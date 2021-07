NOVO ZAOŠTRAVANJE? MILANOVIĆ BI MOGAO OSTATI BEZ POZIVNICE ZA VAŽAN DOGAĐAJ: Butković kaže, vidjet ćemo još

Autor: M.P.

Ministar prometa Oleg Butković govorio o izgradnji Pelješkog mosta.

Kaže, nakon 303 godine spajamo hrvatski teritorij, a osim simboličkog, ovo ima velik gospodarski i turistički značaj.

Što se tiče same ceremonije otvaranja mosta, Butković je istaknuo da će zvati one koji su najzaslužniji za njegovu izgradnju. Na pitanje hoće li zvati predsjednika Republike Zorana Milanovića, rekao je ‘vidjet ćemo još’ i dodao da je, dok je Milanović još bio premijer, bilo određenih stavova da most ne treba ni graditi.

Dodao je da će se čelične konstrukcije spojiti u srijedu u 23 sata, a nakon simboličkog otvaranja kreće asfaltiranje.

“Most će biti gotov u cijelosti početkom 2022. godine. Nije tu samo most, tu je i 30 km pristupnih cesta koje se planiraju završiti u svibnju tako da bi otvaranje Pelješkog mosta i pristupnih cesta imali negdje u lipnju. Vjerujem da neće biti problema”, tvrdi Butković u gostovanju na Točki na tjedan N1.

Ministar je komentirao i stanje u tvrtki Croatia Airlines, navodeći da je koronavirus dodatno pogoršao stanje.

“Postoje modeli po kojima Croatia Airlines može funkcionirati i Vlada će napraviti sve da do toga dođe. Mi ćemo se boriti za Croatia Airlines”, rekao je Butković.

‘HDZ ne može razgovarati s nekim tko je govorio da smo nacionalni izdajnici’

Butković je komentirao i ostavku Miroslava Škore na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta, rekavši da misli kako je Škoro doživio razočaranje jer nije uspio na predsjedničkim izborima, a njegova politika nije uspjela ni na parlamentarnim izborima.









“Što je smisao svake političke stranke? Pobijediti na izborima i biti u vlasti. Ne idete na izbore da budete u oporbi. Onda je bila kampanja na lokalnim izborima gdje je Škoro išao za gradonačelnika Zagreba. Mene je iznenadio u mnogim izjavama. Mnoge izjave mi nisu sličile njemu, primjerice, da on nikad neće surađivati s Plenkovićem. Svaki pametni čovjek u politici to ne govori, možete to misliti”, rekao je i dodao da HDZ ne razmišlja da SDSS zamijene Domovinskim pokretom.

“U HDZ-u se o tome ne razgovara, nemamo takvih rasprava”, rekao je i naglasio da HDZ ne može razgovarati s nekim tko je do jučer govorio da su nacionalni izdajnici.