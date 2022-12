‘OBIČNE GLUPOSTI’ Moskva oštro o navodima da je Putin išao pogurati Lukašenka u rat protiv Ukrajine

Kremlj je nazvao “glupim” sugestije da Vladimir Putin putuje na sastanak sa svojim bjeloruskim kolegom kako bi natjerao Minsk da preuzme aktivnu ulogu u sukobu.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da su takva izvješća “neutemeljena” i “glupa”, izvijestila je novinska agencija RIA Novosti.

Ukrajinci se boje da će ruski predsjednik izvršiti pritisak na svog bjeloruskog kolegu da se pridruži novoj ofenzivi na njihovom današnjem sastanku.

Ovaj sastanak je prvi Putinov posjet Minsku u tri i pol godine, a Kremlj ga opisuje kao širok “radni posjet” Aleksandru Lukašenku.

Bjelorusija – jedan od najbližih saveznika Rusije – dopustila je da se njezin teritorij koristi kao lansirna rampa za invaziju Moskve na Ukrajinu u veljači, ali se nije izravno pridružila borbama.

Ruski ministar vanjskih poslova, Sergej Lavrov, razgovarao je sa svojim bjeloruskim kolegom, Sergejem Aleinikom, u Minsku ranije danas uoči posjeta predsjednika Putina Bjelorusiji.

Ministri vanjskih poslova razgovarali su o “konkretnim aktualnim temama, naporima da se suprotstave nezakonitim sankcijama Zapada, kao i o interakciji na međunarodnim platformama”, priopćilo je bjelorusko ministarstvo vanjskih poslova, prenijeli su bjeloruski državni mediji.

Dvojica su se također “dotaknula pitanja trgovine i gospodarske suradnje te provedbe zajedničkih projekata”, priopćilo je ministarstvo.

#Russian Foreign Minister #Lavrov arrived in #Minsk.#Putin‘s visit is expected to follow. pic.twitter.com/ElhEwal4vJ









— NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2022