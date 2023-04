O NJIMA SE NIKADA NIJE OGLASIO! Intimni svijet Gordana Jandrokovića: Što ga je točno povezalo s Plenkovićem?

Autor: Iva Međugorac

Iznimno je smiren, inteligentan i duhovit, tim riječima prijatelji opisuju predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića tvrdeći da njega tek očekuje respektabilna politička karijera. Predsjednik Sabora inače je rodom iz Bjelovara, u kojega i danas povremenu navraća, a u politiku je zaljubljen još od studentskih dana koje je proveo na zagrebačkom Građevinskom fakultetu.

Obrazovanje je Jandrokoviću kroz život uvijek bilo značajno pa mora da se zato u jednom momentu odlučio upisati i Fakultet političkih znanosti pa je tako pohađao dva fakulteta. Malo je poznato da je Jandroković početkom devedesetih diplomirao politologiju, a osim toga školovao se i na Institutu za međunarodne odnose Clingendael gdje je završio poslijediplomski tečaj European and Worlds Affairs na čemu se nije zaustavio već je sredinom devedesetih išao i na Diplomatsku akademiju.

Zaljubljenik u politiku od studentskih dana

Kako se vrlo rano zaljubio u politiku, tamo se Jandroković rano pridružio HDZ-u u kojem je član još od 1992.godine. Nije nikakva tajna to da je Jandroković u svojoj stranci baš kao i u političkoj karijeri prošao razne funkcije pa je tako u HDZ-u jedno vrijeme bio glavni tajnik, a uz to je jedno vrijeme bio ministar vanjskih poslova. O političkoj putanji šefa Sabora zna se podosta toga, no Jandroković svoj privatni život nerado izlaže predstavnicima medija, iako s vremena na vrijeme zna iznenaditi pokojom fotografijom na društvenim mrežama koje je pokrenuo uoči posljednjih parlamentarnih izbora na nagovor PR stručnjaka Miljenka Manjkasa.





Za razliku od niza drugih političara koji svoje bolje polovice kriju od javnosti Jandroković se sa svojom Sonjom u javnom prostoru ipak nešto češće pojavljuje. Često ih se može susresti u šetnjama gradom, ali i na događanjima kao što je rcimo otvaranje Pelješkog mosta.

Sonja je inače ugledna oftamologinja i doktorica znanosti rođena u Pekingu kao dijete diplomata, a u braku s Jandrokovićem je od 1994.godine. Jandroković je posebno privatno ponosan na svoju suprugu, ali i na svojih troje djece dvojicu sinova Mihaela i Juricu te kćerku Klaru koju prijatelji opisuju kao normalnu, skromnu, talentiranu i iznimno prizemnu djevojku.

Supruga kao veza s Milanovićem

Poznato je da je Jandroković preko supruge rodbinski povezan s predsjednikom Milanovićem, a poznato je i to da su se Jandroković i njegova bolja polovica upoznali tijekom ljetovanja u Malinskoj na Krku. Kako je svojedobno ispričala Jandrokovićeva supruga on je uvijek bio zgodan, sportski tip i ljubitelj rukometa, a oni koji Jandrokovića dobro poznaju svjedoče kako on i danas obožava sport, ali i kako strogo pazi na svoju prehranu kako bi zadržao dobru formu.

Veliku pažnju predsjednik Sabora pridaje i svojem odijevanju te mu je stalo do toga kakvu sliku time šalje u javni prostor. Da mu je stalo do toga Jandroković je pokazao objavivši svojedobno vlastitu fotografiju u kupaćem kostimu koja doduše datira iz mladih dana, i to kako bi dokazao i replicirao predsjedniku Milanoviću koji ga je nazvao nasilnikom bez mišića.

Zanimljivo je spomenuti i to da je Jandrokovićev otac slavni rukometni golman i nekadašnji trener ORK Partizana, višestrukog državnog prvaka u Jugoslaviji. U mladim danima Jandroković je volio čitati, a to se nije promijenilo do danas, iako trenutno za čitanje ima nešto manje vremena. Nije ni čudo da Jandrokoviću manjka vremena, on je političar koji u svakom trenutku zna što želi postići, i koji su njegovi ciljevi, svoje ambicije nikada nije niti krio, i baš zato što je izuzetno ambiciozan smeta mu kada ga nazivaju Njonjo. O tome što mu smeta Jandroković ne priča previše, niti je na tu temu ikada javno istupao.

Vrlo rijetko Jandroković progovara i o svojoj djeci, čime se bave njegovi sinovi niti nije poznato, ali se zato zna da je kći Klara završila Pravni fakultet nakon kojeg se kao vježbenica zaposlila u Odvjetničkom društvu Grahovac, Horvat, Žaper. Obitelj Jandroković živi u urbanoj vili na Ružičnjaku u dvoetažnom stanu koji se prostire na 149 m2, a Jandroković danas u slobodno vrijeme rado zaigra tenis i nogomet, te ga je navodno upravo ljubav prema sportu i zbližila i povezala s aktualnim premijerom Andrejom Plenkovićem.