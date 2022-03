NOVI UDARAC MILANOVIĆU: ‘Izmišljotine da netko pije konjak na nosaču pokazuje gdje smo mentalno mi, a gdje je on. I zapravo ne znam što on radi’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski premijer Andrej Plenković otpočeo je danas jednodnevni posjet Španjolskoj gdje je ujutro posjetio vojnu bazu NATO saveza nedaleko od Madrida.

Plenović je nakon sastanka produžio do sjevera Madrida gdje je u zgradi španjolske vlade u 12 sati imao zakazan susret sa španjolskim premijerom Pedrom Sánchezom.

Nakon toga dao je i izjavu medijima.

Komentirao je izjave predsjednika Zorana Milanovića vezano uz prelet zrakoplova Rafale nad Zagrebom.

“S obzirom na program koji smo imali ovdje ja nisam gledao te izjave koje je dao predsjednik Milanović, ali otprilike shvaćam iz ovog kratkog uvida o čemu se radi. Prvo i osnovno, on uopće nije nadležan za to što se tiče odlučivanja tko će, kada i kako letiti u hrvatskom zračnom prostoru. Za to su nadležna ministarstva i Vlada Republike Hrvatske. To je prva i osnovna stvar koju bi htio uputiti hrvatskoj javnosti kao poruku o ovoj situaciji”, rekao je Plenković.

‘Zapravo i ne znam što on radi’

“Druga stvar je da smo za razliku od njega za kojeg zapravo ne znam što radi u ovoj situaciji u kojoj se nalazi i Hrvatska i Europa u smislu svojih ovlasti da se bavi međunarodnim kontaktima, ne znam koji je on to kontakt obavio proteklih dana koji je relevantan za sigurnost Hrvatske. Za razliku od njega mi smo razgovarali sa svim našim partnerima u Europskoj uniji, razgovartali smo s glavniom tajnikom NATO-a, razgovarali smo s državnim tajnikom SAD-a, danas sam u konačnici ovdje s premijerom Sanchezom, a razgovarao sam i s Macronom u Versaillesu”, dodao je.

‘Sve vojne vježbe idu po planu koji je odobrio i Milanović’

Ističe da je važno da se sve operacije koje se tiču vojnih vježbi sa saveznicima odvijaju prema planu koji bi usvojila Vlada, a koju je u proceduri, tvrdi Plenković, prihvatio i odborio predsjednik Republike.

“Što se tiče letova francuskih rafala s migovima, ja mislim da je dobro da su oni poslali poruku snažne solidarnosti i partnerstva s Hrvatskom, nakon što je na glavni grad pao dron. I pokazali na taj način da su uz nas. Ne vidim kakav je efekt preleta na području između Jabuke i Palagruže, to bi sigurno ohrabrilo naše građane da vide da su ili Rafalei ili F16 u tom području i da lete iznad mora po Jadranu”, govori.

Tvrdnje da je njegova pressica povezana s preletom aviona naziva pogrešnim.

“Insinuirati da je pressica povezana s trenutkom preleta, to je Milanović lansirao i to je kriva teza. Išao sam na press konferenciju nakon koalicije zbog Stoltenbergove krive informacije, to je razlog zašto sam izašao na press konferenciju. Insinuacije da netko pije konjak na nosaču pokazuje gdje smo mentalno mi, a gdje je on. On se valjda vodi vlastitim praksama. Ja ne pijem i ne pušim. Njegove su izjave prokremljinske”, rekao je premijer u Madridu.