OBERSNELOVA RIJEKA: EPK u koljevci fašizma s najdugovječnijim komunizmom

Autor: Mate Bašić/7dnevno

U hrvatskoj je javnosti ostao gotovo zanemaren podatak da nije ekskluzivno Rijeka ovogodišnja Europska prijestolnica kulture, već je to uz nju i irski Galway (en passant, čije je svečano otvaranje otkazano zbog udara ciklona), a dogodine će to biti Novi Sad uz rumunjski Temišvar i grčki Eleusis, no nama je za trenutak od toga zanimljivija opća poruka odaslana na dan otvaranja EPK u Rijeci, gradu koji je po vijeku vladavine komunista nadmašio i samu Rusiju, odnosno SSSR, na način na koji je to sročio Borislav Ristić: “Ne tako davno Denis Kuljiš je upozoravao kako se bliži velika obljetnica kada će Rijeka doista srušiti rekord i postati metropola u kojoj je najdulje u svijetu vladao komunizam. A sada je kolijevka fašizma koja je odnjegovala najdugovječniji komunizam dobila priliku da sa 500 milijuna kuna dobivenih za projekt europske prijestolnice kulture proslavi obljetnicu 75 godina europske prijestolnice komunizma. Za nadati se je, ipak, kako će Rijeka ponuditi nešto više od paleojugoslavenskog treša, i da će, ako ništa drugo, makar povratiti uložena sredstva i završiti svoje ‘stolovanje’ barem na pozitivnoj nuli. Ne kaže se uzalud da je nada san budnih”.

Naime, riječki organizacijski tim, u svjetlu postmoderne, proveo je zapravo dekonstruktivistički performans, brutalno uočljiv na najmanje tri primjera: izvođenju hrvatske himne, izvođenju arije “U boj, u boj”, te na izvođenju prokomunističke verzije napjeva “Bella ciao”.

Dekonstrukcija na djelu

Dekonstrukcija kao filozofska doktrina je sustav analize i kritike, vodi ka razotkrivanju razlika između strukture i osnove značenja subjekta, javlja se u mnogim oblastima znanosti, ponajprije u lingvistici, književnosti, arhitekturi i umjetnosti. Prvi se put pojavljuje u književnosti (koja je virtualni oblik života, slično kao današnji internet), razvio ju je francuski filozof Jacques Derrida u svojim dekonstrukcijskim analizama zapadnih filozofa. U svojim analizama Derrida pokazuje kako se književno djelo ne može promatrati samo kao djelo jednog pisca nego kao rezultat konflikata unutar jedne kulturne sredine ili mišljenja. Pri usporedbi dekonstrukcijskoga i tradicionalnoga djela mogu se primijetiti i otkriti koja mišljenja i suprotnosti su bila ignorirana u djelu nastalom tradicionalnom metodom stvaranja, odnosno, glavna osobina dekonstrukcije jest da u svojoj analizi uspoređuje binarne suprotnosti (npr. antropološku muškost i ženskost, sociološku homoseksualnost i heteroseksualnost i tomu slično) te da – umjesto opisivanja njihove čiste kategorizacije – prikaže koliko su takve suprotnosti u biti izmiješane pa je, eto, nemoguće da se u potpunosti razdvoje. Krajnji cilj jest da se prikaže da kategorije i kategorizacije ne postoje u apsolutnim značenjima. Kao takva, dekonstrukcija je izuzetno kontroverzna doktrina u akademskom svijetu, međutim, u javnosti se ona pojavljuje kao stvarna praksa, pa se čak rabi i kao primjer koliko su intelektualci zapravo neupućeni u životne stvarnosti.

Primijenjeno na riječki primjer, u svjetlu dekonstruktivizma, to jednostavno znači da se jednomu samoznačenjskomu sadržaju malenom intervencijom oduzima dio njegova tvarnoga sadržaja te mu se pridodaje novi, što u konačnici dovodi do pojave sasvim novoga sadržaja, pa čak i s posve suprotnim smislom.

