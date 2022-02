NOVO ORUŽJE U ‘POTOCIMA’ SE SLIJEVA U UKRAJINU: Može li zapadna pomoć preokrenuti odnos na ukrajinsko-ruskom ratištu?

Autor: Mario Stefanov / 7dnevno

Novo oružje iz SAD-a i članica NATO-a u potocima se slijeva prema Ukrajini. No pitanje je može li promijeniti odnos snaga na ukrajinsko-ruskom ratištu. Prema podacima dostavljenim medijima, Ujedinjeno Kraljevstvo je zračnim mostom uz pomoć strateških transportnih zrakoplova C-17 Globemaster Ukrajini isporučilo oko dvije tisuće komada protuoklopnih ručnih bacača N-LAW posljednje generacije, a Washington je posredovanjem baltičkih država Latvije, Litve i Estonije isporučio Kijevu prijenosne protuoklopne rakete Javelin i protuzračne projektile Stinger. Riječ je o vrhunskom, sofisticiranom oružju velikih borbenih sposobnosti. Posebice je zanimljiv ručni raketni bacač N-LAW malog dometa koji ispaljuje samonavođenu raketu, čiju putanju nije potrebno kontrolirati nakon lansiranja.

Tehnološki skok

Za razliku od protuoklopnih raketa ranije generacije koje su imale ručni sustav vođenja leta prema cilju ili su u sljedećoj generaciji funkcionirale tako da je bilo potrebno za cijelo vrijeme leta cilj držati u nišanu, N-LAW je, jednako kao i protuoklopna raketa Javelin, oružje sustava “fire and forget”, ispali i zaboravi. Dovoljno je locirati cilj, nanišaniti ga, i kada glava za vođenje izvrši zahvat cilja, lansirati projektil. Strijelac može odmah promijeniti položaj, a projektil će sam ići prema cilju. Jednako kao i Javelin, ručni bacač N-LAW ima sposobnost da se njegov projektil prije udara u borbeno oklopno vozilo ili tenk postavi u poziciju iz koje će ga pogoditi u najslabiju točku, gornji dio oklopa. U završnoj fazi leta raketa se propinje i okomito udara na neprijateljski cilj.

Dok je Javelin punokrvni protuoklopni raketni sustav velikog dometa, N-LAW je, za razliku od njega, u biti obični ručni raketni bacač malog dometa – ali “pametni” ručni bacač. Taj pametni ručni bacač, za razliku od ranijih generacija takvih oružja kao što su primjerice ručni bacači poznati na ovim prostorima Osa, Zolja ili RPG-7, ispaljuje raketne projektile sa sofisticiranim sustavom samonavođenja na cilj i mogućnostima prilaza projektila cilju. Bacač N-LAW zbog svojstava “pametnog” oružja predstavlja tehnološki skok u razvoju ručnih raketnih protuoklopnih bacača. N-LAW je zajednički švedsko-britanski projekt tvrtki Saab Bofors i Thales Air Defence koji se proizvodi od 2009. godine. Masa ručnog bacača je samo 12,5 kilograma, a kalibar raketnog projektila je 115 milimetara. Domet N-LAW-a je manje-više u granicama standardnih ručnih bacača, efektivni od 20-600 metara, a maksimalni mogući do 1000 metara. Zanimljivo je da ispaljeni projektil ima sposobnost samonavođenja i na ciljeve koji se nalaze na donjoj granici dometa. Dakle, već nakon udaljenosti od 20 metara projektil je sposoban aktivno tražiti cilj.

Vatreno krštenje

N-LAW svojim osobinama potpuno mijenja definiciju ručnog raketnog bacača. On je uistinu revolucionarno oružje koje predstavlja prvi veliki tehnološki skok od pojave ručnih protuoklopnih oružja tijekom 2. svjetskog rata, od prvih Bazooka i njemačkih Panzerfausta. Bojne glave ručnih bacača tijekom vremena su se usavršavale i stjecale sposobnost proboja sve debljeg oklopa, no ručni bacači nisu imali sustav vođenja. N-LAW je pravi dragulj među ručnim protuoklopnim bacačima i jedan od prvih čiji projektil ima sposobnost samonavođenja. Nalazi se u naoružanju Finske, Indonezije, Luksemburga, Malezije, Švedske, Saudijske Arabije, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine kojoj je tijekom 2021. i 2022. godine isporučeno oko dvije tisuće komada.

