NOVINARI ‘IZREŠETALI’ BIDENA! MUČIO SE S PITANJEM SVIH PITANJA: ‘Jako ste pogriješili s procjenom pada Afganistana! Zašto i dalje vjerujete talibanima?’

Autor: N.K

Američki predsjednik Joe Biden ponovno se obratio javnosti kako bi izvijestio o evakuaciji civila iz Kabula.

“Napravili smo progres. Osigurali smo aerodrom. Promet se odvija neometano. Imamo oko 6 tisuća vojnika na terenu među kojima su i marinci. Ovo je jedna od najvećih evakuacija u povijesti, izrazito komplicirana. Amerika je jedina zemlja koja je to u stanju učiniti s takvom preciznošću na drugom kraju svijeta. Afganistanci koji su s služili s nama rame uz rame, bit će evakuirani. Isto vrijedi i za druge civile, među kojima su i novinari”, rekao je Biden.

Obećao je svim Amerikancima da će moći otići iz Afganistana.

“Povećali smo broj ljudi koji napuštaju zemlji. Naš zapovjednik izdao ja naredbu da se letovi mogu nastaviti. Također, dajemo podršku u evakuaciji našim saveznicima. Ove operacije će se nastaviti u narednim danima. Činimo sve kako bi se evakuacija odvila na siguran način. Poruka svim Amerikancima je: Ukoliko se želite vratiti, možete se vratiti. Nemojte se zavaravati, ova misija je vrlo opasna. Činimo sve da se svaki Amerikanac koji želi, vrati. Dali smo do znanja talibanima da ćemo snažno i brzo uzvratiti na svaki napad na našu operaciju”, poručio je Biden.

“Posljednjih nekoliko dana, razgovarao sam s Johnsonom, Merkel, Macronom, da će vodeće demokracije dogovoriti zajednički pristup situaciji u Afganistanu. Pokušat ćemo napraviti međunarodni pritisak na talibane kako bi poštivali prava žena”, rekao je.

“Nitko ne može vidjeti slike od tamo i ne osjetiti bol. Naša misija je skoro gotova. Ova misija je opasna, 6 tisuća ljudi stavlja svoj život na kocku kako bi evakuirali naše građane i naše saveznike. Razgovarao sam s generalima i rekao sam im da će dobiti sve što trebaju da bi obavili zadatak na najvišoj razini. Usko surađujemo s našim saveznicima. Svaki put kad pošaljem naše trupe u opasnost, nosim taj teret svaki dan i vrlo sam fokusiran da se sve obavi na najbolji mogući način. U narednim danima obavještavat ćemo vas o napretku ove misije. Kada se ovo završi, dovršit ćemo rat koji je trajao 20 godina”, kazao je Biden.

Uslijedila su novinarska pitanja, a neka od njih su bila i teška za odgovoriti.

Kritike na povlačenje

“Kako odgovoriti na kritike iz savezničkih zemalja zbog toga kako je izvedeno povlačenje iz Afganistana”, pitao je novinar.









“Nisam vidio da je itko od naših saveznika kritizirao kako smo proveli ovo povlačenje. Nisam vidio kritike, dapače, upravo suprotno. Kakvog interesa imamo u Afganistanu dok Al Kaide nema? Otišli smo tamo specifično zbog Al Kaide i Osame bin Ladena. Bismo li ikada otišli u Afganistan da su lansirali napade u Jemenu? Otišli smo tamo s jasnim ciljem i više nema smisla da smo tamo. Veća je opasnost od Al Kaide i ISIS-a u drugim zemljama nego u Afganistanu. Kirurški ćemo ih odstraniti gdje god da jesu”, odgovorio je Biden.

Kako vjerovati nakon pogrešne procjene?

“Ako je vaša administracija tako jako pogriješila u procijeni toga koliko brzo će Afganistan pasti, kako možete biti sigurni u procjenu rizika od terorizma u Afganistanu”, pitao je novinar.

“Uspoređujete jabuke i naranče. Ako se to dogodi znat ćemo i znamo što se događa u svijetu, u drugim zemljama gdje se uzdižu terorističke organizacije. Moramo reagirati na to bez stalne vojne prisutnosti jer to tako činimo u drugim zemljama”, rekao je Biden.

Što da smo ostali?

“Talibani su se već proširili cijelom zemljom. Da smo rekli da ostajemo, mislite li da nakon toga ne bismo trebali poslati možda i vaše sinove i kćeri u Afganistan, da možda poginu? Poslali smo ljude kako bi izvršiti evakuaciju. Da smo odlučili otići prije 15 godina bilo bi jako teško, da smo to učinili prije 5 godina, isto bi bilo teško izbjeći neke od stvari koje sada gledate”, zaključio je Biden.









Na odlasku Bidena, jedan od novinara se za njim derao i pitao ga “zašto i dalje vjeruje talibanina?”