Autori i organizatori riječkoga performansa (čini se, temeljito opterećeni ideologiziranim poimanjem umjetnosti, a potom i kulture općenito, svojstvenomu proteklom 20. stoljeću), takvim su dekonstruktivističkim zahvatima skloni otprije, no začudno je da se to u Hrvatskoj u novije doba događa kao nabujali revival.

Partizanska himna

Primjerice, pod naslovom “Siroti, bez braće Rusa ni pjesmicu nisu znali smisliti”, u povodu prvoga ridikuloznog zagrebačkoga prosvjeda protiv promjene imena Trga maršala Tita, 22. lipnja 2017., objavio sam kraći osvrt na tamošnje demonstrativno izvođenje napjeva “Po šumama i gorama”, gdje sam opisivao kako melodija ruske koračnice “Po šumama i gorama” zapravo potječe s ruskog dalekog istoka pa izvorno nije ni u kakvoj svezi s Hrvatima, sa Zagrebom, s tzv. novoimenovanim fašizmom/antifašizmom ili bilo čime što bi se nas trebalo doticati u današnjemu političkom trenutku, jer je nastala davne 1915., među ruskim vojnicima u hladnim pustopoljinama sibirskih tajgi za vrijeme Prvoga svjetskog rata pod nazivom “Marš Sibirskog puka”.

Autor teksta bio je Vladimir Giljarovski, a ubrzo se pojavila i druga, proširena verzija pod nazivom “Marš sibiriskih strijelaca”. Malo kasnije, u doba Ruskoga građanskog rata od 1917. do 1923., nastaju treća, četvrta i peta verzija, jer je ova melodija bila popularna i među vojnicima Crvene armije i među vojnicima carske Bijele garde, ali su imale različite tekstove, kao što su zaseban tekst imali i pripadnici treće struje, tzv. mahnovci iz anarhističke ukrajinske Ustaničke armije, zvane Crnom armijom Nestora Mahna, koja se borila za nezavisnost Ukrajine, a i protiv svih drugih. “Marš Drozdovskog puka” u šestoj je verziji bila koračnica bjelogardejaca nastala 1919. u čast pohoda generala Mihaila Drozdovskoga, koji se u Velikom ratu prvo borio na rumunjskom frontu, a 1918. se odlučio priključiti Bijeloj gardi. “Marš dalekoistočnih partizana” poznatiji pod nazivom “Po dolinama i gorama”, kao sedma verzija jest pjesma crvenih boljševika nastala 1922. u čast pobjede dalekoistočnih partizana nad pripadnicima Bijele garde u završnici građanskog rata. Autor teksta je bio pisac Petar Parfenov, ali je 1929. izmijenjen dio teksta (osma verzija) pa se ona proglašava “Partizanskom himnom”. Tijekom Španjolskog građanskog rata od 1936. do 1939. nastala je (deseta) ruska verzija na španjolskom jeziku, a tijekom Drugoga svjetskog rata od 1941. do 1945. nastaju još četiri marševske verzije (na francuskom, njemačkom, grčkom i na tzv. srpskohrvatskom jeziku), što dakle, čini ukupno 14 verzija ratničkih koračnica sibirskog podrijetla, od kojih je ona s Trga maršala Tita 2017. vjerojatno zadnja, ili makar predzadnja nastala inačica koja se, eto, pojavljuje kao svojevrsni poziv na šumsko-građanski mentalno-gerilski otpor aktualnom hrvatskom političkom mainstreamu.

Promašaj s Bilećankom

Možda zbog toga što im je tada skrenuta pozornost na kontekstualno neprimjerene konotacije koje sobom nosi izvođenje “Po šumama i gorama”, ovodobne hrvatske titoističke organizacije 28. kolovoza 2017., na drugomu prosvjedu s istim povodom, ali na drugoj lokaciji, na Trgu žrtava fašizma odabrale su i drugu koračnicu za uvodni borbeni melodijski motiv, pa su 23 što veće, što manje, što fiktivne, što minorne, što preklapajuće udruge najnovijih hrvatskih antifašista (Antifašistička liga Hrvatske, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Centar za mirovne studije, Centar za ženske studije, Documenta, Društvo Josip Broz Tito, Građansko-liberalni savez GLAS, Kulturnjaci 2016, Lezbijska grupa Kontra, Mreža antifašistkinja Zagreba, Naprijed Hrvatska, Nova ljevica, Održivi razvoj Hrvatske ORaH, Protagora, Radnička fronta, Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Socijalistička radnička partija Hrvatske, Socijaldemokratska partija Hrvatske, Srpsko narodno vijeće, ZA GRAD, Zagreb je naš!, Židovska općina Zagreb, Ženska mreža Hrvatske) na tomu simboličnom Trgu žrtava fašizma odlučile program započeti s drugom simboličnom koračnicom uz harmoniku: ovaj put riječ je bila o tzv. Bilećanki.

