Objavila oglas i izazvala neviđenu lavinu: ‘Dala bih ti 500 eura samo da ne dolaziš’

Autor: Z.S.

U Facebook grupi ‘Apartmani Hrvatska 2023. tražim/nudim (iznajmljivanje)’ pojavio se bizaran oglas koji je privukao pažnju. Evo o čemu je riječ:

“Tražim smještaj za sebe i za prijateljicu u nekom lijepom smještaju, 23.08-5.9 uz more s privatnom terasom gdje možemo svirati violinu da ne smetamo drugim gostima. S pogledom na more. Želimo terasu sa cvijećem, a ne starim željezom pobacanim okolo što nas je prošle godine dočekalo. Po mogućnosti odma uz more da nema stepenica i da je lagan ulaz u more. More mora biti čisto i na plazi da nema gužve, Parking mora biti obavezno za jedno auto i siguran od lopova po mogućnosti garaža. Cijena do 500 eura jer je bolje da dobijete nešto nego da vam stoji prazno, napisala je gospođa”

Napisala je to jedna gospođa i izazvala lavinu komentara.

“Ja bih tebi dala 500 eura samo da ne dolaziš.”

“Nije problem u tome sto tražite,vjerovatno negdje i postoji, ali način na koji tražite je i vise nego odbojan i bahat. Možda da promijenite pristup bi i uspjeli. Sretno i lijep pozdrav.”

“Hahaha, ovo je neka provokacija za iznajmljivače, da im ne stoji prazno.”

“Puno tražiš malo daješ lipo na svoj balkon i sunčate se.”









“Da sam kruha gladna ne bih vam iznajmila samo zbog vaše arogancije. Može vas sram biti tražiti apartman za te uvjete po toj cijeni.”

“Ahahaha ostani ti gdje jesi ili imaš kuća sa privatnim plažama, ali naravno ne za 500.”

“Ja mislim da ja najbolje znam što je bolje za mene u takvom slučaju bolje da stoji prazno.”









“Haaaaa. Najbolje negdje u planinu gdje nema nikog..i ne morate platit ništa, suma je ionako prazna….”