NOVI UŽAS NA POMOLU Rusija i Turska na rubu rata zbog sukoba u Siriji

Autor: Zoran Meter

Glasnogovornik američkog Pentagona Jonathan Rath Hoffman izjavio je 19. veljače kako se Rusija i Turska nalaze na rubu velikog oružanog sukoba u sirijskom Idlibu. Pritom je izrazio nadu kako do neposrednog sukoba i vojnih djelovanja između Rusije i Turske na sjeverozapadu Sirije neće doći te da će oni pronaći rješenje koje će omogućiti izbjegavanje tog scenarija. Najprije se posvetimo uzavrelom stanju u sjeverozapadnoj sirijskoj regiji Idlib.

U prosincu pokrenuta velika ofenziva sirijske vojske na Idlib dovela je do neočekivanog i brzog dramatičnog strateškog i političkog pomaka (ne samo u toj regiji nego i u cijeloj Siriji) u korist vlade predsjednika Bashara al-Assada, ali, posljedično, i do dramatičnog pogoršanja rusko-turskih odnosa. Naime, poznato je da Moskva aktivno politički i vojno podupire vladu u Damasku i službenu Sirijsku arapsku vojsku (SAA), dok Ankara podupire protursku sirijsku oporbenu organizaciju Nacionalna fronta oslobođenja, koja se (barem u Ankari) smatra tzv. umjerenom oporbom.

Moskva ne odstupa

Ali, da bi se ispravno razumjelo novonastalo stanje, u svemu tome ne smije se zaboraviti nešto vrlo važno: Turska u praksi nije uspjela izvršiti svoj dio obveza iz sočinskog sporazuma, koji je s Moskvom potpisala u listopadu 2018. i kojim se, u zamjenu za odustajanje od planirane sirijske vojne ofenzive za oslobođenje Idliba uz rusku zračnu potporu, ona obvezala u zadanom roku razdijeliti sebi odane snage umjerene oporbe od terorističkih i radikalnih organizacija, uspostaviti sigurnosnu zonu u Idlibu uz granicu sa susjednim regijama širine 15 kilometara i iz nje povući i razoružati radikalne islamističke borce. Upravo se zbog toga vlada u Damasku, uz prethodnu rusku pripremu vojne operacije u Idlibu, u prosincu 2019. i konačno odlučila za samostalnu pacifikaciju Idliba (nakon što je Moskva u više navrata Turskoj tolerirala prolongiranje rokova za ispunjenje preuzetih obveza). Damask i Moskva ovom operacijom žele postići dva ključna cilja: prvo vojni – deblokada dviju ključnih prometnica, autoceste M5 koja povezuje veliko industrijsko i urbano središte, grad Aleppo i Damask, te autoceste M4 koja povezuje istok zemlje, preko Aleppa i grada Idliba s Latakijom na krajnjem zapadu Sirije, kao i sprečavanje napada islamista na ruske vojne baze u susjednoj regiji Latakija; i drugi cilj – onaj politički, koji bi omogućio da se, nakon čišćenja Idliba od radikalnih i terorističkih organizacija, konačno stvore preduvjeti za završetak rata u cijeloj Siriji i za pokretanje širokog političkog dijaloga koji se odnosi na budućnost te zemlje. Jer svima je jasno kako novog ustava, štoviše ni uspostave ustavotvorne skupštine, na čemu se već dugo i neuspješno radi, ne može biti dok se u Idlibu nalaze radikalne organizacije, nespremne za bilo kakav kompromis s vladom u Damasku, već isključivo za oružanu i terorističku borbu “do istrebljenja nas ili njih”. Otud i sva “kuknjava” službene Ankare koja se sada nastoji opravdati njezinom zabrinutošću za civile u Idlibu i tursku nacionalnu sigurnost (masovni pokret izbjeglica na turski teritorij, opasnost od terorizma i sl.). Ali jedina prava zabrinutost Ankare (o kojoj se, naravno, javno ne govori) svodi se na činjenicu da ona porazom islamističkih i Assadu suprotstavljenih snaga u Idlibu gubi svoj jedini preostali politički utjecaj na zbivanja u susjednoj zemlji i ulogu u suodlučivanju o njezinoj budućnosti kroz predstojeće pregovore u Ženevi (ili bilo gdje drugdje). Turskoj Idlib jednostavno ne predstavlja “životni interes” (to tvrdi i sama turska oporba) da bi se aktivno vojno morala miješati u tamošnje sukobe, jer je Ankara svoje primarne nacionalne interese u toj zemlji, koji se odnose na sigurnost tursko-sirijske granice i pograničnog turskog teritorija od kurdskih oružanih formacija već osigurala uspostavom tzv. sigurnosnih zona u pograničnim sirijskim, većinski Kurdima naseljenin regijama istočno i zapadno od rijeke Eufrat. I u tome je sva istina. S druge strane, Rusija smatra da je Ankara polučila (upravo najviše zahvaljujući teškoj, ali upornoj i uspješnoj suradnji s Moskvom u vezi sa sirijskom problematikom) sve što je tražila i što joj je bilo nužno te Moskva od svoje i politike Damaska prema nužnosti pacifikacije Idliba više ne želi odstupati. To je i dokazala kratkim, ali snažnim prošlotjednim oružanim sukobom između sirijske vojske i združenih islamističkih i proturskih organizacija kojima je aktivnu potporu davala turska vojska, kada se u borbu na stranu sirijske vojske aktivno uključilo i rusko zrakoplovstvo, što je dovelo do sloma te operacije, osmišljene neposredno u vojnom stožeru turske vojske u Ankari. Evo o čemu se tu radilo:

