Obalom divlja orkanski vjetar: Bura zatvorila autocestu, meteoalarm se crveni

Autor: I.G.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je vremensku prognozu za subotu. Na Jadranu se očekuje sunčano i vjetrovito vrijeme, s umjerenim do jakim udarima bure, mjestimice i olujnim podno Velebita. Temperature će se kretati između 9 i 12 °C, stvarajući ugodan dan duž obale i unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

U unutrašnjosti zemlje, situacija je drugačija. Djelomice sunčano s mjestimičnim višeoblacima, a u Gorskom kotaru i Lici lokalno se očekuju susnježica i snijeg. Temperature zraka bit će niže, s najvišim dnevnim temperaturama od 3 do 7 °C.

Vjetar na kopnu bit će slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, dok će u gorju biti jak s mogućim olujnim udarima. Na Jadranu će prevladavati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, no prema kraju dana i posebno tijekom noći.

DHMZ upozorava građane na hladnije uvjete i vjetrovite uvjete, osobito u planinskim područjima, te savjetuje dodatni oprez na cestama zbog mogućih meteoroloških utjecaja.

Zatvoren dio autoceste

Iz HAK-a su upozorili da je dio autoceste A1 zatvoren zbog olujnog vjetra.

“Zbog olujnog vjetra ZA SVE SKUPINE VOZILA zatvoreni su: -autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje; preporučeni obilazak za sve skupine vozila: čvor Sveti Rok-Gračac (DC1)-Knin (DC1)-Kistanje (DC59)-čvor Benkovac i obrnuto; -državna cesta Gračac-Zaton Obrovački (DC27).

Samo ZA OSOBNA VOZILA otvorene su: -autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, obilazak za ostala vozila je državnom cestom kroz Gorski kotar (DC3); -državna cesta Solin-Klis (DC1); -Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene; -državna cesta Karin-Zaton Obrovački (DC27); -državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54); -most dr. Franja Tuđmana.









Ograničenja za pojedine skupine vozila

Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom (I. skupina vozila).

Na državnoj cesti Borje-Klapavice (DC1) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Karlobaga dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Odroni zemlje i kamenja mogući su na cestama u gorju te na Jadranskoj (DC8) i Ličkoj magistrali (DC1).

Zbog olujne i orkanske bure na Jadranu očekuju se ograničenja za pojedine skupine vozila na cestama u podvelebistkom području.”

Na Jadranu je upaljen crveni meteoalarm za četiri regije – Kvarner, Velebitski kanal te Sjevernu i Srednju Dalmaciju.