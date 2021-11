OBJASNILA ZAŠTO SE NE TESTIRA CIJEPLJENE! Stručnjakinja o velikoj opasnosti: ‘Ivermektin može biti izrazito opasan!’

Autor: N.K

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a, Ivana Pavić Šimetin gostovala je u Dnevniku Nove TV gdje je objasnila zašto se cijepljene osobe s covid potvrdama ne testira.

Govorila je i o opasnostima liječenja bolesti ivermectinom.

Na pitanje zato se cijepljene ne testira, Pavić Šimetin odgovara kako oni virus prenose u znatno manjoj mjeri.

“Zato što cijepljeni prenose virus puno rjeđe nego necijepljeni, to je toliko rijetko da je to rizik koji možemo prihvatiti kao što prihvaćamo rizik da onaj koji nije cijepljen, a ima negativan test ipak možda je zarazan”, rekla je Pavić Šimetin.

“Cjepivo je jako učinkovito”

Naglasila je kako je cjepivo izrazito učinkovito.

“Učinkovitost cjepiva je jako velika. Ono što se zna otpočetka, i na svu sreću to je ostalo do dana današnjeg, da je izrazito efikasno cjepivo u sprečavanju teških oblika bolesti. To se u našim brojkama, koje svakodnevno pratimo, najviše vidi u činjenici da sve osobe koje preminu, a u dobi su srednje ili mlađe životne dobi, čak ispod 60 godina, to su prvenstveno osobe koje nisu cijepljene”, rekla je Pavić Šimetin.

“Takvih nuspojava kod drugih cjepiva nema”

Rekla je i kako nuspojava nakon više godina od primljenog cjepiva do sada nije bilo.

“Takvih nekakvih kasnih nuspojava nakon više godina – toga nema kod drugih cjepiva, znači s nekim cjepivima se desetljećima cijepi, cijepe se djeca, cijele generacije djece i takve nuspojave koje bi se javljale godinama nakon cijepljenja – toga nema”, kazala je Pavić Šimetin.









Opasnost ivermektina

Za kraj je rekla kako ivermektin može biti izrazito opasan ukoliko se nepravilno primjenjuje i da to nije čudotvorni lijek protiv covida.

Lijek ima puno nuspojava opisanih u sažetku – to su i moguće jake alergijske reakcije i zatajenje jetre… To je situacija kada se laici igraju doktora, to je opasno i ne smije se raditi.”