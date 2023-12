Novinarka otkrila kako država daje novac medijima: ‘Možete vidjeti u financijskim izvješćima’

U najnovijem izdanju emisije “Točka na tjedan” N1 televizije, novinarka i bivša predsjednica Agencije za elektroničke medije, Mirjana Rakić, komentirala je kontroverznu “Aferu Mreža”.

Rakić je naglasila ključno pitanje koje lebdi nad ovom aferom – kako je došlo do stvaranja kontroverzne situacije koja blati novinarstvo. Kritizirala je novi zakon, nazivajući ga “krezubim” te ukazala na nedostatak sankcija. Izrazila je zabrinutost zbog nedostatka preciznih odredbi u vezi financiranja medija, posebno kada je riječ o nacionalnim i lokalnim medijima.

“Što je s udrugama? Imate puno nakladnika koji su udruženi, znači udruga dobiva sredstva temeljem zakona, a onda ih dalje dijeli svojim članovima i to je onda komercijala. Tu ima svega i svačega”, dodala je.

‘Vijeće nije radilo analizu’

“Vijeće nije radilo analizu koliko ide kome. Mi nemamo alate ni dovoljno ljudi da to analiziraju. Oni nisu ni inspektori i ne mogu ulaziti u te podatke. Grozno mi ej što se moram zalagati za kazne, ali ako ste krive podatke poslali onda treba oduzeti koncesiju tom mediju. Nadzor je tu, ali po tom nadzoru ne mogu reagirati”, tvrdi o dodaje kako time nema mehanizama koji bi mogli nadzirati transparentno financiranje medija.

"Možete vidjeti gdje su manjkovi u financijskim izvješćima, ali to onda treba provjeriti neka financijska institucija", dodala je.









“Znate što je meni najstrašnije ovdje? Da se ne govori o biti i sadržaju, a to je da je to najbjelodanija korupcija i vjerujem da nije izuzetni slučaj nego se prvi put javno dogodilo. I stavlja se sumnja koliko toga još ima. Slažem se da državna tijela koja ide u komunikaciju s medijima rade to nepotrebno jer oni svi imaju svog glasnogovornika i službu za odnose s medijima”, objasnila je Rakić.

‘Imate tog nekog šefa’

“Na lokalnoj razini imate tog nekog šefa koji kaže da ove godine nisu ostavili sredstva za medije, a mali lokalni mediji o tome uvelike ovise. I u tim malim sredinama teško je spriječiti tu ovisnost”, navela je.