Baltičke države, na traženje SAD-a, Ukrajini su isporučile i protuoklopne raketne sustave FGM-148 Javelin. Riječ je također o oružju “fire and forget” proizvođača Rayteheon i Lockheed Martin. Dosad ih je proizvedeno oko 45 tisuća komada. Funkcionira na identičan način kao i N-LAW, no kako je riječ o pravom protuoklopnom raketnom sustavu, a ne ručnom bacaču, njegov efektivni domet je čak do 4500 metara. Opremljen je tandem bojnom glavom ili pojednostavljeno, bojna glava mu se sastoji od dvije bojne glave postavljene jedna iza druge, koje se aktiviraju sukcesivno tijekom probijanja oklopa neprijateljskog tenka ili oklopnog borbenog vozila. Sposoban je probiti oklop od 750 mm.

Ukrajini su iz baltičkih država isporučeni i ručni protuzračni raketni projektili FIN-92 Stinger koji se na ciljeve u zraku navode uz pomoć IC sustava. Stingeri su korišteni diljem svijeta u mnogim ratovima i nalaze se u naoružanju velikog broja vojski. Svoje vatreno krštenje imali su u Afganistanu, kada je SAD tijekom 80-ih godina prošlog stoljeća islamističkim pobunjenicima poznatima kao mudžahedini dostavio veće količine tih raketa za borbu protiv sovjetskih okupacijskih snaga.

Balans snaga

Nakon njihove pojave na ratištu u Afganistanu SSSR je u prvoj fazi pretrpio velike gubitke u zrakoplovima, posebice u borbenim helikopterima, a potom je morao potpuno promijeniti taktiku djelovanja svojih zrakoplovnih snaga, što je izravno utjecalo na njihovu učinkovitost u djelovanju na ciljeve na kopnu. No postavlja se pitanje koliko isporuka ovog sofisticiranog, ali ipak lakog i pješačkog naoružanja može pomoći Ukrajini u borbi protiv moguće nove ruske vojne agresije i može li uopće, barem u izvjesnoj mjeri, uravnotežiti balans snaga Ukrajine i Rusije.

Prema stručnjacima američke tvrtke RAND Corporation koja pruža vojne i sigurnosne usluge i u kojoj su zaposleni bivši američki visoki vojni i obavještajni časnici, čije izvješće je 21. siječnja ove godine objavljeno u američkom think-tanku Foreign Policy pod naslovom “Američka vojna pomoć Ukrajini – srebrni metak?”, dosad isporučeno naoružanje ne može promijeniti odnos snaga na ratištu. Izvješće navodi: “Tvrdilo se da američka i saveznička vojna pomoć Ukrajini može promijeniti rusku kalkulaciju i možda odvratiti Moskvu od pokretanja napada. Također se tvrdi da pomoć ukrajinskoj vojsci može imati stvarni utjecaj na moguću borbu s Rusima prisiljavajući je da mijenja taktike i vojne opcije. Mnogi se pozivaju na povećavanje sposobnosti Ukrajine da učini vojnu akciju skupom za Moskvu – tj. da bi ubijanje više ruskih vojnika moglo stvoriti političke probleme predsjedniku Putinu kod kuće“.









No eksperti tvrtke RAND Corporation pak izvode zaključak koji to opovrgava: “Ni jedan od ovih argumenata nije uvjerljiv. To ne znači da bi sigurnosna suradnja s Kijevom trebala prestati. To znači da vojna pomoć u ovakvom opsegu nije učinkovita poluga za rješavanje ove krize”. Dalje navode: “Priroda uočenog ruskog nagomilavanja snaga jasno sugerira da bi budući rat, ako se dogodi, bio bitno drugačiji od posljednjih sedam godina tinjajućeg rata. Rusija ima sposobnost izvođenja velikih zajedničkih operacija kopnenih snaga, zrakoplovstva i mornarice s desecima tisuća vojnika, tisućama oklopnih vozila i stotinama borbenih zrakoplova”.

Previše vremena

Zaključak je da jedini sustavi oružja koji bi uvjerljivo mogli nametnuti troškove koji bi pak utjecali na ruske proračune troškova i koristi rata jesu projektili zemlja-zrak srednjeg i dalekog dometa, kao i borbeni zrakoplovi, što je malo vjerojatno da će SAD u bliskoj budućnosti pružiti Ukrajini. Upravo da to i učini u ovome trenutku, zrakoplove i protuzračne raketne sustave treba učiniti operativnima i staviti ih u funkciju na terenu te obučiti ukrajinske operatere za njihovu uporabu, za što treba previše vremena da bi moglo utjecati na postojeću krizu. Medijska propaganda koja posljednjih dana postaje sve grublja i agresivnija uz visok stupanj usporedne zlonamjernosti i gluposti daleko je od stvarnosti ratišta, što je inače redovita pojava u svim ratovima.