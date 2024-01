‘Obična sam službenica, a iz Mosta vrše pritiske na mene da im otkrijem tajne iz ministarstva’

Autor: Željka Babić/7dnevno

Nastojanja Mosta da pošto-poto sruše Vladu Andreja Plenkovića s jedne strane, a istovremeno da time naruše i reputaciju vlasnika PPD-a, a uskoro i Fortenova grupe, Pavla Vujnovca s druge strane, čini se da su za njih imperativ na ovim izborima. I tomu su odlučili podrediti sve svoje istupe i cijelu kampanju jer smatraju da će to biti dobitna situacija za njih – na taj način žele destabilizirati HDZ, oslabiti Vujnovca, ali i rejting konkurenata iz Domovinskog pokreta koje optužuju da su Vujnovčevi politički puleni. U tome ne biraju sredstva ni vrijeme pa nakon afere Plin za cent i sada slučaja Fortenova, s kojim su ovog tjedna izašli u javnost, pokušavaju na sve načine doći i do drugih informacija o aferama ili korupciji.

Ali izgleda da bi mogli udariti glavom o zid jer je utvrđena zloupotreba njihova zastupničkog statusa. Iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i obnove ovih dana cure dokumenti koji dokazuju da su zastupnici Mosta, ili njihovi službenici, upregnuli sve snage da nađu potencijalne afere pa ne prezaju ni od toga da kontaktiraju ljude koji bi po funkcijama mogli biti upoznati s povjerljivim informacijama o javnim nabavama, tražeći od njih podatke koji su poznati samo djelatnicima ministarstava, a sad su za to dobili i prvu prijavu.

Urudžbeni brojevi

Djelatnica Ministarstva graditeljstva poslala je nadređenima dopis u kojem traži njihovu zaštitu jer osjeća politički pritisak iz Mosta, odakle je nazivaju i traže od nje da Mostu učini dostupnim sva svoja saznanja o nabavama u sklopu ministarstva koje vodi proces obnove u Zagrebu i Banovini. Ta službenica tvrdi da su je “neki zastupnici Mosta nazivali i tražili da s njima neslužbeno popije kavu na kojoj bi je ispitali o slučajevima obnove”, odnosno javne nabave za obnovu od potresa, a s obzirom na to da im je odbila pomoći jer to ne smatra dijelom svoga posla na takav način, prijavila ih je svojoj službi za pravna pitanja i ljudske resurse u ministarstvu.

Kako objašnjava naš izvor, tu su djelatnicu višekratno nazivali zastupnici Mosta i njihovi službenici iz ureda, pri čemu se nisu predstavljali imenom, nego samo nazivom stranke, te nisu navodili niti jedan konkretan slučaj nezakonitosti ili korupcije u javnoj nabavi za obnovu od potresa, nego su tražili njezinu suradnju, kako su rekli, općenito jer ima uvid u dokumentaciju o javnoj nabavi. Pozivali su se na javno objavljene članke u novinama, primjerice za kašnjenje u isporuci nekih obnovljenih stanova i zgrada, kao i na desetke objavljenih tekstova o životu stanovnika Banovine u kontejnerima, ali nisu imali ni imena ljudi ni adrese niti urudžbene brojeve javih nabava koje bi bile sporne.

Također, pozivali su se na žalbe u postupcima javne nabave za građevinske radove na Banovini, ali jednako tako bez naziva tvrtki žalitelja ili bilo kakvih dokumenata ili faksimila.

Poziv na kavu

“Stekla sam dojam da se jednostavno želi iskopati bilo što i nemam ništa protiv da se otkriva korupcija ako je ima, ali ovo sam shvatila kao politički pritisak na mene koja sam obična službenica, viši stručni suradnik u ministarstvu. Bila sam u dilemi što učiniti jer je riječ o zastupnicima Sabora koji imaju pravo na javno dostupne informacije, ali način na koji me netko pozvao na kavu da govorim o tome postao mi je problematičan. Ako postoje sumnje u korupciju i netko u Saboru ili Antikorupcijskom vijeću nešto o tome želi doznati, onda postoje institucionalni kanali za to. U ovome neću sudjelovati i želim se zaštititi od pritiska unutar institucije u kojoj radim”, rekla nam je osoba koja je napisala dopis, ali je s nama razgovarala preko svojih prijatelja jer nije željela otkriti identitet. Kad su je nazivali, rekli su joj kako su njezin broj telefona dobili “od prijatelja” i kako su samo zainteresirani da otkriju što više o tome kakve su procedure u spomenutom ministarstvu.

