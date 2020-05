Novo pojačanje MOST-a, Troskot uputio znakovitu poruku: ‘Između HDZ-a i SDP-a stoji znak jednakosti’

Autor: Dnevno

Most je u utorak predstavio svoje novo pojačanje, Zvonimira Troskota bivšeg nogometnog reprezentativca i aktivistu, a on je u N1 Studiju uživo kazao kakve planove Most ima za predstojeće parlamentarne izbore.

Kazao je kako je Most promatrao godinama, te da su mu se jako sviđali njihovi prijedlozi oko transparentnosti trošenja sredstava od strane saborskih rastupnika, pravosuđa, ali i drugih tema.

“Kada sam vidio da su Marin Miletić i obitelj Raspudić pristupili stranci, nisam sumnjao da pripadam toj grupaciji. Iako su oni neovisni, oni su dio nas i mislim da taj njihov stav ne postoji i da će se za hrvatske građane boriti kao i svi mi u Mostu”, rekao je Zvonimir Troskot.

Kazao je kako on radi u korporaciji i da je za angažman u inicijativi Narod odlučuje uzeo neplaćeni godišnji.

“Relacija SDP-HDZ nam je onemogućila provođenje referenduma, a ja se nisam mogao više angažirati tada, no vjerujem da se danas možemo bolje ekipirati i napraviti promjene koje imamo u planu.

Most je uspio stvoriti jednu čistu platformu s mišljenjem oko pravosuđa, ekonomije, pa i svjetonazora, i da smo nikada snažniji. Mi se nismo samo ideološki pozicionirali, nego na svim sferama”, rekao je Troskot, te dodao.

Upitan o koaliciji SDP-a i HDZ-a, kazao je kako je politika nakon izbor vrlo interesantna, kao i da je već bilo je koalicija koje nitko nije mislio da će se dogoditi.

“Oni su jednaki kadrovski, ideološki i programski. Nema problema da se oni skupe u jednu koaliciju. HDZ je donio Istanbulsku, pa im je SDP pljeskao. Milanka Opačić je iz SDP-a prešla kod Bandića, da bi podržala HDZ”, pojasnio je Troskot.

Most je puno dobio svojim pojačanjima, a javnost ne vidi da nam se na dnevnoj bazi priključuju ljudi koji vide što želimo, naglasio je, te ponovio kako Most na izbore izlazi samostalno.

“Pozicionirat ćemo se kao sama stranka, i prije i poslije izbora. Bit ću postavljen visoko na listi, a ako ne uspijem ući u sabor, bavit ću se ekonomskim poslovima i realnim sektorom.

U duši sam sportaš i razmišljam u smjeru pobjede, a na terenu i svakodnevnim porukama koje dovijamo uvjeren sam da ćemo biti najveće iznenađenje ovih izbora”, rekao je.

Iznimno loše vidi to što je Zoran Milanović rekao da možda neće izaći na izbore.

“Milanović je rekao da ne poziva ljude na izbore, a to je velik problem za demokratski proces. Kao predsjednik i najvažnija politička figura bilo bi dobro da se poticajno obraća javnosti i poziva ih na izbore”, rekao je.

Kazao je kako se planira fokusirati u gospodarskim tematikama, posebno o kapitalnim investicijama, te da ga zanimaju i teme financijske konsolidacije i gospodarstva.