NOVI ZAPLET: Ministarstvo žalbom zaustavilo istospolni par da uđu u procjenu za posvajanje: ‘Kalkuliraju zbog nekoliko glasova s desnice’

Autor: Dnevno.hr

Životni partneri Mladen Kožić i Ivo Šegota još uvijek ne mogu dočekati svoje pravo da posvoje djecu.

Naime. prvo ih zagrebački Centar za socijalnu skrb nije htio uključiti u postupak procjene za posvojenje na što su se žalili Ministarstvu za demografiju koje je žalbu odbilo.

Zatim su podnijeli tužbu Upravnom sudu koji je 21. travnja donio nepravomoćnu presudu da se istospolnim parovima dopusti pravo na procjenu za posvojitelje.

No, ministarstvo rada, obitelji i socijalne politike odmah je najavilo da će se žaliti, a kako doznaje Večernji list, to su i učinili uz obrazloženje da presuda nije dovoljno jasna, ali su i poručili da će u konačnici postupiti kao i do sada po svakoj pravomoćnoj presudi.

Kako kaže Danijel Martinović iz udruge Dugine obitelji, učinit će sve da se taj slučaj što prije riješi jer sve predugo traje, a Kožić i Šegota su već udomitelji svoje djece. “Oni osporavaju mogućnost da ta djeca jednog dana možda budu i posvojena te kalkuliraju zbog nekoliko glasova s desnice”, kaže Martinović.