Nažalost, siroti novi hrvatski antifašisti i ovoga su puta promašili konotacijski smisao: jednako kako sibirska koračnica “Po šumama i gorama” nema nikakve veze s onim oblikom hrvatskoga antifašizma na koji se oni žele i nastoje pozivati, tako ga – ni u dalekim naznakama – nema ni “Bilećanka”.

Naime, ova je sumorna koračnica nastala PRIJE Drugoga svjetskog rata, u jednomu od starojugoslavenskih, kraljevskih koncentracijskih logora (!), u tadašnjoj Banovini Zetskoj u Bileći, 1940., i ni na koji se način ne može povezati ni s Hrvatima, ni s Republikom Hrvatskom, ni s NDH, ni s hrvatskim komunistima, a ni s hrvatskim komunistom Titom samim, pod uvjetom da je on to uopće bio. Osim, naglasimo, nasilno i ideološkom manipulacijom, otprilike kao i s “Bandierom rossom”, Picassovom “Guernicom” ili retrogradnim zastavama Kominterne s njezinim kojekakvim, slabo maštovitim grafičkim varijacijama u izvedbi Nove ljevice i Radničke fronte.

Naime, tekst “Bilećanke” napisao je Slovenac Milan Apih, učitelj iz Celja, jedan od komunista zatočenih u konc-logoru u Bileći (na sličan način na koji su još ranije ustaše zatočene u sličnim “ustanovama” na Liparima ili pak njihovi domovinski prijeratni suborci iz Bosne na Adi Ciganliji i drugdje), a na srpski ju je prepjevao njegov drug Todor Vujasinović Toša, kako bi stvorili svoju pjesmu po ugledu na slične pjesme logoraša u Lepoglavi i Sremskoj Mitrovici.

Jer, tzv. Kraljevina Jugoslavija navodno je po ugledu na Njemačku i Italiju (premda je ideja konc-logora izvorno britanska, prvi put primijenjena i konceptualno razrađena na samom početku 20. stoljeća u Južnoj Africi), počela otvarati koncentracijske logore još 1935. godine!

Prvi takav logor otvoren je u Višegradu 1935., a do 1941. otvoreni su logori u Lepoglavi, beogradskoj Glavnjači, Sremskoj Mitrovici, starom austrijskom zatvoru u Kotoru, Kolašinu, Dubrovniku, Kragujevcu, Zagrebu, Ljubljani, Skoplju itd. Pripreme za otvaranje konc-logora u Bileći počele su potkraj 1939., a s djelovanjem je otpočeo već u siječnju 1940. godine, u prostorijama staroga austrijskoga zatvora i vojarne, tj. u dograđenoj i uređenoj negdašnjoj turskoj utvrdi, uz prisilne radove uz rijeku Trebišnjicu. Logor je raspušten nakon 11 mjeseci postojanja, a dok je radio, u njemu su postojala četiri odjela: slovenski, makedonski, srpski i ženski, pa su se među 82 zatvorenika našli i komunisti: Moša Pijade, Ivan Milutinović, Ivo Lola Ribar, Todor Vujasinović, Đorđe Andrejević Kun, Bora Baruh, Pepca Kardelj, Milan Apih i drugi.

Tu tzv. Bilećanku logoraši su prvi put otpjevali uz Trebišnjicu na prvomajskoj proslavi, zajedno s Internacionalom, “sredi pušk in bajonetov, sredi mrkih straž”, nimalo borbeno, već – uz dopuštenje i blagonaklonu nazočnost logorskih vlasti.

