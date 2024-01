Novi SMS-ovi sada otkrivaju skrivene motive Mostovih pijuna: ‘Da ne bubaju krive brojke’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Tresla se brda, rodio se miš – tako bi se mogao sažeti epilog bombastičnih najava Mostova saborskog zastupnika Nikole Grmoje da će informacijama koje kani objaviti na konferenciji za novinare uzdrmati političku scenu te da njezini akteri neće moći izbjeći kazneni progon.

Već nakon sat vremena od Grmojine najave postalo je jasno da mostovac u medijski prostor plasira staru priču novinara Marina Vlahovića, koji je na to upozorio na svojem profilu na Facebooku, naglašavajući da postoje lopovi koji otimaju javnu imovinu i novac, ali i oni koji kradu tuđi rad i otkrića. Ukratko, sve ono što je Grmoja najavio kao revoluciju ranije je otkrio Vlahović, koji je, kao što je poznato iz afere Mreža, informacije prikupljene od Jurice Lovrinčevića prosljeđivao Mostovim udarnicima Nikoli Grmoji i Zvonimiru Troskotu.

Ide do kraja

Kada je posrijedi ova navodna nova Grmojina afera, treba spomenuti da i ona stiže iz istog izvora, odnosno od Lovrinčevića, koji je danima nakon izbijanja afere Mreža boravio u Belgiji. Odande se vratio kao bivši savjetnik bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića, a potom je ispitan i u USKOK-u, pri čemu treba znati da izvidi vezani uz Mrežu još traju.

Nije tajna da je ova afera izbila kada je Vlahović otkrio da je Lovrinčević lokalnoj Mreži TV nudio zakup oglasnog prostora preko državnih institucija, što potvrđuju i prepiske između Vlahovića i Lovrinčevića koje su dospjele u medije. Iz njih je vidljivo da Lovrinčević preko novinara kontaktira s mostovcima te ih instruira na koji će način istupati u slučaju s viškom plina u HEP-u.

I ono što je Grmoja objavio na svojoj posljednjoj i pompozno najavljivanoj konferenciji zapravo je dio prepiske između Vlahovića i Lovrinčevića, što potvrđuju poruke koje posjedujemo. U prepiskama Lovrinčević novinaru šalje naputke za mostovce te mu postavlja pitanje može li ih nagovoriti da “udare po tome” pa do detalja objašnjava što im treba javiti “da ne bubaju krive brojke”.

“Dobro Troskot priča. Jedino je promašio iznos za koji Open pass preuzima 27 dodatnih posto Fortanove. Evaluacija cijele Fortanove je 500 + 160 potencijalno = 660 milijuna eura. Znači, dodatnih 27 posto će platiti 135 milijuna eura plus možda do 43 milijuna eura dodatno. Dakle tri puta manje od onoga što mainstream mediji poručuju”, piše Lovrinčević novinaru u prepiskama u kojima Pavla Vujnovca naziva kockarom koji ide do kraja, referirajući se na njegove namjere da preuzme cijelu Fortenovu dok se u medijskom prostoru govorilo o tome da se ova kompanija rješava ruskih suvlasnika.

Ispalo je super

“Ispalo je super danas ovo, N1, Grmoja, Bulj. Lijepo se proširilo. Jesu mostovci zadovoljni”, pita pak Lovrinčević Vlahovića šaljući mu poveznicu na tekst o kazni mađarske regulatorne energetske agencije MEHK izrečene Prvom plinarskom društvu u iznosu od 1,35 milijuna eura. Riječ je o kazni koja datira još od lipnja prošle godine, a Mađari su pak tvrdili kako je tijekom siječnja 2022. godine PPD sudjelovao u prekograničnim dražbama plina iz Austrije do Mađarske te da su se natjecali za puni kapacitet u ponudi tijekom nekoliko krugova, a da je cijena rasla sa svakom ponudom. Potom su, prema tezama mađarskog regulatora, povukli sve ponude pa je dražba okončana po visokoj cijeni, što oni definiraju kao tržišnu manipulaciju s namjerom da se povisi cijena prekograničnog kapaciteta, što su iz PPD-a demantirali ujedno se žaleći na izrečenu kaznu.









Sve u svemu, iz ove komunikacije, pa i iz posljednjeg pompoznog Grmojina istupa, može se zaključiti da Lovrinčević još jednom preko Mosta pokušava diskreditirati Pavla Vujnovca te se u konačnici postavlja pitanje koji su Grmojini interesi u svemu tome i za koga zapravo rabotu odrađuje Most, koji sada otvara aferu za koju zna još od ljetos, a koju je Vlahović, kako sam kaže, ionako već otkrio.









Da afera nema nikakav značaj, mostovcima je poručio i premijer Andrej Plenković, koji je Most nazvao nebitnom političkom opcijom. No i Plenković se zapitao za čiji privatni interes oni rade, posebice nakon što je Grmoja optužio direktora Fortenove Fabrisa Peruška da je oštetio tvrtku u korist Vujnovca omogućivši mu preuzimanje Fortenove.

“Zašto su gospoda Grmoja i Troskot danas postali dobrovoljni ili plaćeni zastupnici plasiranja teza i retorike sankcioniranih ruskih aktera s interesima u Fortenova grupi nije nam poznato, ali sadržaj današnjeg istupa daje nam razlog sumnjati u njihovu istinoljubivost”, poručili su pak, referirajući se na istupe mostovaca, iz Fortenove, dodajući da je Mostov dvojac optužio Peruška da je namjerno propustio otkupiti ili refinancirati obveze tvrtke Ciglane nekretnine i Stella nekretnine prema Zagrebačkoj banci koja je jamčila Fortenova grupi po ranije preuzetim obvezama Agrokora kako bi te poslove preuzeo Vujnovac.

