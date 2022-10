O NJEGOVIM PROKLINJANJIMA I DANAS SE PRIČA! Tita je okadio, a kletvu svih kletvi uputio zbog Rusa: ‘Dabogda živo meso od njega otpadalo’

Autor: L.B.

U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održavaju se “Dani mitropolita Amfilohija” povodom dvije godine od njegove smrti. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije danas će, na dan smrti Amfilohija, služiti Svetu ahrijerejsku liturgiju, uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve.

Nakon liturgije, mitropolit Joanikije služit će spomen mitropolitu Amfilohiju u kripti Hrama, točnije u paraklisu posvećenom Svetom Amfilohiju Ikonijskom po kojem je mitropolit Amfilohije i dobio redovničko ime. Bit će održana i Lučindanska akademija u organizaciji cetinjske Bogoslovije Sveti Petar Cetinjski.

“Dani mitropolita Amfilohija” završit će 1. studenog premijerom filma o mitropolitu “Lastavice Hristove”, u režiji redateljice Julije Bočarove, koji govori o, kako je priopćeno, mnogostradalnoj crkvi u Crnoj Gori kroz život slavnog episkopa – mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.





‘Jovanka zaista jest bila u nekoj vrsti kazamata’

Povodom godišnjice smrti, brojni crnogorski i srpski mediji prijesteulu se lika i djela preminulog mitropolita koji je, blago rečeno, za života bio kontroverzna politička figura. Tako su se prisjetili intervjua u kojem je ovaj govorio otvoreno o Slobodanu Miloševiću, Josipu Brozu Titu, Jovanki Broz, Zoranu Đinđiću, a malo je poznato da je posjetio Jovanku Broz u vrijeme dok je bila u svojevrsnom kućnom pritvoru.

“Jovanka Budisavljević Broz zaista jest bila u nekoj vrsti kazamata. Posjetio sam je u takvim okolnostima, na njezinu molbu, a poziv mi je prenio naš zajednički prijatelj Milan Šarac. Bilo je to godinu, možda i manje, prije njezine smrti. Dugo smo o svemu, otvoreno, Jovanka i ja razgovarali. Pričala mi je kako je otišla u partizane, kao i mnoge srpske djevojke iz Like, bježeći od ustaša. Ispričala mi je da su korijeni njezine obitelji Budisavljević iz Metohije, da je obitelj u Lici imala 17 svećenika. Dugo smo pričali… Žao mi je, kad je bila sahrana, bio sam na putu, a došao bih da je ispratim. Jovanka je, ipak, bila i ostala dostojanstvena, čestita i nepotkupljiva. Svi su joj se klanjali dok je bila žena jednog od najmoćnijih ljudi svijeta… Da, jednog od najmoćnijih ljudi svijeta. A kad to više nije bila, ne samo da su je zaboravili, već su činili sve da je ponize, naruže, za sve osude, na kraju i izoliraju”, rekao je tada Amfilohije.

‘Ja sam malo kandilo i prema Titu bacio’

Amfilohije je Jovanki služio i spomen, što je mnoge začudilo s obzirom da je bila životna suputnica komunističkog lidera.

“Služio sam spomen Jovanki, to je istina. Kod njezine vječne kuće, toga popodneva, a popodne je odabrano da ne remetimo posjetitelje u Kući cvijeća, na spomenu je bila njezina najuža rodbina, njezin dugogodišnji šef sigurnosti Rade Čečur i Milan Šarac. Zašto se čudite? Pa, Jovanka je bila krštena i, ne samo po tome, nego i kao stradalnik, zaslužila je spomen”, rekao je Amfilohije i dodao da je okadio malo i Tita.

“Ja sam malo kandilo i prema njemu ‘bacio’. Velim: toliko je grijeha i zla na sebe natovario, pa da ga malo okadim”, rekao je on.

‘Pogriješio sam što nisam otišao svjedočiti za Miloševića u Haag’

Govoreći o Slobodanu Miloševiću rekao je da se o njega ogriješio. To je čak i javno priznao na sprovodu Miloševićeva brata Borislava, kojem je služio opelo u Ljevorečkim Tuzima.









“Mene je Slobodan zvao iz Haaga da mu svjedočim. Nisam otišao. Tako mi je tada u crkvi savjetovano. Pogriješio sam što nisam otišao, mada mi je srce govorilo da treba da odem. Vrijeme pokazuje i tek će pokazati da se on, na svoj način, iskreno borio za srpski narod. E, drugo je pitanje da je pristao na ponude i učinio ustupke, tko zna kako bi bilo. Ali njegovo ime će u knjizi vječnih biti upisano neizbrisivim slovima. Njemu su sudili oni kojima je trebalo da se sudi. Nisu mu presudili, nevin se preselio u Carstvo nebesko. Božji sud na kraju sve rješava. U imenu Božjem je i sud i pravda”, rekao je Amfilohije svojevremeno za Večernje novosti.

Podsjetimo, Amfilohije je Miloševića posjetio u Haagu, a na pitanje što mu je kazao, Amfilohije je rekao: “Šutio je!”

Zamjerili mu govor kad je ubijen Đinđić

Pamti se i mitropolitov govor na opelu premijeru Đinđiću u Hramu Svetog Save. Mnogi su mu tada zamjerili rečenicu – “ko se mača lati, od mača će i poginuti”.









“Svaku svoju riječ iz tog govora i danas bih potpisao. Ali naopaka i falsificirana tumačenja ću osporavati. Kad sam ja poručio: ko se mača lati, od mača će i da strada, to je bilo upućeno Zoranovim ubojicama. A pripisali su da sam to upravo njemu uputio. Kakav falsifikat i zla namjera. Gledajte, poslije tog mog govora, jedan moj sabrat mi kaže: ‘Pa ti, čovječe, od njega napravi sveca’,” na što mu je Amfilohije kazao:

“Kazivao sam ono što jeste i kako su mi srce i um nalagali. Tragično sam doživio ubojstvo premijera Đinđića.”

Amfilohijeva kletva

Međutim, ništa što je Amfilohije govorio nije toliko prenerazilo ljude kao njegove kletve, poput one koju je izrekao9 prilikom predstavljanja knjige “Vratiti se Rusiji” direktora Ruskog instituta za strateška istraživanja Leonida Rešetnjikova koji je u Beogradu od srpskog patrijarha Irineja primio Orden svetog cara Konstantina, ali je crnogorskog premijera nazvao “izdajnikom”

“Tko ne bio vjeran jednojezičnoj, jednokrvnoj Rusiji, dabogda živo meso od njega otpadalo, bio proklet tri puta i 3000 puta od mene. To je ono što je ostavio Sveti Petar Cetinjski svojim Crnogorcima, pa bi bilo dobro da i sadašnji predsjednik Vlade Crne Gore pročita ove riječi u trenutku kada po prvi put u povijesti uvodi sankcije Rusiji”, kazao je tada Amfilohije.