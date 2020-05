NOVO POJAČANJE STRANKE S IMENOM I PREZIMENOM: ’Mislio sam da se neću uključivati u političku utakmicu na razini parlamentarnih izbora…’

Kao neovisni i nezavisni pojedinac na listi Stranke s Imenom i Prezimenom na parlamentarnim izborima, pridružuje se i Marko Grubelić, načelnik Općine Tribunj, izvijestio je o tome na svojoj Facebook stranici.

“Isti je motiv kao i kad sam se sa svojim timom afirmirao na lokalnoj političkoj razini – uložiti svoje znanje, iskustvo, upornost i predanost u cilju onog što se zove bolja budućnost za sve koji živimo na području Republike Hrvatske, ali i izvan nje. Cilj je da se stvori domovina iz koje mladi neće morati iseljavati već domovina u kojoj će htjeti ostajati i u koju će se željeti vratiti”, napisao je, ali i istaknuo kako mu parlamentarni izbori nisu bili na pameti, no situacija se promijenila.

“Promatrajući cjelokupnu krvnu sliku na političkoj sceni i situaciju da se sve izokrenulo i da narod služi političarima umjesto da politika i političari služe narodu, dovela me do zaključka da ne mogu i ne želim biti nijemi promatrač cijele ove situacije. Osobno me ne zanimaju ideološke prepirke od kojih nitko nema apsolutno ništa. Zanimaju me razvojni programi svih naših regija i jedinica lokalne samouprave kojima će se postići i dostići svi potencijali koje kao područje i kao društvo imamo”, objasnio je.

Grubelić se osvrnuo i na ono što ga najviše muči u funkcioniranju naše države.

“U cijelom nizu problema i nelogičnosti naše domovine, ono što posebno ne mogu podnijeti jest da se javnim novcem trpaju privatni džepovi. Da preformuliram – nije normalno da novac svih građana završava u džepovima odabranih pojedinaca koji onda taj novac bezglavo troše (jer ga nisu ni zaradili), dok ljudi kojima su taj novac ukrali (a ukrali su ga svima) jedva spajaju kraj s krajem i čekaju sljedeću plaću kao ozebao sunce”, tvrdi te ističe, “na svojem političkom putu ću se, kao i do sada čista obraza i svim silama boriti za javno dobro”.

Grubelić je funkciju načelnika Općine Tribunj preuzeo 2017. godine te time prekinuo 10-godišnju vladavinu HDZ-a tim mjestom, a tu je poziciju obnašao kao nezavisan političar.