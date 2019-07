NOVO-VIDEO Još jedan uteg Predsjedniku Vlade Plenkoviću: Ministar Ćorić će imenovati Nellu Slavicu v.d. ravnateljice JU NP Krka nakon što je poništeno njezino imenovanje!?

Autor: Dnevno

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, imenovat će Nellu Slavicu vršiteljicom dužnosti ravnateljice Javne ustanove NP Krka nakon što je Upravni sud jučer poništio Odluku o njezinom imenovanju na tu funkciju,a dok ne bude imenovan ravnatelj između šestero kandidata koji su se javili na natječaj kako bi se osiguralo “zakonito i nesmetano” funkcioniranje te javne ustanove stoji u odgovoru koji smo danas dobili iz Ministarstva zaštite okoliša…

Zanimalo nas je, piše mok.hr- kako ministar Ćirić komentira to što se dogodilo kao i osjeća li se odgovornim za netransparentan postupak imenovanja koji je poništen, a upravo je on imenovao komisiju koja ga je neregularno provela i on je potpisao očito spornu odluku.

U odgovoru najprije kažu da nisu zaprimili presudu, a onda navode što je navedeno u presudi pa sami sebi “skaču u usta”.

” Ministarstvo zaštite okoliša i energetike još uvijek nije zaprimilo presudu, no na ročištu je napravljen uvid u objavu presude Upravnog suda u Splitu UsIrs-32/19-14 od 18. srpnja 2019. kojom je poništeno rješenje o imenovanju Nelle Slavice ravnateljicom Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ te je predmet vraćen na ponovno odlučivanje. Razlog poništenja je povreda pravila postupka, odnosno radi nedostatnog obrazloženja u pogledu bodovanja kandidata. Napominjemo kako presudom nije utvrđena povreda prava Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Nadalje kao što je navedeno u presudi, Ministarstvo će donijeti odluku o imenovanju najprikladnijeg kandidata između prijavljenih kandidata koji kumulativno ispunjavaju uvjete propisane natječajem”, kažu u svom odgovoru.

Upravni sud je, kao što je poznato, poništio Odluku o imenovanju Nelle Slavice nakon tužbe koji im je podnijela dr.sc. Ljiljana Zmijanović koja se također kandidirala i koja smatra da je postupak izbora bio namješten i da je presudila politička podobnost, a da nisu ocjenjivanje stručne kompetencije. Ona se žalila i na to što kao nezaposlena braniteljica nije imala prednost no Upravni su to ne navodi kao prekršaj, piše mok.hr.