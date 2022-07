NOVI UŽAS NA PLAŽI, ODE MLADI ŽIVOT! Bio je divan dan i odjednom katastrofa: Borili se svim silama za njegov život, ali mladić nije uspio preživjeti

Autor: N.K

Sezona je kupanja, neki idu na more, a neki osvježenje traže na rijekama, osobito oko Karlovca koji s četiri rijeke ima niz kupališta.

Popularno je to odredište Zagrepčana kojima je za vikend lakše otići do Karlovca nego do mora. Jedan od njih je bio i 23-godišnjak koji se u nedjelju u popodnevnim satima utopio na poznatom kupalištu Mrežnički Brig kod Duge Rese.

PU karlovačka javlja kako je do tragedije došlo oko 15 sati, kada je na ovom kupalištu i izletištu na Mrežnici bio veliki broj ljudi.





Kupanje je bilo kobno za ovog mladog Zagrepčanina.

Na mjestu događaja intervenirala je hitna medicinske služba, nažalost nije mu bilo pomoći. Obdukcijom će se utvrditi uzroci smrti, odnosno, moguće je da mu je u rijeci prvo pozlilo.

Ovo je već drugi slučaj ove kupališne sezRIone na karlovačkim rijekama. Prošli tjedan se na Korani na Foginovom kupalištu u centru grada utopila 70-godišnja žena.