Objavio cjenik i porcije iz Podravine i dao lekciju otočanima: ‘Budite sretni da nemate more’

Autor: Dnevno.hr

Da je Jadran proteklog ljeta mnogim Hrvatima bio preskup, znaju najbolje oni koji mora ove godine zbog previsokih cijena nisu niti vidjeli.

Naime, osim što smo ove godine uveli euro, mnogi su u želji za većom zaradom čak i bezobrazno podignuli cijene, osobito na moru, pa su medije i društvene mreže cijelo ljeto preplavljivale objave s raznoraznim računima, od kojih su prednjačili oni za sladoled, pizzu, kavu te druge uobičajene stvari koje se konzumiraju u ugostiteljskim objektima.

No, sada je na Facebooku osvanuo cjenik koji se većini svidio, a dolazi iz Podravine gdje jedan ugostiteljski objekt ima, po mnogima, “normalne cijene” i “cijene kakve bi trebale biti”. Što je to ljude na društvenoj mreži toliko fasciniralo na njemu, jasno je već i pri prvom pogledu na spomenuti cjenik koji je objavljen u Facebook grupi ‘I love island of Krk’. kao, kako se čini, lekcija otočanima.





Popularni cjenik

Na njemu je, naime, naznačeno kako kuglica sladoleda košta ni manje, ni više nego 1 euro, dok u tom objektu nećete morati ni za kavu izdvojiti više od 1,40 eura, kakvu god popili.

Nadalje, ono što se mnogima posebno svidjelo je cijena ćevapa u lepinji, pa ćete u Podravini kod ovog ugostitelja za malu porciju morati izdvojiti 4 eura, a za veliku 5 eura. Popularna je i cijena hamburgera koja je nešto niža od 4 eura, isto kao i za cheeseburger.

Kolač, pak, ovdje možete pojesti za iznos od 1,20 eura, dok u palačinkama možete uživati za 3 eura.

No, objava je popraćena i fotografijama porcija, pa je iz objavljenih fotografija sasvim jasno kako se na njima ne štedi, što je mnoge komentatore pozitivno šokiralo.









‘Budite sretni da nemate more’

Komentari na ove cijene ispod su se samo nizali:

“Budite sretni da nemate more”, glasio je jedan, na što mu je autor objave odgovorio: “Imamo i more na Krku.”

Jednu stanovnicu njegova je objava posebno razljutila, pa mu je poručila da onda sljedeće ljeto sladoled može lizati u Podravini.









Ljudi su komentirali i “da su ovakve cijene svugdje, i euro bi nešto vrijedio”, dok se većina komentara odnosila na činjenicu da su ovo “normalne cijene” i “cijene kakve bi trebale biti”.

“Tamo nije najam lokala i terase 6000 eura mjesečno, pa može biti sladoled za tu lovu”, napisao je jedan, dok se drugi našalio: “Ovaj gelato s okusom ćevapčića mi se posebno sviđa.