Rusko-turska bitka

U večernjim satima 20. veljače, počeo je prvi veliki sukob između turske i sirijske vojske za strateški važno naselje Neyrab, koje otvara put za daljnje napredovanje sirijske vojske na administrativno središte te regije – grad Idlib. Neyrab je prije tog velikog boja bio u rukama sirijske vojske. Tursko topništvo i višecjevni raketni bacači najprije su izvršili snažnu vatrenu pripremu gađajući Neyarab, pri čemu su se koristile haubice T-155 Firtina i višecjevni bacači raketa T-122 Sakarya. Nakon pola sata njihova djelovanja to je naselje istovremeno napadnuto iz dva smjera: sa sjevera i sa zapada. U napadu su sudjelovale turske mehanizirane snage i specijalne postrojbe, uz potporu tenkova M-60. Zajedno s njima kretali su se i borci islamističkog saveza Hayat Tahrir al-Sham (vodeću ulogu u njemu imaju pripadnici bivše terorističke organizacije Jabhat al-Nusra, kao sirijski ogranak prosaudijske Al-Qaide, koju, zanimljivo, osim Zapada i Rusije i Turska službeno smatra terorističkom organizacijom!) i proturske paravojne organizacije Nacionalna fronta oslobođenja (ove posljednje Ankara smatra sirijskom umjerenom oporbom, ali samo njihovo koordinirano vojno djelovanje s radikalnim islamističkim snagama u najmanju je ruku indikativno i između njih postavlja znak jednakosti). Islamisti su se u napadu koristili turskim oklopnim transporterima, a njihovo je napredovanje navođeno turskim bespilotnim letjelicama. Prije toga dva su drona sirijske vojske, ruske proizvodnje, bila uništena. U tako koordiniranoj i taktički vrlo profesionalno osmišljenoj i izvedenoj operaciji, napadači su brzo uspjeli potisnuti sirijsku obranu iz rubnih područja Neyraba koja se našla u opasnosti potpunog okruženja, pri čemu su, prema informacijama islamističkih snaga, bila uništana tri tenka sirijske vojske, jedan oklopni transporter i nekoliko pick-upova. Ubrzo se pod nadzorom turskih vojnika i islamista našao i najveći dio toga strateški važnog naselja – sve osim njegovih južnih dijelova.

U takvim okolnostima na bojišnicu su poslani ruski bombarderi Su-24, koji su u rusku bazu Hmeymim u regiji Latakija stigli samo dan prije. Oni su izvršili seriju snažnih napada na islamističke borce i njihovu tehniku, ali i na tursko topništvo u toj zoni. Odmah nakon napada ruskog zrakoplovstva uslijedio je protunapad sirijske vojske koja je izbacila islamiste iz Neyraba, stavivši ponovno cijelo naselje pod svoj nadzor. Ova operacija rezultirala je velikim gubicima, kako među islamističkim borcima, tako i među pripadnicima turske vojske. Prema različitim podacima, uništeno je od jednog do tri turska tenka, šest oklopnih transportera i pet pick-upova s ugrađenim teškim strojnicama. Poginulo je više od 40 boraca islamističkih snaga, a deseci su ranjeni. Sirijski mediji izvještavaju o likvidaciji 250 terorista, što je definitivno preuveličan broj. Ozbiljan broj poginulih pretrpjelo je i tursko pješaštvo, ali se informacije o tome prikrivaju. Tursko Ministarstvo obrane potvrdilo je pogibiju samo dvojice svojih vojnika i ranjavanje još petero, ali i navelo da je poginulo više od 50 sirijskih vojnika i da je uništen veliki broj njihovih tenkova – što je isto tako preuveličavenje u propagandne svrhe i za domaću uporabu.

