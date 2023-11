Novo upozorenje za opasno vrijeme u Hrvatskoj: ‘Kad krene padati, neće stati’

Autor: Dnevno.hr

U utorak će vrijeme biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom na Jadranu i predjelima uz njega.

Poslijepodne te osobito navečer u Dalmaciji se mjestimice očekuju izraženi i obilni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na sjevernom Jadranu i jak, u Dalmaciji i umjeren do jak južni te jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 14 do 19 °C, u Dalmaciji malo viša, javlja DHMZ.





Meteoalarm upaljen

Za područje kninske, splitske i dubrovačke regije na snazi je žuti meteoalarm zbog mjestimice izraženih pljuskova.

I meteo amateri prate sinoptičke karte, pa je tako jedan od njih objavio kako stižu “nove porcije natapalica” ili “onih koje glogolje”.

Dodao je: “Kada danas uvati padat, neće stat do večeri.”

U srijedu postupno razvedravanje

Postupno razvedravanje, pa će u većini krajeva biti sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Još u noći i ujutro na istoku i osobito na jugu zemlje oblačno s kišom i pljuskovima, a u Gorskom kotaru i Lici moguća je lokalna magla.

Vjetar slab i ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni, popodne prema otvorenom moru s jakim udarima.

Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 4 do 9, na sjevernom Jadranu od 7 do 12, a u Dalmaciji od 14 do 17 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 14 do 19 °C, u gorskim predjelima malo niža.