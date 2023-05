NOVI TRAG, PRETRAŽIT ĆE SE SVAKI PEDALJ! Ogromna potraga za nestalom djevojčicom: Njezin slučaj je misterij obavijen velom tajne

Autor: Dnevno.hr

‘Zaboravljeni slučaj’ nije slučajno naziv poznate kriminalističke serije jer se misteriozni slučajevi događaju godinama i ponekad izvlače iz ladica nakon što to nitko više niti ne očekuje.

Takvim se može nazvati i slučaj nestanka Madeleine McCan, djevojčice koja je nestala u odmorištu Praia da Luz davne 2007. godine.

I upravo se ovih dana pojavio novi trag. Policija će tako pretražiti branu Arade i obližnje akumulacijsko jezero. Radi se o brani koja se nalazi 50 kilometara od mjesta gdje je djevojčica nestala.





Nema je godinama

Podsjećamo, Christiana Bruecknera (45) portugalski su tužitelji proglasili službenim osumnjičenikom 2022. Pretragu brane je zatražila njemačka policija koja je otkrila da je ovo područje u trenutku nestanka djevojčice posjetio Brueckner.

Vijest o potrazi na ovom području prvi su objavili portugalski mediji, a njemačke vlasti nisu ništa službeno potvrdile.

Hans Christian Wolters, njemački državni tužitelj u Braunschweigu, rekao je za BBC da će se javnosti obratiti utorak ujutro.

Brueckner, koji se trenutačno nalazi u njemačkom zatvoru zbog silovanja žene u Portugalu 2005., nikad nije optužen za Madeleinein nestanak i zanijekao je bilo kakvu umiješanost.

No, njemački državni odvjetnik Wolters smatra ga glavnim osumnjičenim. On je u vrijeme nestanka djevojčice živio u blizini odmarališta. Na tom je području boravio od 2000. do 2017. godine.

Velika akcija

Portugalska je policija u ponedjeljak poslijepodne zatvorila područje rezervoara gdje se nalazi brana koju treba pretražiti. Plavi šatori podignuti su pokraj mjesta gdje će se idućih dana provesti istraga.









Ovaj rezervoar u slučaju nestanka McCann već je pretražen djelomično 2008. godine. Tada je portugalski odvjetnik Marcos Aragao Correia da provjere područje kojim su plovili brodovi nakon što mu je navodno dojavljeno da je tijelo djevojčice tu bačeno.

Posljednja potraga u Portugalu u vezi s Madeleineinim nestankom bila je 2014., kada je britanska policija dobila dopuštenje da pretraži šikaru u blizini mjesta gdje je nestala.

Ranije ovog mjeseca, Madeleinini roditelji, Kate i Gerry, održali su bdjenje povodom 16. godišnjice njezina nestanka. U svibnju su obilježili i 20. rođendan svoje kćeri, obećavši da “nikada neće odustati” od pronalaska svoje kćeri.









Tužna priča ide dalje i roditelji se nadaju da će pronaći svoju davno nestalu djevojčicu…