NOVI ŠOK ZA RUSE! Poginuo zamjenik čelnika regije u kojoj se sprema velika bitka: ‘Neće nam nedostajati’

Kirill Stremousov, zamjenik šefa južne ukrajinske regije Herson, poginuo je u prometnoj nesreći, izvijestile su ruske državne novinske agencije.

Stremousov je bio jedno od najistaknutijih javnih lica ruske okupacije Ukrajine, a novinska agencija TASS rekla je da je tiskovna služba šefa regije potvrdila njegovu smrt.

Točne okolnosti nisu bile jasne, izvijestio je Reuters.

Rusija je pripojila južnu ukrajinsku regiju Herson i tri druge prošlog mjeseca nakon što je organizirala takozvane referendume, koje su Kijev i Zapad odbacili kao nezakonite prijevare.

Stremousov je objavljivao redovite video novosti na društvenim mrežama – uključujući i dok se nalazio u vozilima koja su se kretala velikom brzinom – o situaciji na bojišnici.

U posljednje je vrijeme pozivao civile da se evakuiraju sa zapadne obale rijeke Dnjepar pred rastućom ukrajinskom protuofenzivom kako bi se povratio teritorij koji su zauzele ruske snage u prvim danima rata.

Ukrajinska agencija Nexta piše: “Neće nam nedostajati”.

