke kulture koje su inače otporne na uvjete suše, ove godine pak mogle imati ozbiljne probleme.

Najtoplije će pak ovog ljeta biti u Portugalu, Španjolskoj, južnoj Francuskoj i većem dijelu Italije jer će se toplina iz sjeverne Afrike širiti prema sjevernoj i južnoj Europi dok Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska čekaju dolazak tipičnih ljetnih temperatura, no ljeto će otvoriti runde pljuskova. S druge strane, nad najsjevernijim dijelovima kontinenta zadržat će se ispodprosječne temperature, ali i dulja kišna razdoblja. Tijekom kolovoza se očekuju vrlo nestabilne vremenske prilike pa će temperature na ovom području biti između 21 i 23 stupnjeva.

Širenje vrućine

Meteorolozi tvrde kako će se vrućina širiti i iz Španjolske i Italije pa sve do juga Ujedinjenog Kraljevstva, sjeverne Francuske, Belgije, Njemačke, južne Poljske, Ukrajine i balkanskih zemalja. Tako se na području srednje Europe i Balkana očekuju prosječne lipanjske temperature od 19 do 21 stupnja, a u srpnju do 25. U kolovozu, tvrde, temperature će padati i iznositi do 21 stupanj celzijusev.

Što se tiče oborina, ovog ljeta moglo bi je biti nešto manje nego inače, a najgore će proći Dalmacija koju očekuje vruće ljeto s nešto manje oborina od prosjeka.

Ipak, meteorolozi ne isključuju mogućnost da ovo područje pogode i epizode olujnih nevremena i grmljavine, no neće biti dugotrajne. Zaključuju naposljetku kako i širenje toplijeg vremena neće biti podjednako na svim područjima jer se rijetko događa da vrućina bude ravnomjerno raspoređena na dva dijela kontinenta, zaključili su pa dodali kako je vjerojatnije da će dolaziti u valovima.