Nesvijest organizatora

Na stranu što činjenica o cijelom izgrađenom sustavu konc-logora u Kraljevini Jugoslaviji svjedoči o uzornom hodu ukorak s europskim i svjetskim “civilizacijskim trendovima”, što nekome možda zvuči šokovito, a nekome tek kao otkrivanje tople vode, ali ovdje je tragikomično, zapravo, ono što se s odabirom harmonikaških ovih koračnica – doduše, ne samo njih – dogodilo na oba zagrebačka prosvjeda. No to ujedno svjedoči o posvemašnjoj nesvijesti organizatora i ideologa tih prosvjeda, kako na razini ukupne simbolike, tako i na razini sadržaja te simbolike, pa i krajnje poruke. U konačnici, ta zaumna, nesvjesna, podsvjesna poruka (i na ova dva primjera, da ostale i ne spominjemo i ne analiziramo) uopće ne govori ni o Hrvatskoj ni o hrvatskom antifašizmu, pa čak ni o samomu “Titu”, koji s hrvatskim antifašizmom, pa i hrvatskim partizanskim antifašizmom, ionako ima tek daleke i posredne veze – osim u mjeri u kojoj je taj Tito tek izabran za poopćavajući pojam! – već o nečemu temeljito neprihvatljivom i nedopustivom, retrogradnom i opakom: govori o pokušaju oživljavanja jednoga poraženoga i preživjeloga, prošlostoljetnoga oblika (revolucionarnoga) totalitarizma u njegovu represivno-režimskom obliku, za početak, s ucjenjivački nasilnom zaštitom njegovih simbola i njegovih parola.

A zašto je tome tako, ako je već bjelodano da nije riječ o biološki starim osobama, čak nije riječ ni o neobrazovanim ili bezvrijednim probisvijetima?

Pa samo zato što su lijeni razmišljati, odnosno zato što razmišljaju kao strojevi i ponašaju se kao davno isprogramirani roboti: taj instalirani čip u mozgu, taj ugrađeni program tjera ih da rade, pa ako u njihovu sustavu i postoji pogreška, ako djeluju u kontradikciji jedni prema drugima unutar istoga svojega “antifaštičkoga” plemena ili šljakaju antagonizirani s većinskim okružjem, svejedno, oni će pogrešku mehanički ponavljati sve dotle dok se sustav ne ugasi, dok se ne izliže ili naprosto dok ne istrune od hrđe.

Kako drukčije objasniti pojavu da akademski obrazovane osobe javno i vrlo glasno izgovaraju djetinjaste besmislice (dr. Mirjana Krizmanić, primjerice) ili pojavu da su tom čudačkom polusvijetu jednaki smrtozovni i smrtonosni ruski bjelogardejski i crvenoarmejski marševi, ukrajinska crnoarmijska i španjolska republikanska koračnica, slovenski konclogoraški tekst iz Bileće i stihovi I. G. Kovačića kojega su zaklali četnici, “Za dom spremni nismo” i “Partisan” Leonarda Cohena, Dom umjetnosti kralja Petra Prvoga Velikoga Oslobodioca i Muzej revolucije na Trgu žrtava fašizma maršala Tita? Da su im jednake partikularne vrijednosti istarskih, LGBTQ-skih, židovskih, srpskih, studentskih, lijevih, ultralijevih i inih manjinskih skupina – sve dotle dok se oni samo sad i samo ovdje tako dobro furaju?

Neshvatljiva poruka

U riječkom slučaju, primjer izvođenja hrvatske himne, u dojmljivo umjetničkom glazbenom aranžmanu, međutim, završava posve neshvatljivom scenskom porukom (naime, neshvatljivom jedino pod uvjetom da nije suluda provokacija): otpjevavši Lijepu našu, izvođači se okrenu na pozornici, a na heripoterovskim plaštevima u koje su obučeni, iščitava se tekst: “NEMA NAS”!?!

