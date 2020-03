O ČEMU SE TU RADI? Peternel otkriva pozadinu: Zašto Škoro parking uz bolnicu naplaćuje 15 kuna!

Autor: Dnevno

Miroslavu Škori mnogi zamjeraju činjenicu da je suvlasnik tvrtke koja naplaćuje parking ispred bolnice Merkur 15 kuna po satu. Danas je to potvrdio u dnevniku RTL-a, a mnoge je razljutio njegov komentar na cijelu situaciju koju je opravdao riječima “to je tržište”. U njegovu obranu stao je politički analitičar Igor Peternel.

“Mislite li da je moralno da se ljudima koji dolaze u bolnicu parking naplaćuje 15 kuna, budući da se stalno pozivate na narod”, pitala je novinarka, a on je rekao da tu cijenu određuje tržište. Rekao je kako je on samo suvlasnik tvrtke, a ne direktor i da on ne određuje cijenu.

“To se zove tržište. Možemo govoriti o mnogo stvari koje se naplaćuju u Gradu Zagrebu. Mislim, to je posao kojim se bavim. Je li to moralno? Treba li Donald Trump sad besplatno davati sobe u svom hotelu?”, upitao je Škoro na kraju razgovora za RTL Danas.

I dok se mnogi ljute, ima i onih koji ga brane. Politički analitičar Igor Peternel jeda je od njih. Na svom Facebook profilu pokušao je objasniti zašto Škorin posao nije sporan. Njegovu objavu prenosimo u cjelosti:

“Kažu kako nije fer bolesnima naplatiti parking 15 kn. Je li fer da bolesni ne mogu na pretrage mjesecima? Je li fer naplaćivati im participaciju i dopunsko? Je li fer naplatiti im lijekove u ljekarni koji nisu na listi, taxi ili ZET tramvaj do bolnice? Je li fer da ih apartmani preko puta bolnica ne primaju besplatno? Je li fer da voćarna na Rebru ne dijeli besplatno voće? O čemu se tu radi? Kakva je ovo razina novinarstva? Poštenije je da otvoreno kazu kako moraju čistiti teren za vječni teror HDZa i SDPa!”