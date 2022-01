NOVO ISTRAŽIVANJE OTKRIVA: Milanović i dalje najpopularniji, a jedna stvar bi mogla posebno zabrinuti Plenkovića

Autor: Dnevno.hr

Kako stoje političke stranke, tko je jači, a tko pada, što građani misle o radu predsjednika RH te tko je najpopularniji političar, otkriva novi Crobarometar za siječanj u Dnevniku Nove TV.

Zabilježeni su mnogi zanimljivi rezultati, od kojih bi jedan potencijalno mogao zabrinuti premijera Plenkovića s obzirom na to da je zabilježen najveći skok nezadovoljnika Vladom u godinu dana.

Kako među građanima kotiraju Plenković i Milanović? Ovo su rezultati.

HDZ NAJJAČI – OPORBA SLABA

HDZ je i dalje prvi izbor građana i to više nije vijest. Mjesec završavaju s 30,4 posto potpore. Istodobno, daleko ispod su ostale stranke. SDP je tako na 13,5 posto. Utjeha im može biti što su blago porasli ovaj mjesec. Isto je i s MOŽEMO, sada su na 9,4 posto, ali daleko je to od potpore sredinom prošle godine. MOST je blago izgubio potporu u odnosu na prošli mjesec – sada su na 8,8 posto. Domovinski pokret je također imao dobar mjesec, sada su iznad izbornog praga i mjesec su završili na 6 posto.

TKO SU POTENCIJALNI KOALICIJSKI PARTNERI?

Ostale stranke su ispod izbornog praga pa je CENTAR na 2,3 posto, IDS na 1,8 posto, Fokus je na 1,6 posto. HSU te Radnička fronta imaju identičnih 1,2 posto. HNS je mjesec završio na 1 posto. Ostale stranke su ispod 1 posto i zajedno imaju 6,1 posto. Neodlučnih je sada 16,8 posto i treći mjesec su u padu.

NAJVEĆE NEZADOVOLJSTVO RADOM VLADE U GODINU DANA









Da većina građana nije zadovoljna radom Vlade, nije vijest. No, sada bilježimo najveći skok nezadovoljnika u godinu dana – 66 posto. Uz Vladu je 28 posto ispitanika, a ne zna njih 6 posto. Samo birači HDZ-a joj vjeruju, njih je 78 posto. Najveću potporu Vlada može dobiti među biračima iznad 60 godina, a najviše kritike ima među biračima od 31 do 44 godine.

I OPET RAST PESIMIZMA

Raste i pesimizam, tako sada 73 posto građana misli da zemlja ide u lošem smjeru, a njih 20 posto misli suprotno, ne zna 7 posto ispitanika. I tu su samo birači HDZ-a optimisti, a ovo je drugi najgori rezultat u godinu dana.

ŠTO GRAĐANI MISLE O RADU PREDSJEDNIKA?









Većina, odnosno njih 50 posto, ne podupire rad predsjednika, a njih 44 posto podupire. U odnosu na mjesec dana prije nema bitnih promjena. Predsjednik ima potporu među biračima SDP-a, podupire ga njih 72, tu je i 65 posto birača MOSTA, 58 posto birača MOŽEMO te 26 posto birača HDZ-a.

PREDSJEDNIK I DALJE NAJPOPULARNIJI POLITIČAR

Zoran Milanović i dalje je najpopularniji političar. O njemu pozitivan dojam ima 52 posto birača, a negativan 42 posto. Malo je popularniji među starijim biračima iznad 60 godina u Zagrebu i okolici, a recimo može računati i na 37 posto birača HDZ-a koji o njemu imaju pozitivan stav.

Tomislav Tomašević je na drugom mjestu s 48 posto birača koji o njemu misle pozitivno, a njih 34 posto misli suprotno. I on ima potporu među starijim biračima u Zagrebu i okolici, a i može računati na 40 posto birača HDZ- a.

Ivan Penava je na trećem mjestu s 37 posto birača koji o njemu misle pozitivno, a isti je broj i onih koji misle negativno. Također veću potporu ima među starijim biračima u Slavoniji, a tu je i 44 posto birača HDZ-a koji o njemu imaju pozitivan stav. Zapravo, među biračima HDZ-a on je treći izbor.

Božo Petrov je s 37 posto birača koji o njemu imaju pozitivno mišljenje na 4. mjestu. Zato ima više onih koji o njemu misle negativno – njih 44 posto. Također veću potporu ima među starijim biračima i u Dalmaciji. O njemu pozitivan dojam ima 32 posto birača HDZ-a, ali i 36 posto birača SDP-a.

Andrej Plenković može računati na 37 posto potpore birača, ali o njemu negativan dojam ima njih 57 posto. I on je popularniji među starijim biračima te u Slavoniji, a može znati na kraju dana da 27 posto birača SDP-a o njemu ima pozitivan dojam.

Peđa Grbin posljednji je s potporom od samo 26 posto birača dok je njih 51 posto o šefu SDP-a izrazilo negativan dojam. I on je popularniji među starijim biračima, malo je popularniji u Istri i na Kvarneru, a zanimljivo popularan je i među 20 posto birača HDZ-a.

NAPOMENA

Istraživanje je provela agencija IPSOS od 1. do 19. u mjesecu na 991 građaninu metodom osobnog razgovora. Maksimalna pogreška uzorka je +/- 3,3 posto te +/- 3,6 posto za stranke.