Ovaj veliki vojni incident, koji je pokrenula Ankara, za koji je turski predsjednik Erdogan idućeg dana pred novinarima rekao kako ga se “može okarakterizirati riječju ‘rat’“, definitivno je imao ulogu testiranja ruske odlučnosti u zaštiti snaga sirijske vojske u Idlibu. Nakon njega moguće je samo: ulazak Turske u otvoreni rat u Idlibu sa svim protivnicima islamističkih snaga (uključujući i Rusiju) po svaku cijenu i sa svim mogućim rizicima i posljedicama ili zaustavljanje daljnje eskalacije stanja s ciljem stvaranja preduvjeta za održavanje nužnog rusko-turskog summita, na kojemu bi, onda, Putin i Erdogan donijeli i konačne odluke što i kako dalje.

Turska traži pomoć

Odmah nakon ovog vojnog poraza Ankara je od SAD-a zatražila isporuku i razmještaj američkih protuzračnih sustava “Patriot“ u južnim turskim regijama uz granicu sa Sirijom, svjesna da nema nadzor nad zračnim prostorom Idliba (Moskva joj ga ne želi omogućiti, što Ankara u pregovorima često traži pod izlikom nadzora humanitarnog i sigurnosnog stanja) i bez čega joj je nemoguće izvoditi ovakve i slične operacije na tlu (prema intervjuu što ga je turski ministar obrane Hulusi Akar dao za CNN Turk). Međutim, odgovor Washingtona bio je i više nego suzdržan: to je pitanje koje se mora pomno razmotriti i iziskuje vremena. A jasno je kako Ankara vremena nema. I ne samo to. Ako ćemo čisto s vojne točke gledišta, sam razmještaj “Patriota“ na terenu uzeo bi dosta vremena, a ako znamo da bi turski vojnici morali proći i dodatnu obuku za njegovo korištenje, taj bi se rok i produljio. A vrlo je teško vjerovati da bi s “Patriotima“ u Tursku stigle i američke posade za njihovo korištenje, a ako i bi (ali neće), još bi teže bilo vjerovati da bi Amerikanci njima gađali ruske zrakoplove na nebu iznad Sirije. Zato i nije čudno što je nedugo nakon ovih rasprava Ankara negirala upućivanje molbe SAD-u za isporukom “Patriota“ te da se ona i dalje oslanja na predstojeći razmještaj ruskih PZO sustava S-400 na svom teritoriju do travnja ove godine, u skladu s kupoprodajnim ugovorom s Moskvom.

Osim izraza američke zabrinutosti i deklarirane potpore Washingtona Turskoj u njezinim vizijama političkog rješenja krize u Idlibu (a one se “otrcano“ pozivaju na ispunjenje spomenutog sporazuma iz Sočija, koji bi Ankara sada rado izvršila i u Idlibu zadržala svoje nadzorne točke uz obvezu povlačenja sirijske voijske na početne položaje, a sve to nakon što je Rusija sama izvršila preuzete turske obveze), iznova je izostala jasna i konkretna (vojna) potpora Washingtona svojoj ključnoj NATO-saveznici u slučaju da ona zarati s Rusijom. Naravno da SAD i NATO zbog turskih ambicija u Siriji ne žele ulaziti u rat s Rusima. Međutim, činjenica je i da Washington Tursku ni ne obuzdava od daljnje radikalizacije odnosa s Rusijom. Štoviše, on “podgrijava“ upravo takav razvoj stanja izjavama poput one nedavne Trumpove kako SAD podupire turske stavove u vezi s Idlibom.

