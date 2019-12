NUŠA NA SUDU SVE IZMISLILA: S dečkom u autu imala spolni odnos, pa ga zaklala

Vrhovni sud gotovo je u cijelosti prihvatio obrazloženje Županijskog suda u Varaždinu u presudi Nuši Bunić za ubojstvo Nikole Tureka u lipnju 2017. godine, javlja Varaždinski.hr.

Rsnije smo pisali o tome kako je Vrhovni sud odbacio je žalbu obrane Nuše Bunić i prihvatio žalbu tužiteljstva, pa je tako povećao izrečenu kaznu s 12 na 14 godina zatvora. U to se računa vrijeme provedeno u pritvoru, u kojem se Nuša Bunić nalati od 15. lipnja 2017. godine.

Obrana Nuše Bunić pokušala je dokazati da se Turek sam nabio na nož, da nož nije bio njezin, ali i to da joj je on prijetio nožem da se skine. No Vrhovni sud, kao ni prvostupanjski, to nije prihvatio. Naime, utvrđeno je da je te večeri bilo spolnog odnosa između ubijenog Nikole Tureka i osuđene Nuše Bunić, ali drugi dokazi se ne poklapaju s tvrdnjama njezine obrane, ustvrdio je Vrhovni sud.

U Turekovom vozilu su pronađeni tragovi sperme, ali sud smatra da nije bilo prisilnog odnosa. “Sud zaključuje da je došlo do spolnog ili sličnog odnosa u vozilu oštećenika, ali s obzirom da optuženica, dok je oštećenik spavao, mobitelom komunicira s D.H.M., što je neosporno utvrđeno na temelju ispisa poziva, unatoč iskaza ovog svjedoka koji je naveo da se toga ne sjeća, zaključuje da je odnos bio dobrovoljan, da optuženica nije u strahu jer pita je li društvo još na okupu i da se ne boji oštećenika. Životno bi bilo da bi u protivnom optuženica zvala policiju, roditelje, a ne prijatelja radi fešte” – rezonira Vrhovni sud jednako kao i prvostupanjski.

Obrana je tvrdila da je Turek optuženoj prijetio nožem, tražeći od nje da se skine, što je ona i, kako navodi obrana, učinila. No neosporno je utvrđeno da je ona na tajicama imala tragove slijevanja krvi. “Očigledno ih je imala na sebi u vrijeme zadavanja ozljede oštećeniku, kao i gaćice i grudnjak koji je odbacila, kao i tajice i nož, udaljavajući se od mjesta događaja. To opovrgava obranu optuženice, a i sperma je nađena na gaćicama, što osporava obranu optuženice da je tu odjeću skinula pod prijetnjom noža”, piše Vrhovni sud u svojoj presudi.