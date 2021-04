NOVINARKA PUPOVCU POSTAVILA UBOJITO PITANJE O ZDS! Na trenutak zablokirao, a onda oprao Milanovića! Govorili o dodvoravanju krajnjoj desnici!

Zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac gostovao je na N1 televiziji gdje je odgovarao na nezgodna pitanja vezana uz smjenu ministra Beroša, zabrani pozdrava “Za dom spremni”, predsjedniku Milanoviću i Hrvatima u Srbiji. Voditeljica je posebno inzistirala na preciznim odgovorima vezanim uz ZDS, ali Pupovac nije popustio niti u jednom trenutku.

Na pitanje radi li ministar Beroš dobro svoj posao i treba li ga opozvati, Pupovac zaobilazi pitanje.

“On radi svoj posao, više nije slavljen kao na početku pandemije, sada se suočava s mnogim izazovima. Opozicija je zatražila opoziv ali mi nismo još vidjeli njihovu argumentaciju”, rekao je Pupovac pa nastavio govoriti o cijepljenju.

Smjena ministra Beroša

Voditeljica ga je podsjetila na aferu vezanu uz aplikaciju “Cijepi se”, a za koju stručnjaci tvrde da je debelo preplaćena i ne radi. Hoće li stati na stranu oporbe i tražiti smjenu poput Mosta svojedobno?

“Što se tiče prema članovima Vlade, mi o tome razgovaramo unutar koalicije, ako će biti potrebe da razgovaramo o tim pitanjima mi ćemo razgovarati. Nećemo posezati za koracima koji će destabilizirati vladu, ali nećemo štiti neobranjivo”, rekao je Pupovac.

“Dragi Ratko Čačić”

Zamoljen je i za osvrt na izjave Radimira Čačića da u vladi ima nesposobnih i bezobraznih ministara.

“Ne mogu to reći jer nitko nije sposoban kao naš Ratko Čačić, i nitko ne može biti ljubazan kao Ratko, on je nama uvijek bio drag i dalje je, ali takav screeening nismo radili. Neki ministri rade uspješnije, neki manje uspješno i to je ono što mi vidimo i radimo na tome da se to promijeni, ali takav sreening nismo radili kao Ratko Čačić. O tome ćemo razgovarati kad se pojavi na koalicijskom sastanku”, rekao je Pupovac, a potom odgovorio na pitanje treba li Vladi rekonstrukcija?

“Mi smo ovog trenutka kao klub zastupnika fokusirani na ubrzanje procesa revitalizacije i obnove Banije, ali i na ostala mjesta koja su zapostavljena i zapuštena. O rekonstrukciji nije bilo razgovara niti naznake toga u razgovorima koalicijske većine. To nije u središtu našeg fokusa, a razgovora s premijerom o tome nije bilo”, kazao je Pupovac, a onda odgovorio na pitanje hoće li inzistirati na tome da se zabrani pozdrav “Za dom spremni”, odnosno hoće li proći inicijativa Ognjena Krausa.









Zabrana “Za dom spremni”

“Ta inicijativa ima za cilj da se navede točno što se sankcionira jer u Kaznenom zakonu ne postoji dovoljno precizna odredba. Ima u Prekršajnom zakonu, ali to nisu dovoljno aktualizirane stvari niti je praksa ujednačena i to je ozbiljan problem. Imamo presude Ustavnog suda koje govore da su to nedopustivi simboli, ali se te presude ne poštuju i one su rijetke presude Ustavnog suda koje se ne poštuju. To se mora promijeniti”, rekao je Pupovac.

Na pitanje hoće li inzistirati Pupovac odgovara:

“To je sporno svima, samo je pitanje kako to postići i što sve treba obuhvatiti. To treba napraviti onako kako to očekuje Demokratska većina i svijet kako bi bili prihvaćeni od svih međunarodnih aktera i čimbenika i kako bismo raskrstili s prošlosti”, rekao je Pupovac.

Voditeljica je inzistirala na tome da kaže hoće li izričito tražiti zabranu.









“Mi smo zauzeli svoja stajališta i ta stajališta su oblikovana u jednom zakonskom prijedlogu i taj prijedlog je polazište koje mi predlažemo kada je posrijedi uređenje te problematike. Nastojat ćemo se usuglasiti. Važno je da osim zakonodavnog okvira imamo i obrazovni proces prilagođen tako da učenici nauče o čemu se tu radi”, odgovorio je Pupovac.

Kada je riječ o pozdravu ZDS u amblemu HOS-a, Pupovac poručuje da se pusti da se “o tome raspravi u krugu u kojem se treba raspraviti među ljudima koji to u miru trebaju raspraviti”.

O Zoranu Milanoviću

Komentirao je i svoj odnos sa Zoranom Milanovićem.

“Meni je iznimno stalo da odnosi s institucijama budu skladu s Ustavom, a to nije moguće ako nema komunikacije. Ako se komunikacija ne normalizira to nije dobro. Bojim se da Zoran Milanović gradi neku svoju popularnost, ali nisam siguran koliko to koristi instituciji predsjednika”, rekao je Pupovac.

“Krajnja desnica”

Govorio je i o tome dodvorava li se Milanović “krajnjoj desnici”.

“Mislim da on svojom retorikom koja je neuobičajena i koja je nesvojstvena javnom govoru. Ne bih o tome govorio, ali istina je da uživa simpatije na ljevici, ali desnici. Ono što je dobro za njega, ne znači da je dobro za instituciju predsjednika Republike”, rekao je Pupovac.

Hrvati u Vojvodini

Zamoljen je i za komentar na situaciji u Srbiji gdje je predstavnih Hrvata u Vojvodini, Tomislav Žigmanov žestoko kritizirao hrvatskog veleposlanika poručivši da se da od dolaska u Srbiju nije sastao s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u Srbiji.

“To je dosta neobična situacija i neobičan istup kolege Žigmanova s kojim imam veoma dobre odnose i s kojim surađujem u interesu Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj, ali ne pamtim da smo mi kao manjinska zajednica imali tu vrstu demarša. Ne znam što ga je na to ponukalo. NE mogu govoriti o tome je li imao povoda. Ali znam da veleposlanik Biščević radi predano na zaštiti hrvatske manjine u Srbiji i tu su napravljena poboljšanja kada je riječ o participaciji Hrvata u Vojvodini u političkoj vlasti, ali i poboljšanja kada je riječ o dodjeli sredstava, a otvorena su i vrata za participaciju na republičkoj razini. Moguće da je došlo do neki nervoza u tom procesu i da je došlo do nekih iskliznuća. Bilo bi šteta da bilo tko u tom iskliznuću ostane izvan kolosjeka”, rekao je Pupovac.