U drugom primjeru, poklič iz finalne arije Zajčeva “Zrinjskoga”, “U boj, u boj”, zamijenjen je pokličem “Za mir, za mir”. Ako znamo – a znamo! – da je Ivan pl. Zajc, po kojemu riječki HNK u kojemu se taj performans odvija nosi ime, cijelu operu čiji je finalni dio s arijom “U boj, u boj”, posvetio “posljednjemu vitezu Europe” Nikoli Šubiću Zrinskomu i obrani Sigeta, gdje je malobrojna uglavnom hrvatska posada, izginuvši u posljednjemu jurišu iz zapaljene i porušene utvrde, zaustavila prodor Sulejmana Veličanstvenoga preko Mađarske dalje u Europu, novo značenje s pokličem “Za mir, za mir”, naprosto nema nikakva smisla, pa ni takvoga koji bi se mogao opravdavati postmodernističkim umjetničkim zahvatima, pa čak ni ako se u obzir uzme povijesna činjenica da su Mađari sagradili riječku luku kao svoj “izlaz na more”.

Doista, posebno u toj i takvoj prigodi, na tom i tom mjestu, mijenjati tj. uspoređivati ili izjednačavati (?) semantiku termina “boj” i “mir”, dostojno je “Lijepe naše haubice”, a svakako daleko iznad “Hamleta u Mrduši Donjoj” ili iznad Iljfa i Petrova u “Kako se stvarao Robinson”.

Riječki revizionizam

Treći riječki primjer (uz napomenu da bi ih se moglo navesti još) odnosi se na partizansku verziju napjeva “Bella ciao”. Naime, tko zna kakve veze siroti talijanski partizani imaju s Rijekom, Primorjem, Gorskim kotarom i Hrvatskom uopće – osim ako te poveznice nisu ukotvljene u činjenici da je Rijeka zapravo stvarna kolijevka talijanskog fašizma ili pak da su talijanski partizani bili bliski Drugu Titu ili on njima – pa je ta pjesmica odabrana za finale otvaranja EPK2020 u Rijeci, kad se već kukavički nisu usudili umjesto nje uzeti, primjerice, bijesnu punk verziju “Bandiere rosse” znamenitih Pankrta, začetnika domaćega punka ruku pod ruku s riječkim Parafima?

Međutim, činjenica je da je napjev “Bella ciao” izvorno nastao mnogo ranije, u bitno različitom kontekstu i s bitno različitom porukom od njezine partizanske verzije koja se, odjednom, dekonstuktvistički nastoji prikazati kao izvorna, jedina postojeća i jedina moguća.

“Kad ustanem rano, moram tamo u rižina polja poći, šljakat moram međ insektima i komarcima, težak posao odradit moram. Gazda stoji sa svojim štapom, a mi šljakamo leđa zgrbljenih. O Bože, koja nevolja, o Bože koja nevolja, svako te jutro zazivam. U svakom trenu koji ovdje provedem mladost svoju gubim.” Tako otprilike, uz repetitivni prepjev “zbogom lijepa”, glasi izvorni tekst narodnoga napjeva, nastaloga potkraj 19. stoljeća među sezonskim radnicama na rižinim poljima u porječju rijeke Po.

Nakon kapitulacije fašističke Italije, među talijanskim partizanima koji se počinju boriti protiv pridošlih Nijemaca, na već postojeću melodiju, zadržavši prepjev, nakalemljen je sasvim novi tekst, koji u prijevodu glasi otprilike ovako: “Probudim se jednoga jutra i uljeza otkrijem. Nosio me partizan jer mi se činilo da se smrt približava. Ako umrem kao partizan, moraš me pokopati. Pokopaj me u planini, u sjeni najljepšeg cvijeta. Svi oni koji prolazili budu, reći će: kakav lijepi cvijet. To je cvijet partizana, koji je za slobodu umro”.

Sve u svemu, čini se, dakle, da se postmodernističkim dekonstruktivističkim zahvatima na nabrojenim primjerima, kroz intervenciju u umjetnost i umjetnička djela, u Rijeci pokušava dekonstruirati kultura, a samim time i povijest, jer kultura bez povijesnog konteksta zapravo ne postoji, niti može postojati). A upravo to je ono što se naziva revizionizmom. I to u njegovu opakom značenju.