Iskazao tugu

“I dok zastupnik Grmoja najavljuje podizanje još jedne takve kaznene prijave idući tjedan, njega i zastupnika Troskota od kaznene odgovornosti za javno izgovorene laži i konstrukcije na račun Fortenova grupe i glavnog izvršnog direktora Fabrisa Peruška štiti imunitet, koji obilato koriste kako bi širili neprovjerene, neutemeljene i opasne optužbe ne razumijevajući o čemu govore, potpuno nekritički, iz samo njima poznatih razloga”, kažu u Fortenovi uz napomenu kako su se Grmoja i Troskot na konferenciji pridružili tezama koje su pravni zastupnik i osobe povezane sa sankcioniranim ruskim SBK Art LLC-jem iznosili proteklih mjeseci više puta pred nizozemskim sudovima.

Ujedno iz Fortenove podsjećaju da je nizozemsko pravosuđe četiri puta odbilo zahtjeve sankcionirane osobe SKB Art i njezina navodnog suvlasnika, što potvrđuje zakonsku utemeljenost svih poteza Uprave Fortenova grupe.

Činjenica da su dva hrvatska saborska zastupnika pristala biti glasnogovornicima teza sankcioniranih ruskih suvlasnika nažalost predstavlja i njihovo uključivanje i sudjelovanje u radu sankcioniranog ruskog SBK Arta. Naime, pravni zastupnici SBK Arta u tužbi pred Sudom Europske unije protiv Europske komisije upravo pokušavaju ishoditi sudsko ukidanje sankcija EU-a nad kompanijom SBK Art LCC. Pritom pravni zastupnici ruskog SBK Arta pred Sudom EU-a kao dokaze za svoje teze iznose upravo izjave saborskih zastupnika, prenesene na njihovim internetskim stranicama i u hrvatskim medijima. Ta taktika već je korištena pred nizozemskim sudom, ali se ondje pokazala neuspješnom. Uz to, zastupnici Grmoja i Troskot iznošenjem ovih neistina pomažu i bivšem vlasniku bankrotiranog Agrokora Ivici Todoriću u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Republike Hrvatske, odnosno svih njezinih građana, kažu iz Fortenove uz napomenu da upravljanje grupom prati i američki investicijski fond HPS kao njezin kreditor.

Dio klike

Grmoja je, dakle, i ovu konferenciju za novinare sazvao kako bi iskazao tugu zbog toga što Agrokor odnosno Fortenova iz ruskih prelazi u hrvatske ruke, a kroz sve to po ustaljenom običaju provukao je politiku, Plenkovića i Vujnovca, nastojeći prikazati sebe i svoju stranku kao velike borce za pravdu i malog čovjeka. Pritom je zaboravio spomenuti da i iza ove navodne velike afere stoje napuci Jurice Lovrinčevića, koji se u medijskom prostoru u jeku afere Mreža spominjao ne samo zbog izvlačenja novca iz državnih institucija nego i zbog prepiski s izvorima iz Mađarske koji se uz ostalo spominju i u jednoj od poruka koje je on razmijenio s novinarom Vlahovićem.

Poznato je da je u ovoj priči bila sporna e-poruka u kojoj se “Juricu i Davora” obavještava da će Vujnovčev PPD dobiti kaznu od mađarskog regulatora MEKH-a zbog učinka manipulacije na tržištu energenata. Poruka je Lovrinčeviću i Davoru Šternu stigla 5. lipnja prošle godine, istog dana i PPD je zaprimio odluku o kazni mađarskog regulatora, a Lovrinčeviću i Šternu pismo je e-poštom uputio švicarsko-mađarski plinski trgovac Joseph Balogh. Pojednostavljeno rečeno, dionik tržišta plinom, odnosno jedan od PPD-ovih konkurenata na mađarskom tržištu, saznaje informaciju o kazni svojem konkurentu i o tome obavještava Lovrinčevića, koji potom vijest o kazni plasira u medije koristeći za to mostovce.

Pozadina ratova

Kako su se i zašto mostovci našli u priči s Lovrinčevićem teško je reći, moguće je da je to samo zbog njihova programa i kampanje, a moguće je da i oni tu imaju neke dublje interese. Svakako nije beznačajno to što je ova stranka prerasla u opciju u kojoj se spajaju sumnjivi interesi onih kojima je u cilju napadati PPD, onoga koji za to ima snažan motiv vezan uz rat protiv svojih partnera u Pevexu, za što je koristio i utjecaj u Filipovićevu ministarstvu gospodarstva. Na koncu se treba zapitati je li hrvatska politička scena postala podložna prikrivenim utjecajima i lobiranjima jer ovdje nije riječ samo o Fortenovi i Perušku nego i o energetici, zbog čega Plenković sasvim opravdano aludira na Mostove veze s ruskim interesima.

Naime, nakon što je Vujnovčev PPD zbog sankcija ruski plin zamijenio američkim, ključne mađarske kompanije počele su gubiti bitku u plinskom biznisu, a zakupom kapaciteta na LNG terminalu PPD je Mađarima iz džepa izbio 36 milijardi eura prometa. Samo ove brojke daju naslutiti pozadinu ovih Grmojinih ispraznih ratova, u koje je ušao kao Lovrinčevićeva marioneta nastojeći prikazati da u Mostu sjede netipični političari koji se bore za pravdu i malog čovjeka. U takvoj borbi možda doista i jest popularno nagaziti one koji nose stigmu tajkuna, no kada već ulaziš u takvo što, tada iza sebe ne bi trebao imati Lovrinčevića, koji je i sam dio klike s kojom Grmoja vodi svoju borbu s vjetrenjačama.