Omraženi Erdogan

Jasno je da Sjedinjene Države u ovakvoj situaciji ništa i ne moraju poduzimati. A zašto i bi? Washingtonu je sada jasno kako i bez njegovih poteza, koji bi samo značili dodatne visoke rizike u ionako vrlo lošim ukupnim američko-ruskim odnosima, od nekog budućeg rusko-turskog savezništva ili “otplovljavanja“ Turske u sferu ruskog utjecaja i ruskih nacionalnih interesa nema ništa. Osim toga, čak ni eventualni vojni sukob između tih dviju država za Washington ne bi bio kraj svijeta. Štoviše, on bi, osim što bi iscrpio obje zemlje, sasvim sigurno značio i turski poraz, a s njim i pad vladavine Recepa Tayyipa Erdogana kojeg u Washingtonu i Bruxellesu ionako već dugo iščekuju. Rusko-turski vojni sukob ne bi loše prihvatili ni u Izraelu (koji s Erdoganom ima gotovo hladnoratovske odnose i kojemu vojni ulazak Turske u dubinu sirijskog prostora nikako ne odgovara jer Turska nije Iran da se s njime, s američkom potporom na leđima, na sirijskom tlu obračunava kako i kada to hoće), ali ni u ključnim arapskim zaljevskim monarhijama: on bi, za njih, značio i propast turskih vanjskopolitičkih ambicija u nametanju svoga regionalnog političkog i vjerskog predvodništva na Bliskom istoku, za koje se Ankara sve dosad oslanjala na dvije ključne poluge, velike geopolitičke važnosti. Prvo, na svoj status najvažnije članice NATO-saveza na njegovu južnom krilu (koja to više neće trebati biti ako SAD posloži karte u arapskom svijetu onako kako to želi, kroz stvaranje nekog oblika “arapskog NATO-a“ koji će djelovati u skladu s američkim interesima) zbog čega joj nitko ništa ne može. I drugo, zemlje koja ima tzv. situacijsko savezništvo i s Rusijom, pa i s Iranom u pogledu Sirije. A s tako snažnim i jedinstvenim “polugama u ruci“ nije se mogla podičiti niti jedna bliskoistočna država, pa ni puno šire od te regije.

Ali, očito, svemu jednom dođe kraj. Erdogan, zbog svojih primarnih panislamističkih stavova (uz Katar, Turska je još jedina bliskoistočna zemlja koja podupire panislamističku organizaciju “Muslimanska braća“) u kojima se on nastoji prikazati kao jedini stvarni zaštitnik muslimanskoga (i arapskoga) svijeta, jednostavno ne umije voditi dalekosežnu i “šahovsku“ vanjsku politiku zemlje kojoj je na čelu i reagira emocionalno, nakon čega mu je teško odstupati.

Što dalje

Ali u kojem god smjeru išao daljnji razvoj stanja u Idlibu (u smjeru rusko-turskog rata sigurno neće), i ovo što se već dogodilo predstavlja težak udarac za rusko-turske odnose, ponajprije kroz gubitak godinama teško građenog i stjecanog povjerenja, kao i nove proturuske histerije koja je medijski vješto plasirana u tursko društvo s ciljem jačanja pozicije turskog državnog vrha u pregovorima s Moskvom. Anakra je pritom pogrešno računala na novo rusko povlačenje i davanje novih ustupaka njoj na sirijskom tlu u ime daljnjeg razvoja rusko-turskih odnosa (oni Moskvi nipošto nisu strateški životno važni kako to sada predstavljaju poneki analitičari). Turski državni vrh procijenio je kako je ruski ukupni globalni geopolitički položaj dovoljno složen da bi se Moskva sada upuštala u ozbiljnu političku i vojnu konfrontaciju s Ankarom i u tome je potpuno pogriješio. Drugim riječima, Ankara, očito, ništa nije naučila iz ne tako davne prošlosti i svih posljedica koje su proizišle nakon turskog obaranja ruskog bombardera Su-24 nad Sirijom u studenome 2014. Kako u smislu da se SAD i NATO-savez neće uključivati u aktivne proturuske vojne operacije na strani Turske, tako i u smislu da se Rusija iz Sirije više jednostavno ne može povući (ona je već stiješnjena uza zid, kako širenjem NATO-ovih efektiva do ruskih zapadnih granica, tako i dugogodišnjim gospodarskim sankcijama i pokušajima njezine političke izolacije od Zapada), a da to ne bi imalo ozbiljne posljedice za rusku nacionalnu sigurnost. Rusko povlačenje pred Turskom i protu-Assadovim islamistima prije ili kasnije rezultiralo bi i gubitkom njezina jedinog vojnog uporišta u bliskoistočnoj regiji – onog u Siriji, geostrateški i geoprometno najvažnijoj arapskoj zemlji. Isto tako, vrlo bi negativno utjecalo i na ugled Rusije kao zemlje koja nije u stanju zaštititi svog ključnog saveznika, koji joj je novo repozicioniranje u toj regiji i omogućio – vladu u Damasku i njezinu vojsku koja se bori protiv tih istih radikalnih snaga zbog kojih se Moskva i službeno uključila u sirijsku kampanju. Jer što bi, primjerice, o svemu tome mogao pomisliti jedan Nicolas Maduro, kao čelnik Rusiji prijateljske zemlje – Venezuele, u čiju se aktivnu pomoć Caracas sada jedino i oslanja i na koju računa? Jer Venezuela je od Rusije geografski puno udaljenija od Sirije, a ako Moskva ne može zaštititi sebi blisku Siriju od jedne Turske, kako će to onda uspjeti s Venezuelom u odnosu na Sjedinjene Države? Takvo promišljanje itekako je utemeljeno na logici, jer komu, zapravo, treba saveznik koji te ne može zaštititi kada to zatreba? I naravno, ovakvo promišljanje (u slučaju ruskog uzmaka pred turskim ambicijama u Siriji) ne bi se odnosilo samo na Venezuelu. Takvih “venezuela“ Rusija ima još po svijetu, uključujući i hrvatsko neposredno susjedstvo.

