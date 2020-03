Novotny: ‘Ako se Vlada ne odluči na rezanje troškova, sve ostale mjere bit će neučinkovite’

Autor: D.Kt.

Nakon što je predsjednik Republike Zoran Milanović tijekom obilaska zgrada pogođenih potresom u Zagrebu poručio Vladi da je „ovo vrijeme za zaduživanje“ te da će „Vlada morati ponuditi još nešto u smislu jasnoće“, ekonomski analtičar dr. Damir Novotny u komentaru za Dnevno.hr smatra da od Vladinog zaduženja privatni sektor ne bi imao puno koristi.

„Za Vladinu intervenciju u ovoj krizi Vlada bi trebala raspolagati fiskalnim kapacitetom. Imali smo nešto proračunskih zaliha 2018. No one su otišle prošle godine na spašavanje brodogradnje. HNB ima deviznih zaliha i s njima je intervenirao kako bi se spasila likvidnost banaka, a Vlada za očuvanje likvidnosti poduzeća novca nema“, pojasnio je Novotny i nastavio da su državi na raspolaganju dvije mogućnosti.

„Prva je zaduživanje, ali time bismo ugrozili naš ulazak u eurozonu i to bi bila loša politička odluka poput one o kriznom nametu (haraču, op.nov.) koji je uvela premijerka Jadranka Kosor. Vlada bi zaduživanjem namaknula 20,30, 40 milijardi kuna, no od toga privatni sektor ne bi imao velike koristi, a država bi ušla u ciklus stalnog zaduživanja. Drugi model, koji su primijenile baltičke zemlje, je rezanje državnih troškova i gomilanje proračunskih kapaciteta za intrevencije u kratkom roku i njime se postižu najbolji rezultati“, navodi Novotny i dodaje da bi Vlada trebala ići na smanjenje plaća u državnim podzećima i državnoj upravi, ali bez otpuštanja, čime bi uštedjela između 20 i 25 milijardi kuna, a zajedno sa sredstvima iz EU fondova taj bi se iznos popeo na 35 milijardi kuna realnog novca.

Ukoliko bi Vlada zbog probijanja proračunskog deficita zatražila pomoć MMF-a, Fond bi im savjetovao upravo takav model, kaže Novotny i spominje primjer grčkog premijera Tsiprasa koji je, premda ljevičar, u dogovoru s MMF-om srezao državne troškove i smanjio plaće u javnom sektoru i spasio grčku ekonomiju!

Ako se hrvatska Vlada ne odluči na rezanje troškova, odnosno zaustavljanje daljnje državne potrošnje, sve druge mjere bit će neučinkovite“, zaključio je Novotny.