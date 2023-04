O NJIMA JE OVISILA BUDUĆNOST HRVATSKE, SAD IH NEMA NIGDJE! Plenković bez ove ekipe nije mogao zamisliti Vladu, sada ‘omiljeni Srbin’ gasi svjetlo

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Kako se sva trenutna politička scena uglavnom svodi na jednoga čovjeka, premijera Andreja Plenkovića, tako se dugi niz godina sva zagrebačka politika svodila na pokojnoga Milana Bandića. Za života je Bandić bio okružen mnoštvom prijatelja, savjetnika, kumova i kojekakvih pajdaša koji su mu podilazili dok je bio na poziciji moći, slično kao što sada mnogi podilaze Plenkoviću. Kao što to nerijetko biva u životu, ali i nakon njega, s Bandićevom smrću jedan za drugim počeli su otpadati svi oni koji su nekoć s njime surađivali ne samo u zagrebačkoj gradskoj upravi nego i u njegovoj Stranci rada i solidarnosti, kojoj je, doduše, malo tko nakon Bandićeve smrti i predviđao blistavu budućnost.

Da ova opcija nema prevelike šanse za opstanak, dokazalo se na posljednjim lokalnim izborima, koji su se odvili nedugo nakon smrti dugogodišnjega gradonačelnika, čija je stranka doživjela potpuni debakl. Ovih dana doznalo se pak da stranka pokojnoga Bandića odlazi u stečaj te da se gasi dvije godine nakon njegove smrti, što zapravo i nije neko iznenađenje jer je svrha njezina postojanja ionako bila svedena na očuvanje Bandićeve pozicije u gradu Zagrebu. Specifična je ovo politička opcija utoliko što je osnovana dok se njezin utemeljitelj nalazio u pritvoru, a ideja je bila da se njezinim osnivanjem Bandića prikaže kao žrtvu političkoga progona.

Politička spretnost

Takvo što možda se nije uspjelo dokazati, ali je Bandić kroz ovu opciju uspio pokazati svu svoju političku spretnost, pretvarajući vlastite zastupnike u žetončiće u suradnji s HDZ-om, odnosno s premijerom Plenkovićem. Sa samo jednim zastupnikom Bandićeva stranka ugurala se u saborske klupe, a na koncu je on u Saboru dogurao do čak 12 članova zastupničkog kluba, pretvarajući se time u najutjecajnijega političara u državi jer bez njega vladajuću većinu nisu uspijevali sastaviti ni aktualni premijer Plenković ni njegov prethodnik Tomislav Karamarko.





Sada kada Bandića više nema, omjeri snaga u političkoj areni počeli su se mijenjati, a postupno se svojim izjavama i istupima od Bandića ograđuju njegovi brojni suradnici. Tako se nedavno ponovno oglasila i Natalija Prica, žena za koju se tvrdilo da je uz Bandića bila u trenucima njegove smrti. “Da konačno zatvorimo tu priču, iako što god ja govorila, ljudi uvijek misle i govore svoje, a većinom je riječ o tračevima koji nemaju veze s pameti. Dakle, zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikad dovodila u pitanje. Moja suradnja s gradonačelnikom Bandićem bila je doista korektna, uvažavali smo se te dijelili iste političke i društvene vrijednosti. Žalosno je što u našem društvu, čim mlađa i uspješna, a k tome i zgodna žena, ode s nekim starijim od sebe na kavu ili ručak, cijeli ih grad odmah proglasi ljubavnim partnerima i počnu se izmišljati priče koje čovjek, koliko god to želio, ne stigne i ne može demantirati. Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu. O gospodinu Bandiću sve najbolje i više ne se mislim vraćati na tu temu”, izjavila je Prica završivši zauvijek priču o Bandiću i povezivanju s njim.

Završili su na ovaj i drugi način suradnju s Bandićem oni koji su činili njegov dugogodišnji tim, a upućeni tvrde da će u samoj stranci svjetlo ugasiti njegov suradnik Slavko Kojić, jedan od rijetkih “bandićevaca” koji je uz njega ostao i nakon njegove smrti. Kojić je inače i prije opisivan kao jedan od najlojalnijih, ali i najstručnijih Bandićevih suradnika, koji se u medijima nije previše eksponirao. Pozornost je privukao tek kada se njegova supruga Danijela Ferić zaposlila u Zagrebačkom holdingu, i to kao zamjenica Slobodana Ljubičića, od kojega je preuzela tu moćnu gradsku tvrtku u trenutku kada je Ljubičić priveden.

Omiljeni Srbin

Problematiziralo se jedno vrijeme i to što je Kojić, dok je bio gradski pročelnik za financije, bio i osoba koja je de facto nakon Bandićeva uhićenja preuzela vodstvo grada, ali svi ti napisi pali su u vodu nakon što se pokojni gradonačelnik domogao slobode. Kojić se nakon toga vratio u Bandićevu sjenu i nastavio njegovati svoje dugogodišnje prijateljstvo s gradonačelnikom, koji ga je poštovao baš zbog te lojalnosti. Nije čudno što je Bandić poštovao Kojića kada su njih dvojica prijateljima postali još krajem 80-ih, kada su se upoznali u Općinskom komitetu Komunističke partije na Peščenici. Kojić je 90-ih postao financijski direktor i suvlasnik IGH-a u kojem se zadržao desetak godina, iz direktorske fotelje se kao dragovoljac priključio obrani Hrvatske, premda nikada nije krio da je srpske nacionalnosti, zbog čega su ga godinama nazivali omiljenim Bandićevim Srbinom. Omiljen ili ne, Kojić je do kraja ostao uz Bandića, ali i uz stranku koja će uskoro umrijeti, baš poput svojega osnivača. S njome bi se i Kojić trebao povući iz gradske politike te umiroviti, a svi ostali koji su s Bandićem surađivali ionako su se već snašli mijenjajući dresove po uzoru na svojega političkog oca.