Ankara, možda, svjesna kako dalje više sama u globalnoj geopolitičkoj areni ne može, sada traži način da se kroz zaoštravanje svojih odnosa s Rusijom ponovno vrati u krilo “majčice“ Amerike, tj. Zapada, odakle je samoinicijativno “otklizala“, i time pokuša “spasiti“ što se još spasiti može. Amerika tursko “posipanje pepelom“ možda na kraju i prihvati i ponovno je primi pod svoje okrilje, čak i sa Zapadu omraženim Erdoganom na njezinu čelu, ali to će onda i definitivno značiti kraj svih samostalnih vanjskopolitičkih ambicija Ankare koje iskaču iz okvira američkih strateških projekata za tu regiju.

Nužno zlo

Ali i u eventualnom takvom scenariju (u koji ne vjerujem) Turska će na bojišnicama u Idlibu ostati s Rusijom (odnosno sirijskom vojskom) sama pa je zanimljivo pratiti čime će na kraju rezultirati ovaj najnoviji Erdoganov zaokret turske vanjske politike. On svojim vanjskopolitičkim akrobacijama, mijenjanjem stavova preko noći, ucjenama i prijetnjama čas Americi, čas Rusiji, čas Europi, zapravo dokazuje kako nema konzistentnu vanjskopolitičku strategiju, već se služi isključivo predvidljivim taktičkim potezima približavanja malo Istoku pa malo Zapadu s ciljem dobivanja različitih turskih probitaka na ovom ili onom području, oslanjajući se, prije svega, na neobično važan geografski položaj svoje zemlje, koji svi moraju uvažavati. Takva taktika u svojoj biti nipošto nije bila loša niti je za podcjenjivanje, čemu je najviše i svjedočila nervoza Washingtona koji nije znao što dalje činiti kako bi Tursku “disciplinirao“ i postavio na mjesto kojemu “pripada“. Ali nešto se, vjerojatno, dogodilo, te je Erdogan od tako uspješne taktike – levitiranja između Istoka i Zapada – očito odustao. Je li to bio rezultat pogrešne procjene ruskih poteza (što osobno mislim i što sam gore obrazložio) ili nekakvih Trumpovih “nemoralnih ponuda“ Ankari na koje ova nije mogla reći “ne“, zasad je nemoguće znati s distance na kojoj se mi nalazimo.

Međutim, o čemu god tu bila riječ, Erdogana su svi ključni svjetski igrači i konačno definirali kao državnika od nepovjerenja, s kojim je teško, pa i opasno graditi bilo kakve strateški važne planove ili se na njega oslanjati kao na pouzdanog partnera. Naravno, dok je god Erdogan na čelu Turske (o tome jedino odlučuje turski narod i tako mora biti), s njim će i dalje svi ključni globalni i regionalni igrači formalno morati nastaviti surađivati, ali će on za njh uvijek biti “nužno zlo“ i nepredvidljiv i emocijama sklon političar pri određivanju ključnih turskih političkih poteza – što nikada nije dobro i što se, prije ili kasnije, negativno reflektira i na unutarnje političke, gospodarske i svekolike druge procese.

A da će Washington, usprkos tome, od Erdogana (koji ponovno vidi turski spas u zagrljaju s NATO-savezom) sada nastojati izvući što veće dividende za američke regionalne i globalne interese s ciljem nanošenja štete Rusiji – u to nema nikakve sumnje. Druga je stvar koliko će u tome biti uspješan i što će to značiti za Tursku.