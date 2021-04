OBJAVLJENA ANKETA NA NAJVEĆEM UZORKU DO SADA: Utrka za Zagreb nikad dramatičnija, skočio Škoro, a potonuo Filipović, evo tko bi mogao u drugi krug

Autor: M.V.

U razdoblju od 23. ožujka do 13. travnja, na najvećem uzorku do sada, od 2750 ispitanika, agencija Akter public provela je istraživanje za Z1 televiziju. Riječ je dakako o izbornom rezultatu u Zagrebu, a prvo mjesto kao i kod većine anketa do sada pripalo je Tomislavu Tomaševiću iz stranke Možemo!. Ostvario je naime 31,06 posto glasova, no na drugom mjestu, iznenađujuće, našao se Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta.

On pak ostvaruje duplo manje glasova nego Tomašević, 14,75 posto, no ovakav razvoj situacije naposljetku reflektira istu situaciju kao i na parlamentarnim izborima kada je Škorina stranka, s njim kao nositeljem, u drugoj izbornoj jedinici osvojila 13,5 posto birača.

U prva tri favorita, svoje mjesto našao je i SDP-ov kandidat Joško Klisović s nešto manje od 3 posto manje birača nego Škoro.

Gdje je nestao HDZ?

Ostali kandidati ne ostvaruju ni 10 posto birača, sudeći prema ovoj anketi, a nakon Klisovića, najbolje stoji Jelena Vukićević Pavičić (BM365) sa 7,4 posto, a slijedi je Vesna Škare Ožbolt s 6,3 posto. Njoj je za petama HDZ-ov kandidat Davor Filipović s 5,7 posto, no on je, kao i Škoro, iznenađenje ove ankete.

Filipović je naime u posljednjim anketama kotirao dosta visoko, u anketi N1 bio je drugi kandidat, s čak 13 posto glasova, no ovdje tek zauzima peto mjesto.









Slijedi ga Anka Mrak Taritaš s 4,8 posto glasova, te Zvonimir Troskot s 4,1 posto. Preostali kandidati su ispod jedan posto dok je neodlučnih birača i dalje 13,82 posto.

Uzorak je stratificiran prema regiji i veličini naselja te spolu i dobi. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 4%.