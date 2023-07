Upaljen crveni alarm, teško nevrijeme stiže u Hrvatsku: U Sloveniji tuča, u Italiji tornado

Hrvatsku bi u petak moglo pogoditi novo teško nevrijeme, a DHMZ je nakon narančastog alarma, kasno poslijepodne upalio crveni alarm za jedan dio Hrvatske. Kako se može vidjeti na stranici Rain alarm, veliko nevrijeme koje je prije nekoliko sati krenulo iz Slovenije i Italije uskoro bi moglo pogoditi i Hrvatsku.

14:58 – Na udaru je Istra.

Meteorologinja Tanja Renko objavila je na svojem Twitteru upozorenje da bi prva na udaru nevremena mogla biti Istra, odnosno, zapadna obala.



14:46 – Crveni alarm!

DHMZ je objavio crveni alarm za zapadni dio Hrvatske, odnosno, Primorsko-goransku županiju i Istru i Liku…

14:40 – Iz Italije stižu snimke štete.



14: 38 – Tornado u Italiji i kaos u Sloveniji.

Na zapadu Slovenije crveni alarm je na snazi od 13 do 17 sati, a u središnjem dijelu Slovenije od 13 do 18 sati. Moguće su jake oluje s tučom, snažnim vjetrovima i udarima munja, prenosi RTV Slovenija. Italiju je pak prije nekoliko sat poharao tornado popraćen tučom, a jaka oluja pogodila je Milano i proširio se šokantan video.

Severe storms are moving across NE Italy with the most intense one E of Venice. The storms are expected to move over the sea and impact Istria by 14 UTC. It’s possible that a bow echo will develop with an increasing threat of damaging wind gusts (see https://t.co/nd328jNFt1) pic.twitter.com/dF0bzY0sRq

— Tomas Pucik (@Djpuco) July 21, 2023