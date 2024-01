Novi užas u američkoj školi: Dogodila se pucnjava, ima mrtvih

U srednjoj školi u Perryju, gradu u američkoj državi Iowa, dogodila se pucnjava, priopćila je američka policija, koja se odmah zaputila na mjesto događaja, ali zasad nije objavila nikakve dodatne informacije.

Riječ je o srednjoj školi koja je dio većeg učeničkog kompleksa, u kojem se obrazuje 1785 osoba. Ovo im je prvi dan u školi nakon povratka s praznika.

Najmanje je jedna osoba ubijena u pucnjavi u srednjoj školi Perry u Iowi, potvrdili su iz policije za ABC News. Najmanje dvoje je ozlijeđeno. Na terenu je i FBI.

Linda Andorf, predsjednica odbora Perry Community School District, rekla je da su vijesti o današnjoj pucnjavi ‘užasne‘. “To je užasno, grozno”, rekla je. “Ljudi moraju razumjeti svoj život. Ovo je jednostavno odvratno”.

BREAKING: Helicopter at the scene at Perry High School in Perry, Iowa after a shooting took place on the first day back to school.

Terrible.









The first reports of an active shooter came in at 7:40 a.m local time.

According to a MercyOne Hospital spokesperson, victims were… pic.twitter.com/GYkEpQcuvM

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 4, 2024