Novi sukob ostrašćenih vođa na pomolu, Plenković žestoko prozvao Milanovića: ‘Niškoristi’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što predsjednik Republike Zoran Milanović nije na vrijeme potpisao Zakon o izbornim jedinicama, kako bi mogao stupiti na snagu 1. listopada, premijer Andrej Plenković prozvao ga je “za političku neodgovornost, lijenost i namjernu opstrukciju”, poručivši da će mu pokloniti tintu i nalivpero.

Plenković je to poručio Milanoviću u izjavi medijima u subotu nakon polaganja lovorovog vijenca na spomen-ploču na zgradi vlade u povodu 32. obljetnice raketiranja Banskih dvora.

Za Milanovića je kazao i da je predsjednik koji je “niškoristi, koji je lijen, koji se nije se udostojio poštovati volju zakonodavca, Hrvatskog sabora, koji je donio zakon o izbornim jedinicama u propisanoj proceduri, propisanom većinom 28. rujna”.





‘Zašto bismo računali na to?’

“Trajanje jednoga potpisa na proglašenje i potpis nije posao za tegleću marvu, to je posao za predsjednika Republike. Čin njegovog napora, žrtve, traje pola sekunde, potpisati akt traje pola sekunde”, rekao je Plenković dodavši kako je takvo Milanovićevo ponašanje demonstracija političke volje i destrukcije te ustvrdio kako za Milanovićevo nepotpisivanje zakona na vrijeme nema nikakvog logičnog objašnjenja.

“Dakle, njegova politička sramota, njegova politička neodgovornost, njegova lijenost i namjerno opstruiranje da zakon ne bi stupio na snagu”, rekao je Plenković. Dodao je i da su koalicijski partneri u vladajućoj većini bili osupnuti takvim Milanovićevim ponašanjem te se osvrnuo na komentare u javnosti da su trebali “računati na to”.

“Zašto bismo računali na to? Zašto bismo mi računali na to kad u dosadašnjoj praksi nikad nijedan predsjednik nije dopustio da propusti potpisati zakon u roku kako je zakonodavac htio da stupio na snagu?” rekao je.

Ovdje je riječ o velikoj političkoj neodgovornosti, o zlorabljenju jednoga roka, dodao je te istaknuo da su i saborske službe kontaktirale Ured predsjednika i, kako je rekao, nitko od tih ljudi nije mogao decidirano reći “da li će ovaj naći vremena ili da li ću imati dovoljno tinte da potpiše zakon na vrijeme”.









‘Idem na ručak, idem na večeru, idem na kavu, nemam tinte’

“Pazite njegovu komunikaciju – nije tegleća marva nekog iz HDZ-a. Znači on šalje poruku Hrvatskom saboru – ma ne fermam vas dva posto, ne zanimate me, izabrani ste od naroda, najviše ste predstavničko tijelo, ali me ne zanimate, nemam kad, nemam kad… Idem u Ministarstvo obrane, idem na ručak, idem na večeru, idem na kavu, nemam tinte”, prokomentirao je Plenković.

Pritom je najavio i da će Milanoviću za Božić kao poklon poslati “jednu tintu, jedno nalivpero, da mu se nađe”. “Neka ga nosi stalno sa sobom”, dodao je premijer.

To je propuštanje obavljanja dužnosti koju predsjednik Republike ima i koja se nikad prije nije dogodila, ponovio je Plenković. Komentatorima po društvenim mrežama poručio je da riječi politički šlamperaj, politička neodgovornost, lijenost, nedostatak tinte i čista politička opstrukcija “zalijepe” Milanoviću na čelo, a ne njemu.









‘Longinov slučaj pokazuje neovisnost DORH-a’

Na novinarsko pitanje o slučaju HDZ-ovog župana Zadarske županije Božidara Longina (63) protiv kojega je Uskok pokrenuo istragu zbog sumnje na to da je početkom rujna na otoku Istu zatražio od lučkog redara da mu stornira račun od 48.60 eura za korištenje veza Plenković je kazao kako je i taj slučaj najbolji primjer da je DORH neovisan.

“Bit je neovisnost institucija. Ako državna tijela zadužena za ispitivanje je li netko počinio neko kazneno djelo smatraju da ga je počinio pa pokrenu postupak, ja vjerujem da imaju neki razlog za to”, rekao je.

Naglasio je kako plaćanje ili neplaćanje veza sigurno “nije neka politička platforma HDZ-a”.

“Niti je to u našem programi niti u statutu. Ako se tako nešto dogodilo, to je odgovornost pojedinca”, dodao je.