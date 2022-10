NOVI SERIJAL ROBERTA VALDECA! Nestali: Misterij nestanka ljudi – činjenice i zablude

Autor: Robert Valdec

U svijetu svake godine ‘nestane’ oko 630.000 ljudi, no većina se pronađe – živa ili, nažalost, mrtva. Ali, gotovo 100.000 nestalih godišnje nikada ne budu pronađeni!

Razloga za to je mnogo – mnogi namjerno žele ‘nestati’ i to iz raznih razloga – izbrisati svoj identitet i početi iznova negdje drugdje. Iako je to, u današnje doba ‘Velikog brata’ – satelita, video-nadzora, interneta, uređaja za prepoznavanje lica, bankovnih računa, umreženih računalnih sustava…, jako, jako teško, no nije nemoguće.

Puno je, nažalost, više onih koji netragom nestanu kao žrtve savršenih ubojstava, trgovine ‘bijelim robljem’, tzv trafficinga, puno je starih, bolesnih, dementnih, koji, naprosto odlutaju, izgube se, zalutaju i skončaju na teško pristupačnim mjestima gdje ih razvuku životinje, izjedu insekti, zarastu u teško prohodnim šikarama…





Otmice ljudi radi organa

Posebna kategorija nestalih i nikada pronađenih posebno je monstruozna – riječ je o otmicama ljudi, vrlo često djece, zbog trgovine ljudskim organima. I dok postoji kategorija očajnika koji su spremni prodati vlastiti bubreg, s organima poput srca, pluća, jetre… to nije slučaj. Jer bez jednog je bubrega život moguć, no bez srca ne. Pa sad zamislimo ljude, dovoljno bogate da si to mogu priuštiti – ljude koji bi za vlastiti život, a kamoli za život svog djeteta dali sve. Pa onda zamislimo takve milijardere kojima je (ili njihovom djetetu) neophodna hitna transplantacija srca, pogodnog donora nema (netko tko bi odgovarao morao bi, jasno, poginuti, umrijeti), vrijeme otkucava… Zamislimo i privatne klinike s pokvarenim liječnicima koji su spremni na takav zahvat, te mafijaške skupine specijalizirane za otmice ‘donora’.

Naravno, sve što se od takvog otetog ‘donora’ može iskoristiti, presaditi će se. A ostatci će završiti u ‘medicinskom otpadu’. Ratni sukobi ‘meka’ su za takve slučajeve. Kao i aktualna migrantska kriza. No organizacija tih otmica zbog transplantacija ljudskih organa složena je i uključuje cijeli niz organizacija koje se vrlo često nazivaju i ‘humanitarnim’, moćnika…

Otmice djece od strane roditelja koja ne mogu imati vlastitu, također nisu rijetkost.

Još uvijek je nepoznata sudbina 1.434 osobe iz Domovinskog rata

Na mrežnoj stranici MUP-a ( https://nestali.gov.hr/ ), stoje osnovne informacije koje su mi poslužile u mom novinarskom istraživanju, no ipak sam se u pojedinim primjerima koncentrirao na vlastita iskustva i saznanja.

Iako sam podosta vremena proveo u Ministarstvu hrvatskih branitelja i istraživao problematiku nestalih u Domovinskom ratu, odlučio sam se tom temom baviti u posebnom serijalu.

Naime, još je uvijek nepoznata sudbina 1.434 osoba te mjesto ukopa posmrtnih ostataka 396 smrtno stradale osobe, što ukupno čini 1830 neriješenih slučajeva iz Domovinskog rata.









Ali tema je toliko bolna za obitelji nestalih, problematika pronalaženja složena i vrlo specifična. U samom Ministarstvu utemeljen je poseban odjel koji se time bavi s čijim sam djelatnicima proveo sate i sate u razgovorima.

I zaključili smo kako je to tema za sebe, tema koju valja obrađivati zasebno, oprezno, često i vrlo diskretno.

Stoga sam se u ovom serijalu odlučio koncentrirati samo na ‘civilne’ slučajeve. A na sve me je potaknuo davni nestanak mog rođenog bratića. Misteriozni nestanak koji do danas nije riješen i s kojim serijal i započinjem.









