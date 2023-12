Novinar Vlahović optužuje još jednog ministra: ‘Oštro demantiramo te lažne tvrdnje’

Novi šokantni detalji izlaze na vidjelo nakon tajno snimljenih razgovora bivšeg savjetnika ministra gospodarstva, Gorana Lovrinčevića, koji je navodno sudjelovao u sumnjivim praksama izvlačenja novca iz Ministarstva i manipulaciji informacijama usmjerenim prema određenim medijima i dijelu oporbe. U HRT-ovoj emisiji “Otvoreno” su novinari Marin Vlahović, Berislav Jelinić i Gordan Malić komentirali pojedinosti ovog slučaja.

Marin Vlahović rekao je da se trebaju sad ozbiljnije stvari dogoditi, a ne razvodnjavanje kroz medije – tko je što rekao.

“Određene radnje su u tijeku i vjerujem da će rezultirati određenim postupcima. Ovaj slučaj Lovrinčević nije slučajnost. Znao sam što i kako radim. Način na koji sam radio ovo istraživanje imao je svoju dinamiku, kronologiju i pravila. Od Lovrinčevića nisam primio ni lipe ni centa. Kad sam otvarao YouTube kanal, tražio sam donatore, pa sam ga pitao, a on kao privatna osoba nije pokazao interes da pomaže mom istraživačkom radu. Ostali razgovori se odnose na financiranje televizijskog kanala Mreža. U prethodnoj sezoni kad se snimalo, nisam ništa dogovarao, bio sam suradnik na emisiji. Nisam sudjelovao u nikakvim financijskim aranžmanima. Kad sam počeo svoj projekt, postao sam svjestan određenih radnji i tad sam inicirao svoju istragu”, rekao je i nastavio opisivati kako je išao tijek istrage.

‘Vlada je koruptivna u odnosu s medijima’

“Pa ja bih se usudio reći da cijela ova vlada, Andreja Plenkovića, je u tom smislu, u odnosu prema medijima, izrazito koruptivna. Moji prvi kontakti koji su bili preko gospodina Marka Ljubića s potpredsjednikom vlade Tomislavom Medvedom, koji je molio, de facto, da prestanem komentirati njega u nekim svojim postovima i nudio je na neki način suradnje. Tad se radilo u nekim financijskim aranžmanima i trenutno nisam ni pisao, nisam radio ni na Mreži.

To je bilo nakon potresa na Banovini. I tada, pošto sam istraživao tamošnje malverzacije, koje su i dovele do toga da je gospodin gradonačelnik Dumbović optužen i da su istrage neke inicirane. Nažalost, to je samo mali dio kriminalne materije koja se tamo dogodila.

Dio ja povezujem i sa krugom ljudi oko gospodina Tomislava Medveda, potpredsjednika vlade. Ja sam mu kazao neke apsurdne kriminalne stvari koje se tamo odvijaju i on ništa nije poduzeo. Ali ono što sam kasnije saznao da i Ministarstvo branitelja financira neke opskurne medijske projekte, tiskovine koje nemaju puno veze. Da li se dio tog novca nekome vraća ili ne, ja ne znam”, rekao je Vlahović.

Ističe kako je situacija s Mrežom TV jedan model funkcioniranja. “To nije eksces, to nije incident. To nije jedini takav model, to je model koji se događa u drugim tvrtkama, drugim televizijama i u odnosu drugih ministarstava prema tim medijima’, dodao je. Spominju se druge televizije. ‘Spominju se Nova TV, spominju se odnos Lovrinčevića i Davora Filipovića s Novom TV. Tako da vrlo jasno se može matematičkom analizom što je tržišna vrijednost, što promovira određenu tvrtku državnu, a što promovira određene pojedince ili osobe. Tu se vidi da postoje neki sukobi interesa i neko pogodovanje nekome. Jedno je Mreža TV, ali što je s velikim televizijama? I ako su velike televizije u toj mjeri ulazile u poslove s Lovrinčevićem, kako onda možemo govoriti opće o slobodnom novinarstvu”, pita se Vlahović.









