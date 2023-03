O NJEGOVIM RADNICIMA BRUJI CIJELA HRVATSKA! Velika pobuna zbog netipičnog tajkuna

Autor: Iva Međugorac

Radnici Plodina u Cresu ovih su dana izazvali pažnju javnosti time što su na dva sata obustavili rad, izašli pred trgovinu i ispred nje zatražili svoja prava odnosno veće plaće, bolje radne uvjete i plaćen prekovremeni rad. Za sada se može čuti kako su djelatnici ovog trgovačkog lanca u štrajk krenuli u samostalnoj organizaciji, ali su ubrzo dobili potporu Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske koji je ujedno i većinski u toj tvrtki. Ono što djelatnici Plodina problematiziraju je puno neplaćenog i neevidentiranog prekovremenog rada, što je tek jedna od stavki koje ih muče.

Uprava nije za pregovore

Godinama se medijskim prostorom provlače ispovijesti radnika Plodina, koji nisu zadovoljni uvjetima u kojima djeluju. No, bez obzira na sve te neugodne priče pa i na ovaj posljednji štrajk na Cresu Uprava tvrtke za razgovore sa sindikatom i radnicima nije raspoložena, već im je navodno odmah na licu mjesta usred prosvjeda ponuđen sporazumni otkaz ugovora o radu. I prije nekoliko mjeseci djelatnici Plodina preko istog sindikata upozoravali su na probleme s kojima se susreću, no i tada u Upravi nisu bili previše razgovorljivi.

No, prvi čovjek Plodina Mile Ćurković ni načelno nije netko tko se previše medijski eksponira, o njemu se posljednji put pisalo kada je najavljivao da bi nakon sloma Agrokora mogao preuzeti Konzum, što se do danas nije dogodilo premda Ćurkoviću ne manjka ambicija. Plodine je naime osnovao početkom 90-tih, a danas su one jedan od tri najveća igrača na domaćem tržištu maloprodaje koje je izrazito kompatitivno. Ćurković je inače rodom iz Benkovca, gdje je radio kao profesor informatike u ondašnjoj srednjoj školi. Nakon rada u srednjoj školi karijeru nastavlja kao informatičar u zadarskoj tvrtki Plodine, nakon čega preuzima riječku podružnicu tvrtke koja se potom našla u problemima.





Tu Ćurković ulijeće i ulazi u zakup riječkog skladišta koje je naknadno i otkupio pa otvorio svoj prvi diskont iz kojeg ova razgranata priča i jest krenula. Strjelovit uspon gazda Plodina doživio je početkom 2000-tih kada mu Hypo banka odobrava prvi kredit. Za razliku od niza drugih domaćih trgovačkih tajkuna Ćurković nikada nije svaštario već je svoj biznis fokusirao isključivo na trgovinu, što je potvrdio i u jednom od razgovora za Novi list.

U pravo vrijeme na pravom mjestu

”U biznisu je najbitnije odrediti jasan cilj, i kada ga odredite, mogućnost lutanja je mala. Što se više držite svog cilja, to ćete biti uspješniji’, rekao je Ćurković koji je prema vlastitim riječima iskoristio priliku koja mu se nudila zato što se u pravo vrijeme, našao na pravom mjestu. To pravo vrijeme, i pravo mjesto rezultirali su time da Ćurković danas u Hrvatskoj ima preko 80 supermarketa čiji prihodi kontinuirano rastu, iako su Plodine prilično zadužena kompanija.

U Nadzornom odboru Plodina pronašlo se mjesta i za Ćurkovićeva sina Luku, a u upravi sjede i Đozi Heberling te Mirjana Palada Kmetović. No, prema jednoj od Ćurkovićevih teza u Plodinama nikada nitko nije postao rukovoditelj bez da je prije toga bio pripravnik u ovom trgovačkom lancu u kojem danas radi oko 3000 zaposlenika. Kada je o rukovodećim pozicijama riječ, Ćurković se ondje okružio ljudima iz svojeg rodnog Benkovca, a osim toga u Plodinama su na vodećim pozicijama uglavnom žene s kojima Ćurković kani realizirati svoj neostvareni cilj i doći do sto supermarketa u Hrvatskoj.

Oni koji Ćurkovića poznaju reći će kako se ne radi o tipičnom hrvatskom poduzetniku, u medijima se o njemu progovara tek posljednjih nekoliko godina, i to uglavnom zbog njegovih poslovnih ambicija i nezadovoljstva djelatnika Plodina. Svemu tome unatoč Ćurković nastoji ostaviti dojam da nije tipičan hrvatski poduzetnik koji uživa u pretjeranom bogatstvu. Poznato je da je samozatajan, nema osobnog vozača ni nekih posebnih poroka, vozi Mercedes, a nije ni političan te je u slobodno vrijeme uglavnom sklon svojem hobiju, odnosno ribolovu.

I sve bi to bilo u redu, da radnici Plodina ne progovaraju o tome kako se poslovanje Plodina ne prelama na njihovim kičmama jer ih ima nedovoljno i jer ne ostvaruju svoja prava, dio njih zbog toga je krenuo u neuobičajene prosvjede za privatni sektor, u kojem njihov šef slovi za jednoga od najuspješnijih i najimućnijih hrvatskih poduzetnika.