Slične priče čuju se i iz HEP-a, jer u Mostu očito smatraju da afera Plin za cent nije dovršena ni nakon što su se dogodile kadrovske promjene u vrhu te državne tvrtke. U jeku afere i tu su zastupnici Mosta pokušali “ući” preko “običnih zaposlenika”, pozivajući se na svoj visoki status državnih dužnosnika. Tadašnja je teza bila da su se ugovori o kupnji struje iz vanjskih izvora za HEP uvijek sklapali na kratke rokove, kvartalno ili najdulje do jedne godine, a da je Uprava HEP-a već i prije izbijanja rata u Ukrajini počela te ugovore, kao nepovoljne, sklapati na pet godina pa oni sada sežu do 2027. godine. U Mostu su tvrdili da su ti ugovori nepovoljni i da je HEP time oštećen, i to je bio jedan od upita s kojim su se obratili određenom broju zaposlenika u HEP-u, želeći dobiti tu dokumentaciju na uvid.









Žarište korupcije

Postavlja se pitanje imaju li zastupnici, koji imaju i saborski imunitet koji ih štiti od tužbi, pa i dijela kaznene odgovornosti u procesu dokazivanja, pravo na ovakav način kontaktirati sa zaposlenima u sustavu javne ili državne uprave ili tvrtki. Jesu li zaposlenici javne uprave dužni odgovoriti na njihova pitanja, posebno ako nisu dostavljena u pisanoj formi i službeno potpisana, nego upućena telefonom ili preko zajedničkih znanaca – to je dilema koju nijedan zakon striktno ne regulira, ali svakako je moralno, a možda i prekršajno ili kazneno upitno.

Na primjeru novinara Marina Vlahovića, koji je ovog tjedna javno objavio da mu je Mostov glavni tajnik Nikola Grmoja “ukrao” informacije koje je dugo prikupljao o Fortenova grupi, jasno je da u Mostu smatraju da cilj opravdava sredstvo i da su spremni koristiti svaku vrstu kanala kako bi došli do informacija o mogućim zloupotrebama. Obnova od potresa svakako je jedno od potencijalnih žarišta korupcije jer se u tom biznisu doslovno vrte tri milijarde eura iz različitih javnih i europskih izbora, ali dosad nije bilo nijedne afere u ministarstvu Branka Bačića koja bi bila u javnosti otvorena.

Prema mišljenju službenice koja se suočila s pitanjima Mosta, oni jednostavno pokušavaju doznati “bilo što” i onda to politički upakirati i plasirati javnosti radi prikupljanja svojih političkih bodova. No nije svatko spreman sudjelovati u takvoj vrsti instrumentalizacije i manipulacije jer neki smatraju, kao i Uprava Fortenove u ovotjednom priopćenju, “da Grmoji istina nije važna” nego je samo važno generirati ili fabricirati aferu koja će potom biti sama sebi svrha.

Kao što je poznato, zastupnici Mosta Nikola Grmoja i Zvonimir Troskot početkom tjedna održali su konferenciju za novinare, koju su sami najavljivali kao spektakularnu, na kojoj su izvršnog direktora Fortenove Fabrisa Peruška teško optužili da je oštetio tvrtku u korist Pavla Vujnovca, s tezom da je još stara uprava Agrokora s Ivicom Todorićem na čelu fiktivno kupila nekretnine na Trešnjevci i Črnomercu te izvlačila novac. Sve je završilo sukobom s novinarima jer je Grmoja izgubio živce odgovarajući na logična pitanja, a sve zato što svoje tvrdnje nije mogao potkrijepiti.

Modus operandi

Grmoja nije priložio nikakve dokumente koji bi bili dokaz toga, ali je najavio kaznenu prijavu protiv Peruška. To je izgleda modus operandi kojim se služe glavni ljudi Mosta – što god od indicija za potencijalne afere dobiju, to javnosti prezentiraju, ne čekajući dokaze. I novinar Marin Vlahović, koji se našao u sukobu s Grmojom, tvrdi da Mostov zastupnik nije do kraja ni pročitao dokumente koje je o ranijim aferama iznosio u javnost. Vlahović je u svojoj javnoj objavi ustvrdio da takvu “intelektualnu lijenost” nije nikad vidio, a nakon ovotjednog Grmojina istupa potvrđuje se da je on evidentno spreman javno iznositi optužbe o ljudima ili poslovanju tvrtki koje ne može dokazati “crno na bijelo”.

Očito je to način koji zastupnici Mosta pokušavaju primijeniti i kad nazivaju ljude po ministarstvima i Vladinim agencijama i tvrtkama – dovoljna im je usmena predaja o nečemu, ili samo naznaka, da bi olako izlazili u javnost s tvrdnjama o korupciji.

Tako Most u izbore ulazi s poljuljanim povjerenjem javnosti i mesijanskim kompleksom više vrijednosti, uvjereni da su baš oni spasitelji nacije. No posljednja spektakularno najavljena afera na kraju završava zamorom javnosti od njihova senzacionalističkog pretjerivanja, tim više što su sami u toj objavi za medije ustvrdili da je novi slučaj Peruško zapravo zasnovan na tome da je sporne nekretnine kupio još bivši vlasnik Ivica Todorić, a ne Uprava u eri Fabrisa Peruška.