Stigao mu odgovor

Jutro nakon emitiranja emisije zaprimili smo odgovor koji je Vlahoviću poslalo ministarstvo branitelja, a prenosimo ga u cijelosti:

“U povodu neistinitih navoda Marina Vlahovića u emisiji HRT-a Otvoreno kojima je prozvao potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda i Ministarstvo hrvatskih branitelja, insinuirajući javnosti da sudjelujemo u koruptivnim radnjama, utjecaju na medije i neosnovanim plaćanjima medija, najoštrije demantiramo lažne, manipulatorske i neosnovane tvrdnje.

S ministrom Medvedom novinar je ostvario kontakt istražujući provedbu mjera hitne sanacije na Banovini, te je tada upućen da objektivno i profesionalno izvijesti o temi o kojoj piše. Ministar Medved mu je, kao i svim medijima, rekao kako je spreman na suradnju u smislu pružanja svih informacija koje su mu potrebne.









Ako je Marin Vlahović mislio i misli da netko ima veze s eventualnim koruptivnim radnjama u 2021. godini, zašto to govori tek sada i zašto tada nije prijavio nadležnim tijelima? Kao što je i sam rekao u emisiji, nikakva sredstva mu nisu nuđena niti dana pa nam je nejasno što je htio postići svojim sinoćnjim nastupom.

Vezano uz njegove navode kako Ministarstvo hrvatskih branitelja financira “opskurne medije i tiskovine”, ističemo da Ministarstvo ne provodi nikakve oglašavačke kampanje ni projekte, niti na bilo koji način financira medije.

Jedino što smo u proteklih gotovo osam godina mandata ministra Medveda sponzorirali su prilozi i objave vezane uz Domovinski rat i u prigodama obilježavanja nekoliko obljetnica poput VRO Oluja i Bljesak te Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata, kao i objave In memoriama u tim prigodama.

Svi podaci o financiranju medija godišnje se dostavljaju Agenciji za elektroničke medije, podliježu revizijskim procesima te nikada nijedna objava Ministarstva hrvatskih branitelja nije bila upitna ni sporna.

Stoga smatramo da su ovakve paušalne, neutemeljene i lažne tvrdnje plasirane isključivo s ciljem obmane javnosti i pokušaja stvaranja nepostojeće afere”, poručili su iz ministarstva.

‘Filipović je bio izuzetno fokusiran’

O Vlahoviću je u Otvorenom govorio i urednik Nacionala koji je pustio Vlahovićevu priču.

Berislav Jelinić rekao je kako pouzdano zna da je Filipović bio izuzetno fokusiran da sazna što koja firma plaća od oglasnog prostora i što on osobno u smislu reputacije i tretmana u tim medijima od tih medija dobiva.

“Stoji jedan tu atipičan istraživački novinar, ja bih rekao, s dobrim refleksom i s jednim želucom koji ni mogao popiti količinu kretenizma koje je slušao i razmjere korupcije koje su se pomaljale njemu pred nosom. Pa je to snimio, napravio ispravnu stvar i našao se sa mnom nakon nekog vremena i mi smo to prezentirali van, da se pokaže i osvijetli što se tu zapravo zbiva. Znači iz ovog slučaja stoji jedna bjelodana količina autentičnih dojava i svjedočanstava i dokumentacije koja dodatno potkrepljuje razmjere te korupcije. Nacional je objavio nekoliko dokumenata i ugovora koji podudaraju se točno s onim što gospodin Lovrinčević priča koliko će novaca osigurati.

Točno su tako i narudžbenice strukturirane. Sad će ići 60, pa će ići 30, pa dijelimo pola, pa ti plaćaš 30 posto pa vraćaš meni. To je jedna razina korupcije koja je nezapamćena, čak ne niti za HDZ, koji je osuđen kao stranka u aferi Fimi i Media za slične nezakonitosti. Filipović je dio ove Plenkovićeve administracije. Filipović je slika Andreja Plenkovića. On je ciljani kadrovski odabir. Ne prvi koji je potkapacitiran i stavljan na tu funkciju da funkcionira sukladno svojim mogućnostima, a da bi kad se stvar zakomplicira, gospodin Plenković uskrsnuo kao spasitelj situacije. On dominira na takvim likovima. Hrpa ih je otišla iz njegove administracije na sličan način, i uporno ih brani do zadnje kapi znoja”.