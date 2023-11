Novo poskupljenje prijeti Hrvatima: Spominje se rast cijene još jedne osnovne namirnice

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Iako inflacija blago pada, kao i cijene energije te pojedinih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda, izgledno je da će poskupjeti namirnice bez kojih Hrvati gotovo i ne mogu zamisliti bilo koji objed. Cijene pšenice i kukuruza pale su i za 50 posto, no u najavi je rast cijena kruha i pekarskih proizvoda.

Godišnje prosječni Hrvat pojede otprilike 62 kilograma kruha, što je skoro europski rekord. Iz Žitozajednice su za HRT potvrdili da će pekarski proizvodi poskupjeti. Koliko? Ovisi o procjeni svakog proizvođača. Neki od njih su procijenili da poskupljenja nisu nužna.





“Nemamo nikakve potrebe za povećanjem cijena. Brašno je otišlo od korone i rata u Ukrajini u nebesa, ali tri puta je sada pala cijena i došli smo do prihvatljive cijene. Sada je borba da ne opteretimo proizvod, a da povećamo netoplaće radnicima i da ostanu u Hrvatskoj”, rekao je Dejan Zrinski, vlasnik pekarnice Koprivnica.

Prijetnja uvoza

Ipak, on je u manjini. Pekari upozoravaju na povećane troškove zbog sve većih cijena rada, transporta i energenata. Uz to, sve više im prijeti i uvoz pekarskih proizvoda što smanjuje njihovu konkurentnost na tržištu pa i rentabilnost.

“Pšenice imamo duplo više od potreba, a ne prerađujemo je u proizvode dodane vrijednosti koji bi donijeli nova radna mjesta. Mi smo definitivno puno izgubili i vidimo poziciju Hrvatske kao bazena jeftine sirovine i uvoza finalnih proizvoda”, rekla je direktorica Žitozajednice, Nada Barišić.

Dovoljno je reći kako se već sad 30 posto pekarskih proizvoda nabavlja iz uvoza. Konzultantica u prehrambenoj industriji, Zvjezdana Blažić upozorila je da svaki poduzetnik ima pravo donijeti odluku o profitnoj marži. Pogotovo se to odnosi na industrije u kojima je konkurencija velika i gdje dolazi do okrupnjavanja. Baš to je slučaj u pekarskoj industriji u Hrvatskoj.

Nema razloga za poskupljenje

S druge strane, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović ističe da su cijene kruha već 10 do 15 posto veće te upozorava da nema razloga za nova poskupljenja. No, činjenica je da je Hrvatska među pet zemalja u kojima je kruh poskupio najviše. Kako smo pisali, držimo rekord s poskupljenjem kruha od 13, a ostalih pekarskih proizvoda od čak 19 posto.









“Rekao sam nema razloga i nikakvog opravdanog razloga za dizanje cijena jer je došlo do pojeftinjenja većeg broja proizvoda”, zaključio je ministar Filipović.