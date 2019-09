NOVI UDAR NA GRAĐANE! Cijene goriva ponovo lete u nebo

Autor: Dnevno

Cijene goriva bi već od sutra trebale biti više i to za 10 lipa po litri, javlja Dnevnik.hr.

Posljedica je to krize u Saudijskoj Arabiji, a cijene bi mogle rasti i do 30 lipa po litri. Autoprijevoznici su oni koji su najviše pogođeni ovakvim scenarijem. “Mnogi će imati velike probleme. Mi smo tu da radimo, da stvaramo, a država bi trebala to poskupljenje rješavati kao što je rješavala. Vidimo da danas to ne rješava. Ako cijena nafte ili goriva ode iznad 10 kuna, država bi trebala braniti tu cijenu, a dosad to nije tako”, tvrdi Dragutin Kranjčec iz Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika zazivajući reakciju države.

Ipak, ministarstvo tvrdi kako država tu cijenu ne može braniti, budući da se ona formira po tržišnom modelu. „Osim o promjeni cijena naftnih derivata na tržištu Mediterana, cijene u RH ovise i o promjeni tečaja USD, a ne ovise direktno o kretanju cijena barela sirove nafte zbog toga što se cijene naftnih derivata mijenjaju i ovisno o stanju zaliha, sezoni, potražnji i geopolitičkoj situaciji”, priopćilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Važno je napomenuti i kako trećinu cijene goriva čine državne trošarine, što znači da trenutno od svake prodane litre država “zaradi” tri kune. Isto toliko iznosi nabavna cijena goriva. Država sebi prisvoji još oko dvije kune kroz PDV, a ostatak ide trgovcu kroz maržu. U odnosu na prije dva mjeseca, litra benzina jeftinija je za 77, dizela za 17 lipa. Kriza na Bliskom istoku sve bi mogla vratiti na početak.