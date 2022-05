NOVI UDARAC RUSIJI, TJERAJU IH U JOŠ DUBLJI PONOR: SAD i G7 imaju novi odgovor Putinu. Rusija: Uništili smo oružje koje saveznici šalju Ukrajini

Danas je 74. dan rata u Ukrajini. U Ukrajini je zarobljen hrvatski državljanin, potvrdilo je hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova. Ruska televizija Russia Today objavila snimku zarobljenika. Jučer je u centru Moksve viđen termonuklearni balistički projektil tijekom priprema za proslavu Dana pobjede, koja će se sutra održati u Rusiji. Ukrajina je objavila da su sve žene, djeca i starci evakuirani iz Azovstala. Glavna američka obavještajna agencija, CIA, je objavila kako nije uočila nikakve naznake da se Rusija priprema za uporabu nuklearnog taktičkog oružja u sukobu. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prikuplja dokaze za moguću istragu ratnih zločina počinjenih napadima ruskih snaga na zdravstvene ustanove. Intenzivne borbe se nastavljaju u regiji Harkov u Ukrajini dok trupe pokušavaju povratiti kontrolu nad tim područjem od Rusa. Američki predsjednik Joe Biden sastat će se virtualno s ukrajinskim predsjednikom i njegovim kolegama iz G7 tijekom sastanka foruma G7, namjerno zakazanog uoči Dana pobjede Rusije.

22:15 Trudeau u Kijevu: Putin je odgovoran za ratne zločine

Ruski predsjednik “Vladimir Putin je odgovoran za ove gnusne ratne zločine”, rekao je u nedjelju kanadski premijer Justin Trudeau u Kijevu, nakon posjeta obližnjem Irpinju, gdje je Rusija, tvrdi Ukrajina, počinila pokolje nad civilima. “Jasno je da je Vladimir Putin odgovoran za ove gnusne ratne zločine”, rekao je Trudeau na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. “Morat će položiti račun”, dodao je, netom pošto je pratio sastanak G7 u društvu s ukrajinskim kolegom.

21:50 Civili iz Azovstala stižu u Zaporožje

Nakon tjedana života pod opsadom, više od 170 civila iz čeličane Azovstal u Mariupolju stiglo je u Zaporožje.

BREAKING: After weeks of living largely underground, over 170 civilians from Azovstal and Mariupol area have arrived in Zaporizhzhia.

This is the 3rd safe passage operation we’ve coordinated with @UN.

We’re deeply relieved we could help more civilians get to a safer place. pic.twitter.com/xVDw195VLn

— ICRC (@ICRC) May 8, 2022