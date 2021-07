NOVI ŠEF DOMOVINSKOG POKRETA ODGOVORIO ŠKORINOJ SESTRI: Razumijem Vesnu, ali ne mogu to učiniti

Autor: Dnevno,hr

Nakon što je Miroslav Škoro podnio ostavku na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta i na sve pozicije unutar stranke, ne prestaju kolati priče oko stvarnih razloga njegova odlaska.

Škoro je, doduše, u jučerašnjoj objavi na Facebooku napisao da se s dužnosti povlači zbog osobnih razloga, no mnogi to ne drže dovoljno uvjerljivim pa se već počelo pričati o sukobu unutar stranke.

Konkretno, spominjalo se ime političkog tajnika i Škorinog zamjenika, Marija Radića, kao osobu zbog koje je ‘pukla ljubav’.

Danas se i sam Radić oglasio priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

“Iako je mnoge iznenadila i pritom izazvala značajne javne reakcije, ostavka Miroslava Škore na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta, prije svega je visoko moralan čin. Zapravo, to je demonstracija odgovornosti prema brojnom članstvu, simpatizerima i biračima, koji su u tri izborna ciklusa i našem bivšem predsjedniku i cijelom pokretu iskazali iznimno povjerenje, koje najnovijim događajima ne samo da nije narušeno, nego je sada još i veće. Naročito nam je drago što je Miroslav Škoro i nakon ostavke odlučio ostati u politici te time pridonositi stranačkim, ali prije svega – nacionalnim interesima; i kao potpredsjednik Hrvatskog državnog sabora i kao član DP-a. Zbog korektnosti Miroslava Škore i časnog poteza kakav još nije zabilježen u stranačkom životu Hrvatske, osobno ću, kao vršitelj dužnosti predsjednika stranke, predložiti da se izglasa novi Statut Domovinskog pokreta i uvede institucija počasnog predsjednika – jer Miroslav Škoro svojim je radom i političkim djelovanjem zaslužio to biti.

U istom kontekstu, pozdravljam čin glavnog tajnika DP-a, Darija Žepine, koji je podnio ostavku na svoju dužnost odmah nakon gospodina Škore, što nije samo moralan, već je i logičan, očekivan potez, s obzirom na to da se, sukladno Statutu, glavni tajnik stranke ne bira na stranačkom Saboru, već ga izravno imenuje predsjednik, kojem su, u konkretnom slučaju, ostavkom prestale sve dužnosti – pa je posve normalno da novi predsjednik, nakon jesenskog sabora stranke imenuje i novog glavnog tajnika – svog prvog suradnika.

Razumijem i Vesnu Vučemilović koja teško prihvaća neopozivu ostavku svoga brata, Miroslava Škore. U Domovinskom pokretu na gospođu Vesnu nikada nismo gledali kao na sestru našeg dojučerašnjeg predsjednika, već prije svega, kao na jednu od naših najaktivnijih zastupnica, koja je shodno svom intelektu, znanstvenoj reputaciji i pozitivnim emocijama, uvijek uživala veliku slobodu – pa je među kolegama kao takva i prihvaćena. Uz molbu svim našim članicama i članovima da u svakom trenutku vode računa o zadržavanju teško stečenog ugleda stranke, uz maksimalno razumijevanje, napominjem da su zahtjevi gospođe Vučemilović koje smo mogli čuti u nekoliko zadnjih javnih istupa, pomalo ishitreni, no, vjerujemo, ipak – dobronamjerni. Baš zbog toga, valja navesti da bi moje eventualno odstupanje s dužnosti zamjenika predsjednika DP-a, a sukladno Statutu sam i vršitelj dužnosti predsjednika stranke, značilo da DP do Sabora koji treba pripremiti, ostaje bez upravljačkih poluga, što bi dovelo do blokade rada stranke. To navodim, uz važnu napomenu da će u međuvremenu, sve političke i organizacijske odluke, vezane uz pripremu stranačkog sabora donositi Predsjedništvo Domovinskog pokreta, u kojem sjede časni, odgovorni i politički iskusni ljudi.

Dopala me teška, ali prije svega – odgovorna uloga da povedem Domovinski pokret u temeljite i povijesne unutarstranačke izbore, gdje ćemo svi zajedno, predvođeni našim vjernim članstvom, u maksimalnoj koordinaciji sa stranačkim Predsjedništvom i svim nadležnim tijelima, kroz istinski demokratski proces na jesenskom Saboru, slaveći praznik unutarstranačke demokracije, još jednom pokazati koliko se zapravo, razlikujemo od drugih političkih organizacija.









Uopće ne sumnjam da ćemo u takvom procesu, svjesni povijesne odgovornosti, na Saboru Domovinskog pokreta iznjedriti najbolje kandidate za dužnosti svih ustrojstvenih oblika, pa tako i predsjednika. Dat ćemo sve od sebe kako bismo okupili i javno prezentirali respektabilne, nove snage, koje će biti u stanju Hrvatsku mijenjati nabolje, snage koje razmišljaju o dobrobiti Domovine, a ne o partikularnim, osobnim interesima, što je karakteristika većine naših političkih suparnika.

Drage naše članice i članovi, prijatelji i simpatizeri Domovinskog pokreta, dragi naši politički suborci u Domovini i izvan nje, uvjeravam vas da će Domovinski pokret, kao ključna nacionalna, suverenistička i slobodarska snaga iz ove političke epizode izaći još jači i učvrstiti se kao ključna točka nacionalnog okupljanja za bolju političku budućnost, na dobrobit svih Hrvatica i Hrvata. Zajedno moramo dati sve od sebe da se glas Domovinskog pokreta u budućnosti još snažnije čuje, a to će se osobito vidjeti na unutarstranačkim izborima, gdje ćemo jedan uz drugoga, kao sestre i braća izabrati najbolje od nas, na ponos našeg naroda, koji će nam kao i do sada, biti najveći saveznik u borbi za promjene koje sigurno dolaze. U toj borbi koja neće biti nimalo laka i koja će biti puna već viđenih zamki i velikih izazova, zaustaviti nas neće baš ništa.

Kako bih prekinuo bilo kakve zlonamjerne špekulacije koje dolaze iz krugova onih koji prije svega, nisu skloni Domovinskom pokretu, pa tako ni Hrvatskoj, ovim putem pred cjelokupnom javnošću izjavljujem kako mi ni na kraj pameti nije da se kandidiram za dužnost novog predsjednika stranke. Isto tako, uvjeravam vas da će novi predsjednik Domovinskog pokreta biti osoba koja okuplja, osoba koja zrači pobjedničkim mentalitetom i koja će beskompromisno zastupati naše političke vrijednosti, braniti naš svjetonazor i još više podići rejting Domovinskog pokreta”, napisao je v.d. predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić.